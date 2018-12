In het Friese dorp Morra is maandagavond iemand om het leven gekomen, vermoedelijk door vuurwerk. Dat meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

De politie heeft de straat waar het incident zich voordeed, de Achterwei, afgezet.

Morra is een dorp in de gemeente Dongeradeel, gelegen in de buurt van Dokkum. Op de locatie wordt momenteel nog onderzocht hoe de persoon om het leven is gekomen.

Vuurwerk kostte tijdens de vorige jaarwisseling een 39-jarige inwoner van Swifterbant (Flevoland) het leven. Het jaar daarvoor overleed een 54-jarige man uit Meppel (Drenthe) eveneens door vuurwerk.

Ook op andere plaatsen in Nederland zijn er al slachtoffers gevallen door vuurwerk. Zo raakte in Den Haag een persoon gewond door vuurwerk. Toen de persoon een woning verliet vanwege brand, zou deze zijn geraakt door vuurwerk. Wat de toestand van deze persoon is, is nog onduidelijk.

BN/De Stem meldt dat ook in Breda twee kinderen gewond geraakt zijn. De verwondingen zijn het gevolg van het springen van een ruit door zwaar vuurwerk. Hoe de kinderen eraan toe zijn, is nog niet bekend. De krant meldt dat er een persoon meegenomen is door de politie.

Naast gewonden door vuurwerk, komen er ook veel meldingen van auto's die in brand staan. Met name in Den Haag zijn voertuigen op verschillende plaatsen in vlammen opgegaan.