In verschillende delen van het land worden extra agenten ingezet om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling rustig verloopt. De extra politieagenten worden ingezet in onder meer Utrecht en de Bommelerwaard.

In Utrecht worden de agenten ingezet om autobranden te voorkomen. Onder meer met de inzet van extra politiepatrouilles, cameratoezicht en buurtouders wordt gespeurd naar mogelijke daders. De afgelopen weken werden op deze manier al zes verdachten op heterdaad betrapt.

Net als afgelopen jaren heeft de stad voorafgaand aan de viering van oud en nieuw te maken met een reeks van autobranden. "Waar voorheen de piek van de autobranden in de nacht van Oud en Nieuw lag, begint het nu al weken en soms maanden van tevoren", aldus een woordvoerder van de politie.

Dat was voor de stad reden om dit jaar extra in te zetten op de bestrijding van de problemen. "We hebben dit keer voor het eerst mensen op heterdaad kunnen betrappen", aldus de woordvoerder.

"Zes mensen werden op deze manier aangehouden tegen nul vorig jaar. Toen werden er weliswaar vier mensen opgepakt, maar dat gebeurde pas na intensief speurwerk. Nu werden ze ter plekke betrapt."

Minder autobranden in Utrecht geregistreerd

Tot nu toe zijn sinds 22 december twintig autobranden geregistreerd, dat is minder dan vorig jaar toen de teller op veertig stond, meldt de gemeente.

Volgens de politie zijn die aanhoudingen bijzonder belangrijk. "Het gaat voor het leeuwendeel om verveelde jongeren. Tot voor kort werd gedacht dat je met dit soort misdrijven wel kon wegkomen omdat de pakkans toch maar heel klein was. Dit bewijst het tegendeel. Ze krijgen het idee dat je hier niet meer zomaar mee weg kunt komen."

Volgens een woordvoerder van de gemeenten hangen in buurten in het noordwesten van de stad flexibele camera's. Daarnaast gaan teams van jongerenwerkers in drie wijken, waaronder Overvecht, de straat op en 230 vrijwilligers houden in de gaten of alles feestelijk verloopt.

Ook hebben 41 personen die zich de afgelopen tijd hebben misdragen of tijdens de vorige jaarwisseling in de fout gingen een waarschuwingsbrief gekregen dat de politie ze in het vizier heeft. De wijkagent overhandigde de brief persoonlijk aan de meerderjarigen en aan ouders van minderjarigen.

Ook 'fors' aantal extra agenten in Bommelerwaard

De politie in de Bommelerwaard zet "een fors aantal" agenten in om de jaarwisseling in dat gebied rustig te laten verlopen. Om hoeveel agenten het precies gaat, wil een woordvoerder maandag uit tactische overwegingen niet zeggen.

Vorig jaar waren er in de Bommelerwaard ruim 250 agenten op de been.

De Bommelerwaard is rond de jaarwisseling traditiegetrouw het toneel van veel vreugdevuren. Sinds het afgelopen weekend zijn er al vele tientallen branden gesticht. Er zijn met name stapels autobanden in brand gestoken.

In de nacht van zondag op maandag ging in Waardenburg onder meer een met autobanden volgeladen caravan in vlammen op. In Zuilichem brandde een auto op een oprit uit. In andere dorpen laaiden telkens op andere plekken vreugdevuren op.

Alle wijkagenten uit het gebied hebben volgens de politiewoordvoerder tijdens de jaarwisseling dienst, omdat zij hun gebied en de inwoners goed kennen. Dit moet voorkomen dat de situatie escaleert als agenten tegen strafbare feiten optreden.

Er zijn voorbereidingen getroffen om zo nodig een noodverordening uit te vaardigen, zegt de politie.

Burgemeester rekent op rust in Paddepoel

De Groningse burgemeester Peter den Oudsten rekent erop dat het in de wijk Paddepoel rustig blijft tijdens de jaarwisseling, meldt de NOS.

In de nacht van zondag op maandag werden branden gesticht en vernielingen aangericht. De Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen om de rust terug te brengen.

In totaal werden vijftien mensen aangehouden. De burgemeester denkt dat doordat die mensen vastzitten er "meer kans op rust" is gecreëerd. "Ik ga ervan uit dat iedereen ook wel van geschrokken is", aldus Den Oudsten.

Premier Rutte roept op tot applaus voor hulpverleners

Premier Mark Rutte riep maandag in De Telegraaf op om hulpverleners niet te hinderen in hun werk door ze uit te schelden of vuurwerk naar ze te gooien.

"Ik heb grote bewondering voor de ambulancebroeders, brandweerlieden en de agenten die er met elkaar voor zorgen dat wij allemaal op een feestelijke manier Oud en Nieuw kunnen vieren", zei Rutte. "Hulpverleners verdienen ons applaus."

De premier voegde daar nog aan toe dat hij het "onacceptabel" vindt dat hulpverleners door "sommige idioten" hun werk niet in veiligheid kunnen doen.