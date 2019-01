Weeronline meldt dat de nieuwjaarsduiken onder koude omstandigheden zullen gaan verlopen. Door de harde wind ligt de gevoelstemperatuur lager dan de 5 tot 8 graden die het in werkelijkheid is. Aan de kust is sprake van windkracht 6 en op de Wadden is dat zelfs windkracht 8. De temperatuur van het zeewater is 6 tot 8 graden.