Deelnemers aan de nieuwjaarsduik krijgen 1 januari te maken met relatief zacht weer, stellen Weerplaza en het KNMI. Organisator Unox spreekt van "ideale omstandigheden" voor de verwachte 52.000 tot 60.000 duikers bij alle 132 duiklocaties in Nederland.

De gevoelstemperatuur op de stranden zal rond het middaguur zo'n 2 graden zijn. Voor wie net gedoken heeft, daalt de gevoelstemperatuur onder het vriespunt. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot 10 graden, maar is het water gemiddeld kouder.

"Er waait een vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind, waardoor het behoorlijk koud kan aanvoelen, zeker als je nat bent", zegt een meteoroloog van Weerplaza tegen NU.nl. "Snel de dikke handdoek in dus."

De buitentemperatuur aan de kust is dinsdagmiddag 7 à 8 graden. Rond 12.00 uur, als het startsein voor de duik in Scheveningen zal klinken, is het bewolkt en grijs.

Temperatuur Noordzee is 7 graden

De temperatuur van de Noordzee is een graad of 7, wat normaal is voor de tijd van het jaar. De temperaturen van het IJsselmeer en die van regionale zwemplassen ligt met 5 graden een stuk lager, aldus Weerplaza. De temperatuur van de grote rivieren is met 6 graden iets aangenamer.

Dinsdagochtend kan het plaatselijk nog regenen. Vanuit het noorden klaart het in de loop van de ochtend op en kan ook een zonnetje tevoorschijn komen, aldus Weerplaza. Het KNMI verwacht de meeste wind rond de Waddeneilanden, waar ook nieuwjaarsduiken worden georganiseerd.

Tijdens de jaarwisseling is het bewolkt en kan er plaatselijk een beetje motregen vallen. Het is minimaal 8 graden en de westenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. De kans op dichte mist is erg klein.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Woensdag 7° 4° NW 4 Donderdag 6° 3° NW 2 Vrijdag 6° 2° NW 4 Zaterdag 8° 6° NW 5 Zondag 7° 3° NW 3

Nieuwjaarsduik Scheveningen opnieuw 'uitverkocht'

Volgens Unox, dat de nieuwjaarsduiken samen met Stichting Nieuwjaarsduiken organiseert, "groeit het aantal deelnemers elk jaar een beetje". In Scheveningen wordt opnieuw het maximale aantal van tienduizend deelnemers verwacht.

De fanatiekelingen krijgen een "muzikaal opwarmertje" van de Gebroeders Ko en gaan naar huis met een muts, herinneringsvaantje en een blik soep van de fabrikant.

Ook in Zandvoort kunnen mensen weer een duik nemen. Zwemtrainer Ok van Batenburg (87) organiseerde daar in 1960 de allereerste Nederlandse nieuwjaarsduik. Sindsdien sloeg hij geen editie over, maar deze duik moet hij aan zich voorbij laten gaan.

"Van Batenburg heeft een longontsteking", zegt de Unox-woordvoerder. "Het is zelfs nog niet zeker of hij komt kijken."