De politie wil tijdens de jaarwisseling een meldplicht voor mensen die gepakt zijn met illegaal vuurwerk. Hiermee hoopt de politie de veiligheid voor agenten te verbeteren.

Tijdens de jaarwisseling zijn politiemensen de afgelopen jaren regelmatig bekogeld met zwaar vuurwerk.

"Als je mensen een meldplicht oplegt, kunnen ze tijdens de jaarwisseling ook niet met vuurwerk gooien", zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren tegen de NOS naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

De bevoegdheid om meldplicht op te leggen, ligt bij de burgemeesters.

'Gemeenten lopen groot risico bij illegaal vuurwerk'

"Het is een zwaar middel, maar gemeenten lopen een groot risico als zich illegaal vuurwerk in een woning bevindt", aldus Verkuijlen. "Er moeten dan huizenblokken en woningen worden ontruimd. Het is wat ons betreft het overwegen waard."

Afgelopen weekend moest al een jongen worden geopereerd na het afsteken van vuurwerk en tijdens Halloween is de Mobiele Eenheid in Zoetermeer met vuurwerk bekogeld. "De risico's van het vuurwerk zijn erg groot", zegt Verkuijlen.

De politie heeft vorig jaar 150 pakketten uit de handel gehaald. "Pakketten met illegaal vuurwerk dat de kracht heeft van een aanvalsgranaat. Daarbij komt dat het, anders dan legaal vuurwerk, massa-explosief is. Gaat er één af, dan gaat alles af."

Rotterdamse burgemeester pleit voor vuurwerkvrije stad

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam pleit voor een vuurwerkvrije stad. Verkuijlen vindt een onderzoek naar de mogelijkheden een moedig besluit van de burgemeester.

''Daar kijken we met veel interesse naar, maar we zien ook zorgpunten. Een dergelijke maatregel kan vuurwerktoerisme in de hand werken. Dan gaat iemand naar zijn tante in een aangrenzende gemeente waar het afsteken van vuurwerk wel is toegestaan.''

Wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft blijft ook het instellen van een gebiedsverbod een mogelijkheid.

Zo'n verbod moet dienen als hulpmiddel voor een burgemeester om verstoring van de openbare orde te voorkomen. "Er moet dan wel sprake zijn van herhaaldelijke of ernstige verstoring van de openbare orde", aldus de vereniging.

Veel experts pleiten voor verbod op afsteken vuurwerk

Het voorstel om het afsteken van vuurwerk te verbieden leidt al jaren tot veel discussie. Veel artsen, burgemeesters, de Nationale Politie en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) pleiten al lange tijd voor de invoering van een algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Zij stellen dat de problemen die het afsteken van vuurwerk elke jaarwisseling veroorzaakt, niet opwegen tegen het plezier.

Elk jaar belanden honderden mensen op de spoedeisende hulp voor verwondingen aan handen en ogen. Elk jaar valt er gemiddeld één dode en raken meerdere mensen blijvend het zicht kwijt.

Jaarwisseling geldt als zeer gevaarlijke nacht

Bovendien hebben hulpverleners en politie elk jaar hun handen vol aan de problemen die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt. Iedere jaarwisseling zijn er gemiddeld elfduizend incidenten die te maken hebben met het afsteken van vuurwerk; tientallen hiervan zijn gericht tegen agenten en hulpverleners.

De jaarwisseling geldt als een van de gevaarlijkste momenten van het jaar. Korpschef Erik Akerboom sprak eerder van "een ernstige bedreiging" voor agenten, andere hulpverleners en het publiek.

Kabinet weigerde een algeheel verbod in te voeren

Het kabinet liet eerder dit jaar weten geen algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te willen voeren. De reden is dat een verbod in ogen van het kabinet te vergaand is. Volgens het kabinet willen grote delen van de bevolking met de jaarwisseling dit vuurwerk blijven afsteken.

Het kabinet stelde wel voor om gemeenten zelf te laten beslissen over vuurwerk- en vuurwerkvrije zones. Maar de politie stelt dat dit plan niet te handhaven is.

