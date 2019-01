In meerdere panden in Scheveningen en in de duinen zijn branden uitgebroken door vonken die door de wind werden meegenomen van het vreugdevuur op het strand. De branden zijn onder controle.

In een woning aan de Keizerstraat brak brand uit. In diezelfde straat werden meerdere gebouwen, waaronder de Grote Kerk, uit voorzorg natgehouden. Iets voor 5.00 uur begon de brandweer met het blussen van het vreugdevuur.

Burgemeester Pauline Krikke wil weten wat er fout is gegaan bij de vreugdevuren. "We moeten ook gaan uitzoeken of vreugdevuren in deze vorm de toekomst nog wel verantwoord zijn."

"Dit was verschrikkelijk naar. Ik kan me goed voorstellen dat mensen angstige momenten hebben beleefd. Voor hen eindigt een feestelijke avond in een persoonlijk drama", zegt Krikke. "Ik leef zeer mee met bewoners en ondernemers die getroffen zijn."

Vonkenregen door de stad

De vonken vlogen door de lucht als een soort vonkenregen. Op Twitter zijn ook beelden van windhozen met vonken te zien.

Doordat de wind richting de badplaats stond, ontstond een gevaarlijke situatie met vonken die door de hele stad neerkwamen en branden veroorzaakten. Volgens de brandweer zijn bijvoorbeeld ook veel fietsen door de vonken in brand gevlogen.

De Mobiele Eenheid heeft een charge moeten uitvoeren, omdat mensen de brandweermensen geen ruimte wilden geven om de branden te blussen.