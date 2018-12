Wie zelf geen vuurwerk kan of mag afsteken maar toch van de knallen en kleuren wil genieten, kan naar een van de professionele vuurwerkshows in Nederland. De spectaculaire voorstellingen bestaan niet uit alleen vuurpijlen, maar ook uit live muziek en lichtprojecties.

Het Nationale Vuurwerk - Rotterdam

Voor het twaalfde jaar op rij wordt de jaarwisseling gevierd met Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De vuurwerkshow is toegankelijk voor iedereen. De Top 2000 klinkt over de kades en er zijn oliebollen voor iedereen. Dit jaar geeft de organisatie voor het eerst ook zelf een oudejaarsfeest op het Leuvehoofd, onderaan de brug.

Waar: Erasmusbrug, Rotterdam

Wanneer: 31 december vanaf 22.30

Prijs: gratis

Het Nationale Kindervuurwerk - Rotterdam

Na een succesvolle eerste editie in 2017 komt het Nationale Kindervuurwerk dit jaar terug. De vuurwerkshow is vroeg op de avond zodat kleine kinderen er nog bij kunnen zijn. Verder wordt er alleen gebruikgemaakt van siervuurwerk en niet van vuurwerk dat luide knallen geeft. Toegang is gratis, maar de organisatie stelt het op prijs als bezoekers zich van tevoren via de website aanmelden.

Waar: Holland Amerikakade, Rotterdam

Wanneer: 31 december om 19.00

Prijs: gratis, s.v.p. wel graag aanmelden via website

Vuurwerkshow Hofvijver - Den Haag

In Den Haag wordt er een groots gratis toegankelijk oudejaarsfeest gegeven. Vanaf 22.00 uur draaien verschillende dj's bij de Hofvijver, de Korte Vijverberg, Plaats en de Buitenhof. Na het aftelmoment, dat live wordt uitgezonden door NPO1, knalt het vuurwerk de lucht in. De vuurwerkshow bij de Hofvijver is er een met historie; in de achttiende eeuw werden hier ook al pijlen afgestoken. Inmiddels bestaat het spektakel al lang niet meer uit alleen vuurwerk, maar ook uit licht- en videoprojecties.

Waar: Hofvijver, Den Haag

Wanneer: 31 december vanaf 22.00

Prijs: gratis

Vuurwerkshow op de Kop van Java - Amsterdam

Veel plaatsen in Amsterdam zijn benoemd tot vuurwerkvrije zone. Om het nieuwe jaar toch nog knallend in te luiden, worden er op verschillende plekken vuurwerkshows georganiseerd, zoals op de Kop van Java. De show is het best te zien vanaf de Jan Schaeferbrug of de Noordwal. Als je geen plekje hebt kunnen bemachtigen, kun je de show volgen op grote schermen. Wanneer het helder is, kun je alle kleuren en vormen van de vuurpijlen gereflecteerd in het water van het IJ zien.

Waar: Java-eiland, Amsterdam

Wanneer: 31 december vanaf 23.30

Prijs: gratis

Vuurwerkshow Apeldoorn telt af - Apeldoorn

In het centrum van Apeldoorn hangt een enorme aftelklok die op Oudjaarsavond om klokslag middernacht de vuurwerkshow inluidt. De vuurwerkshow duurt twintig minuten en wordt ondersteund door muziek van DJ Chiel.

Waar: Marktplein, Apeldoorn

Wanneer: 31 december om 23.00

Prijs: gratis

Kindervuurwerkshow en Centrale Vuurwerkshow - Hilversum

Net als vorig jaar wordt ook dit jaar in Hilversum weer een vuurwerkshow voor kinderen gehouden. De show begint vroeg op de avond en knalt niet zo hard als het reguliere vuurwerk. Om middernacht begint de centrale vuurwerkshow.

Waar: Marktplein, Hilversum

Wanneer: 31 december om 23.00

Prijs: gratis

