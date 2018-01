Jaarwisseling in Nederland rustig verlopen, behalve in Rotterdam

De politie in de regio Rotterdam-Rijmond heeft tijdens de jaarwisseling negentig arrestaties verricht in 32 gemeenten. Het ging om delicten als openlijke geweldpleging, openbare dronkenschap, vernieling, brandstichting en vuurwapenbezit.

Volgens de politie waren er door regen en wind "duidelijk minder mensen op straat". Dat vertaalde zich in minder aanhoudingen; twee jaar geleden waren er alleen al zestig arrestanten in het centrum van Rotterdam.

In de Rotterdamse wijk Bloemhof gooide een groep van twintig personen vuurwerk naar brandweerlieden.

Hulpverleners belaagd

De politie in Amsterdam heeft twee personen aangehouden die zich tijdens de jaarwisseling tegen hulpverleners keerden. In totaal waren er vijf incidenten waarbij hulpverleners werden bedreigd of belaagd met zwaar vuurwerk, blijkt maandag uit het voorlopige beeld van de gemeente Amsterdam.

De politie in Den Haag heeft twee personen aangehouden die op het Kaapseplein agenten bekogelden met vuurwerk. Elders in de stad moest een RTL-cameraman het tijdens de jaarwisseling ontgelden.

In de Veiligheidsregio Haaglanden, waartoe ook onder meer Delft, Zoetermeer en Westland behoren, zijn tijdens de jaarwisseling 98 mensen aangehouden, zo maakte de gemeente Den Haag maandagmiddag bekend. Grote incidenten en ongeregeldheden bleven uit, maar hulpdiensten waren wel druk met kleinere ongeregeldheden.

Politieman bekogeld

In Leiden werden twee personen aangehouden die een politieman belaagden. De agent viel en brak zijn kuitbeen. De politie telde in Leiden 25 voorvallen die te maken hadden met Oud en Nieuw. Ook dat is minder dan vorig jaar, toen er 71 incidenten waren.

"Dit soort incidenten gebeuren helaas elk jaar, maar elk incident is er één te veel", aldus onder meer het Openbaar Ministerie, politie en gemeente, die agressie tegen hulpverleners "volstrekt onacceptabel en schandalig" noemen.

Minder druk

De brandweer heeft deze jaarwisseling aanzienlijk minder meldingen binnengekregen dan een jaar eerder, blijkt uit een eerste inventarisatie. In de meeste regio’s is de jaarwisseling relatief rustig verlopen. De brandweer ontving in de 25 regio’s bijna 3.500 meldingen.

Dat is een afname van 539 meldingen (ruim 13 procent) ten opzichte van de vorige jaarwisseling. "Ten opzichte van twee jaar geleden is dat bijna 25 procent", aldus een woordvoerder. Hij waarschuwt dat desondanks de brandweer tijdens de jaarwisseling "nog altijd bijna tien keer vaker wordt gealarmeerd dan tijdens een gewone dag".

Utrecht

De brandweer in de Veiligheidsregio Utrecht heeft een relatief rustige jaarwisseling achter de rug. Er waren aanzienlijk minder (auto)branden.

Ook de jaarwisseling in Friesland is volgens Brandweer Fryslân en de geneeskundige diensten relatief rustig en ''beheersbaar'' verlopen. Tussen 15.00 uur op Oudjaarsdag en 7.00 uur op Nieuwjaarsdag rukte de brandweer 71 keer uit, voornamelijk voor kleine branden. Bij de vorige jaarwisseling werden 93 incidenten geteld.

De hulpdiensten spreken van ''een veelal gemoedelijke sfeer'' en merken op dat de hulpdiensten ''bijna overal correct en vriendelijk'' werden bejegend.

Ook Twentse brandweerlieden zijn, net als collega's in andere regio's, afgelopen jaarwisseling niet het slachtoffer geworden van agressie en geweld. De brandweer spreekt maandagochtend van een ''beheersbare jaarwisseling''.

Letsel

Tijdens de jaarwisseling zijn acht vuurwerkslachtoffers met in totaal tien beschadigde ogen het Oogziekenhuis in Rotterdam binnengebracht. Zes van de acht patiënten hebben blijvend oogletsel opgelopen, zoals verminderd zicht, blindheid en mogelijk zelfs ogen die verwijderd moeten worden.

Geen van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril. Er waren geen kinderen jonger dan vijftien jaar bij. Drie van hen waren omstanders die zijn geraakt door rondvliegend vuurwerk. In de meeste gevallen ging het om legaal vuurwerk, aldus het Oogziekenhuis na het opmaken van de eerste, regionale balans. Cijfers elders in het land zijn nog niet bekend.

In de loop van de maandagochtend worden drie operaties uitgevoerd om schade aan de ogen te herstellen. Het Oogziekenhuis verwacht dat het aantal slachtoffers door doorverwijzingen zeker nog verder zal oplopen.