New York heeft als eerste grote Amerikaanse stad het nieuwe jaar ingeluid. Dat gebeurde traditioneel met een grote menigte op Times Square.

Het was bewolkt en een beetje mistig in New York. Hoewel het warmer was dan de afgelopen jaren, was het door de regen alsnog flink koud voor de bezoekers.

Ondanks de regen stroomde het plein vol met inwoners van New York en toeristen uit binnen- en buitenland.

Voordat het middernacht was, traden onder meer Christina Aguilera en Sting op voor de bezoekers van het plein.

Tussen het oosten van de Verenigde Staten en Canada en de westkust van beide landen zit drie uur verschil. Steden als Vancouver en Los Angeles vierden om 9.00 uur Nederlandse tijd het begin van het nieuwe jaar.