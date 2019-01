Het dodelijke slachtoffer van de schietpartij in Rotterdam is een 32-jarige man. Hij is in het ziekenhuis overleden. Volgens onbevestigde berichten op sociale media gaat het om de rapper Faisal Mssyeh, beter bekend als Feis.



Een 31-jarige plaatsgenoot ligt nog in het ziekenhuis. In de omgeving zijn zeven verdachten opgepakt: drie vrouwen van 15, 32 en 59 jaar en vier mannen in de leeftijd van 36 tot 45 jaar. "Allen zijn afkomstig uit Rotterdam."