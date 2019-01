Het nieuwe jaar is in Nederland feestelijk ingeluid met vuurwerk, maar er vonden ook veel incidenten plaats. Zo was er een vonkenregen in Scheveningen en kwamen mensen in Enschede en Morra om het leven door vuurwerk.

De man in het Friese dorp Morra, in de gemeente Noordoost-Friesland vlak bij Dokkum, kwam maandagavond om het leven. In Enschede overleed een man kort na middernacht, waarschijnlijk ook door vuurwerk. Beide incidenten worden nog door de politie onderzocht.

In Scheveningen braken na middernacht meerdere branden uit in gebouwen en in de duinen, doordat vonken van het vreugdevuur door de wind richting de stad werden geblazen.

Een huis in de Keizerstraat raakte beschadigd. Verder moesten meerdere gebouwen nat worden gehouden om brand te voorkomen. Rond 5.30 uur waren de branden onder controle. Er raakte niemand gewond in de Zuid-Hollandse kustplaats.

Naast deze grote incidenten, waren er kleinere branden en ongelukken door het hele land. Zo zijn in Rotterdam, Amsterdam en Breda mensen gewond geraakt door steekpartijen. In Breda is een verdachte aangehouden.

Feestelijke vuurwerkshows

Ondanks alle incidenten, begon het jaar met grote en mooie vuurwerkshows in verschillende steden. Het Nationale Vuurwerk was weer in Rotterdam, bij de Erasmusbrug.

Het aftelmoment dat op televisie werd uitgezonden was in Den Haag. Daar was ook een grote vuurwerkshow. Net als in onder meer Amsterdam en Apeldoorn.

Jaarwisseling in het buitenland

Samoa, Tonga en Kiritimati waren de eerste landen die 2019 konden vieren. Dat was om 11.00 uur Nederlandse tijd. Daarna volgden Nieuw-Zeeland en Australië.

In grote delen van Europa werd tegelijk met Nederland het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerkshows. In Frankrijk gingen de 'Gele Hesjes' echter de straat op om te protesteren.

Winnaar Staatsloterij

De winnaar van de Staatsloterij komt uit Enschede. Doordat de winnaar een heel lot had gekocht, is de prijs 30 miljoen euro.

De loterij heeft de winnaar uitgenodigd voor een felicitatie op het hoofdkantoor in Rijswijk.