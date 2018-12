De vuurwerkverkoop is officieel van start gegaan. Waar moet je rekening mee houden als je zelf vuurwerk af wil steken tijdens Oud en Nieuw?

Het afsteken van vuurwerk mag alleen binnen bepaalde tijden

Tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur kunnen mensen hun gekochte vuurwerk afsteken. Wie buiten deze tijden toch besluit aan de gang te gaan, kan een boete van 100 euro krijgen. Ook wordt het vuurwerk in beslag genomen.

Niet iedereen mag vuurwerk afsteken

Ben je onder de twaalf jaar, dan mag je zelf geen vuurwerk afsteken, maar enkel toekijken.

Verder is vuurwerk in vier categorieën verdeeld. Rotjes (categorie 2) mag je bijvoorbeeld pas afsteken als je ouder bent dan zestien. Vanaf die leeftijd mag je ook pas zelf vuurwerk kopen.

In categorie 1 vind je vooral 'fopvuurwerk' (zoals sterretjes) en categorie 4 is vuurwerk dat dermate zwaar en gevaarlijk is dat het alleen is bedoeld voor professioneel gebruik.

Enkele tips voor veilig vuurwerk afsteken Zorg dat je vuurwerk stevig en stabiel staat. Voor vuurpijlen geldt: een lanceerstandaard is verplicht

Steek nooit weigerend vuurwerk opnieuw af

Gebruik een aansteeklont bij het afsteken van vuurwerk

Draag een veiligheidsbril

Vuurwerkafval weggooien? Gooi er eerst water overheen

Sommige gemeentes hebben een vuurwerkvrije zone

Gemeentes kunnen zelf in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opnemen of er een zone wordt ingesteld waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Deze gebieden worden bijvoorbeeld aangemerkt door borden neer te zetten. Wie toch vuurwerk afsteekt in deze zone, riskeert een boete.

Uit inventarisatie van NU.nl blijkt dat een minderheid (40 van de ondervraagde 169) dit vrijwillig doet. Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer hebben er bijvoorbeeld wel voor gekozen.

Overigens kunnen gemeentes vanaf volgend jaar zelf kiezen voor een algeheel vuurwerkverbod.

Een vuurwerkvrije zone in Hilversum. (archieffoto ANP)

Lanceerstandaard is verplicht bij afsteken vuurpijlen

Het kabinet heeft begin dit jaar besloten dat de lanceerstandaard dit jaar verplicht is bij het afsteken van vuurpijlen.

De politie raadt daarnaast aan dat vuurwerkafstekers een veiligheidsbril opzetten. Vuurwerkverkopers zijn verplicht deze te verkopen, maar consumenten zijn niet verplicht ze daadwerkelijk te gebruiken.

Vuurwerk uit het buitenland kopen is toegestaan

Het vuurwerk dat je aanschaft in het buitenland moet wel aan de eisen van de Nederlandse wet voldoen en het moet vooraf gemeld worden, stelt de politie.

Consumenten mogen maximaal 25 kilo vuurwerk in hun bezit hebben.

Zo herken je legaal vuurwerk

Legaal vuurwerk is te herkennen aan een Nederlandse gebruiksaanwijzing, de tekst 'geschikt voor particulier gebruik' en de aanwezigheid van een artikeljaar en productiejaar.

Ook moet informatie over de fabrikant en een vermelding van de effecten van het vuurwerk bij het afsteken op de verpakking staan.

Wie betrapt wordt op het bezit en/of de verkoop van illegaal vuurwerk, kan volgens justitie een celstraf tot wel 15 maanden tegen zich horen eisen. De richtlijn schrijft bijvoorbeeld voor dat een celstraf van zes maanden wordt geëist tegen een 'first offender' die tot meer dan honderd stuks aan illegaal vuurwerk (zoals mortierbommen) heeft.

Strafverzwaring van kracht tijdens Oud en Nieuw

Justitie waarschuwt dat de jaarwisseling als evenement wordt gezien en dat aan Oud en Nieuw gerelateerde strafzaken een "verzwaringsfactor van 75 procent geldt".

Vorig jaar werden 254 mensen opgepakt voor een aan de jaarwisseling gerelateerd misdrijf. Het jaar daarvoor werden nog 344 mensen opgepakt tijdens Oud en Nieuw.