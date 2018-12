Nederland heeft om middernacht 2019 ingeluid. Voorafgaand aan de jaarwisseling vonden er al meerdere vuurwerkincidenten plaats door het hele land.

De nationale vuurwerkshow vond plaats in Rotterdam. Daar was om 19.00 uur ook al een show voor kinderen. Verder zijn er in meerdere plaatsen grote vuurwerkshows. Zo zijn er in Apeldoorn, Amsterdam en Den Haag ook veel mensen afgekomen op de shows.

Incidenten

Oud en Nieuw is dit jaar gepaard gegaan met diverse incidenten. In de Friese plaats Morra kwam een persoon om het leven, vermoedelijk door vuurwerk. In Breda zijn twee kinderen gewond geraakt. In Den Haag is het enorm onrustig, meerdere auto's staan in brand en daar is al zeker een persoon gewond geraakt. De politie komt in de loop van Nieuwjaarsdag met definitieve cijfers.

Ook is er in meerdere plaatsen brand uitgebroken. Of die branden zijn veroorzaakt door vuurwerk, is nog niet bekend. In Hardinxveld-Giessendam brak brand uit in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Schrank. In Almelo vloog ook een bedrijf in de brand, beide branden waren snel onder controle.

In Purmerend raakte een huis zwaar beschadigd door een brand, net als in Amstelveen. Een meubelzaak in Apeldoorn heeft ook veel schade opgelopen door de brand.

Vieringen in het buitenland

Op de eilanden Tongo, Samoa en Kiritimati was het als eerste 2019, om 11.00 uur maandagochtend Nederlandse tijd. Nieuw-Zeeland volgde twee uur later en Australië weer een uur daarna om 14.00 uur.

Op de Stille Oceaan bestaat overigens de mogelijkheid om twee keer achtereen het nieuwe jaar in te luiden. Daarvoor hoef je vanaf Samoa slechts 164 kilometer naar het oosten te vliegen. De inwoners van Amerikaans-Samoa ontkurken de champagne als laatste ter wereld.

Om 16.00 uur Nederlandse tijd is het nieuwe jaar begonnen in het oosten van Azië. Japan en Zuid-Korea waren het eerst aan de beurt, een uur later volgde ook China.

Ook in onder meer Indonesië, Thailand, Vietnam en delen van Rusland is het inmiddels 2019. Daar vond de jaarwisseling om 18.00 uur Nederlandse tijd plaats.