Nederlanders hebben dit jaar 70 miljoen euro aan vuurwerk uitgegeven. Dat is meer dan in de voorgaande twee jaren toen er voor 68 miljoen euro vuurwerk werd gekocht.

Het meeste geld werd besteed aan zogeheten compoundvuurwerk. Dat is gekoppeld sierwerk dat maar één keer hoeft te worden aangestoken en dan een kleine vuurwerkshow oplevert, aldus de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.



Het meest verkocht zijn de gewone rotjes, zoals astronautjes en kanonslagen. Gewone vuurpijlen bleken dit jaar minder in trek. Volgens Groeneveld komt dit door "alle ellende" met de lanceerstandaard die dit jaar voor het eerst verplicht is.

Groeneveld is blij met de omzet. "Er is dit jaar 3 procent meer verkocht. Vorig jaar viel Oudjaarsdag op zondag en dan mis je toch mensen die snel nog wat vuurwerk willen aanschaffen. De verkoop op maandag was behoorlijk goed."