De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben vier Poolse webshops uit de lucht laten halen die jarenlang vele duizenden pakketten met illegaal vuurwerk naar Nederland hebben verstuurd. Er zijn tweeduizend Nederlandse kopers "in beeld", meldt de politie woensdag.

In het kort Vier Poolse webshops offline na internationaal onderzoek naar verkoop illegaal vuurwerk

Tweeduizend kopers in Nederland in beeld en voor duizenden kilo's aan levensgevaarlijk vuurwerk in beslag genomen

In Polen 57 mensen opgepakt en 80.000 kilo illegaal vuurwerk ingenomen

Bij huiszoekingen bij een deel van deze kopers zijn duizenden kilo's aan illegaal en "levensgevaarlijk" vuurwerk in beslag genomen. De andere kopers kunnen nog op bezoek van agenten rekenen.

Het gaat onder meer om vuurwerk van de webshops Bombashop en UltrasShop. "In Nederland, Frankrijk en Polen zijn de servers van de betreffende webshops in beslag genomen."

Het onderzoek vanuit politie en justitie in Nederland gaf inzicht in de distributielijnen, waarop besloten werd het probleem "bij de bron aan te pakken". Onder meer Europol is hierop in contact getreden met de Poolse overheid. Dit leidde tot een onderzoek vanuit de Poolse autoriteiten in samenwerking met Nederland, Frankrijk en Duitsland.

"De afgelopen weken vonden in deze landen meerdere acties plaats. In Polen werden ruim 57 mensen aangehouden op verdenking van onder meer illegale handel in vuurwerk, witwassen en belastingfraude. Er werden meer dan honderd woningen doorzocht en de politie nam zo'n 80.000 kilo vuurwerk in beslag."

Ook in Duitsland hebben tientallen doorzoekingen plaatsgevonden.

'Toenemende handel illegaal vuurwerk'

De politie en het OM zien de handel in zwaar, illegaal vuurwerk via internet de afgelopen jaren toenemen. "Het gaat om professioneel vuurwerk, dat particulieren niet mogen bezitten of afsteken."

Het vuurwerk wordt via postpakketten verstuurd naar Nederland en andere landen in Europa. Dit brengt voor postbestellers en medewerkers van distributiecentra en zogenoemde pakketpunten "grote risico's met zich mee".

"Als zo'n pakket ontploft, dan zijn de gevolgen niet te overzien", aldus de politie.