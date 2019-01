Op bijna alle plekken in de wereld is het jaar 2018 afgelopen en is 2019 begonnen. Zo zag dat eruit in Nederland en op andere plekken in de wereldwijd.

De landelijke vuurwerkshow was bij de Erasmusbrug in Rotterdam. (Foto: ANP)

Elders in Rotterdam zag de jaarwisseling er zo uit. (Foto: Hollandse Hoogte)

Net als in Rotterdam op de Erasmusbrug, was er op het Binnenhof in Den Haag ook een grote vuurwerkshow. (Foto: ANP)

Het vreugdevuur in Scheveningen (Foto: ANP)

In meerdere panden en in de duinen is uiteindelijk vuur uitgebroken door het vreugdevuur (Foto: ANP)

In New York stonden mensen een deel van de avond in de regen (Foto: ANP)

Inwoners van Noord-Korea kijken naar het vuurwerk (Foto: AFP)

De jaarwisseling in Brazilië (Foto: AFP)