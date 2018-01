Minder agenten belaagd tijdens jaarwisseling, veel vuurwerkslachtoffers

Een zware ontploffing, vermoedelijk veroorzaakt door 'zwaar vuurwerk', heeft in Etten-Leur in de oudejaarsnacht aanzienlijke schade aangericht. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, van wie er drie voor behandeling naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ze hebben onder meer verwondingen in hun gezicht, door rondvliegend glas.

De ontploffing deed zich kort na 01.00 uur voor aan de Vinkenbroek.

Vijf huizen bleken door de klap zware schade te hebben opgelopen. Ruiten waren eruit geblazen, kozijnen waren ontzet en er was ook brandschade door rondvliegende hete deeltjes, aldus een woordvoerder van de politie. Drie huizen liepen lichtere averij op.

De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, onder meer door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Het zou kunnen gaan "om zulk zwaar vuurwerk dat je eerder moet spreken van explosieven", zegt de politie. Vlakbij de plek van de explosie werden mortieren gevonden. Of die zijn gebruikt moet onderzoek uitwijzen.

Hand verloren

Een veertienjarige jongen heeft maandag in Amsterdam zijn hand verloren bij het afsteken van vuurwerk. Samen met een jongen van tien en van elf had hij in de Willem Molengraaffstraat een hoeveelheid vuurwerk aan elkaar gebonden.

Het explosief ging daarna volgens de politie sneller af dan het drietal had verwacht. De veertienjarige jongen raakte bij de hevige explosief zijn hand kwijt. De anderen twee liepen verwondingen aan hun gezicht op. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Meer brandwondenslachtoffers

De brandwondencentra in Rotterdam en Groningen hebben tijdens de jaarwisseling iets meer mensen behandeld. Maar het letsel was wel minder zwaar dan vorig jaar.

In Groningen werden achttien mensen behandeld voor brandwonden die ze opliepen door vuurwerk, een vreugdevuur of carbidschieten. Acht mensen werden opgenomen. Tien konden poliklinisch worden behandeld. Zes mensen kwamen voor advies naar het centra maar hadden geen behandeling nodig.

Volgens het centrum in Groningen was het iets drukker, maar waren de gevallen minder zwaar. Alle gewonden waren mannen, die zelf actief bezig waren met onder meer het vuurwerk. Het betrof geen omstanders.

Het brandwondencentrum in Beverwijk had maandag vanwege drukte nog geen cijfers.

Letsel

Tijdens de jaarwisseling zijn acht vuurwerkslachtoffers met in totaal tien beschadigde ogen het Oogziekenhuis in Rotterdam binnengebracht. Zes van de acht patiënten hebben blijvend oogletsel opgelopen, zoals verminderd zicht, blindheid en mogelijk zelfs ogen die verwijderd moeten worden.

Geen van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril. Er waren geen kinderen jonger dan vijftien jaar bij. Drie van hen waren omstanders die zijn geraakt door rondvliegend vuurwerk. In de meeste gevallen ging het om legaal vuurwerk, aldus het Oogziekenhuis na het opmaken van de eerste, regionale balans. Cijfers elders in het land zijn nog niet bekend.

In de loop van de maandagochtend worden drie operaties uitgevoerd om schade aan de ogen te herstellen. Het Oogziekenhuis verwacht dat het aantal slachtoffers door doorverwijzingen zeker nog verder zal oplopen.

Eerder deze week overleed een 39-jarige man uit Swifterband al als gevolg van verwondingen die hij opliep door zwaar vuurwerk.

Minder geweld

Het geweld tegen politiemensen en hulpverleners nam wel af. Agenten werden negen keer belaagd, brandweermensen en ambulancepersoneel kregen acht keer te maken met (verbaal) geweld.

Dat blijkt uit de voorlopige inventarisatie van maandag die de politie opmaakte van 31 december 00.00 uur tot en met 1 januari 08.00 uur.

De politie heeft bij het Openbaar Ministerie 254 mensen aangeleverd die zijn aangehouden voor een misdrijf dat verband houdt met de jaarwisseling. Dat zijn er minder dan vorige oud en nieuw, toen 344 verdachten voor zo'n misdrijf werden aangebracht, meldt het OM na een eerste inventarisatie.

Volstrekt onacceptabel

"Dit soort incidenten gebeuren helaas elk jaar, maar elk incident is er één te veel", aldus onder meer het Openbaar Ministerie, politie en gemeente, die agressie tegen hulpverleners "volstrekt onacceptabel en schandalig" noemen.

De meeste arrestanten worden verdacht van het plegen van geweld.Wanneer de (super)snelrechtzittingen zullen plaatsvinden, maken de parketten zelf nog bekend.

De politie in de regio Rotterdam-Rijmond heeft tijdens de jaarwisseling negentig arrestaties verricht in 32 gemeenten. Het ging om delicten als openlijke geweldpleging, openbare dronkenschap, vernieling, brandstichting en vuurwapenbezit.

In de Rotterdamse wijk Bloemhof gooide een groep van twintig personen vuurwerk naar brandweerlieden.

Hulpverleners belaagd

De politie in Amsterdam heeft twee personen aangehouden die zich tijdens de jaarwisseling tegen hulpverleners keerden.

De politie in Den Haag heeft twee personen aangehouden die op het Kaapseplein agenten bekogelden met vuurwerk. Elders in de stad moest een RTL-cameraman het tijdens de jaarwisseling ontgelden.

In de Veiligheidsregio Haaglanden, waartoe ook onder meer Delft, Zoetermeer en Westland behoren, zijn tijdens de jaarwisseling 98 mensen aangehouden.

Vuurwerkvoorvallen

In totaal registreerde de politie 5.930 voorvallen rond oud en nieuw, minder dan de 7.126 een jaar eerder. Agenten hoefden vooral minder op te treden tegen vuurwerk dat te vroeg werd afgestoken.

Vorig jaar was dat goed voor bijna drieduizend incidenten, dit keer noteerde de politie 2.140 van dit soort voorvallen. Vooralsnog zijn 382 mensen aangehouden, een jaar eerder waren dat er nog 488.

Volgens Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding, is de jaarwisseling "beheersbaar" verlopen. Dat komt deels door de voorbereiding van de politie op de festiviteiten, maar het slechte weer kan ook een rol hebben gespeeld, denkt zij.