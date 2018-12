In Scheveningen zijn in meerdere panden en in de duinen branden uitgebroken door vonken die door de wind worden meegenomen van de vreugdevuren op het strand. De branden nemen af.

Aan de Keizerstraat is in een woning brand uitgebroken. Ook wordt de Grote Kerk in die straat, net als andere grote gebouwen, uit voorzorg natgehouden.

De brandweer laat op Twitter weten dat de branden afnemen en dat er geen gewonden zijn gevallen in de stad. De meeste branden lijken onder controle.

De vonken vliegen door de lucht als een soort vonkenregen. Op beelden op Twitter zijn ook windhozen te zien met vonken erin.

Doordat de wind richting de stad staat, is er een gevaarlijke situatie ontstaan met vonken die door de hele stad neerkomen en brand kunnen veroorzaken.

Volgens de brandweer zijn veel fietsen in brand gevlogen door de vonken.

De Mobiele Eenheid van de politie heeft een charge uit moeten voeren, omdat mensen de brandweer geen ruimte wilden geven om de branden te blussen.

De burgemeester van de stad, Pauline Krikke, is op het hoofdkantoor van de politie om te overleggen over de situatie.