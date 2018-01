Geen grote incidenten tijdens jaarwisseling in Nederland

De politie in Amsterdam heeft twee personen aangehouden die zich tijdens de jaarwisseling tegen hulpverleners keerden. In totaal waren er vijf incidenten waarbij hulpverleners werden bedreigd of belaagd met zwaar vuurwerk, blijkt maandag uit het voorlopige beeld van de gemeente Amsterdam.

In Leiden werden twee personen aangehouden die een politieman belaagden. De agent viel en brak zijn kuitbeen. De politie telde in Leiden 25 voorvallen die te maken hadden met Oud en Nieuw. Ook dat is minder dan vorig jaar, toen er 71 incidenten waren.

"Dit soort incidenten gebeuren helaas elk jaar, maar elk incident is er één te veel", aldus onder meer het Openbaar Ministerie, politie en gemeente, die agressie tegen hulpverleners "volstrekt onacceptabel en schandalig" noemen.

Minder druk

Politie, brandweer, medewerkers op de ambulances en de gemeente geven aan dat de jaarwisseling rustig is verlopen. Grote incidenten bleven uit en de sfeer op straat was gemoedelijk.

Brandweerauto’s en ambulances hadden het niet drukker dan vorig jaar. Van de 165 keer dat de brandweer uitrukte, gebeurde dat 24 keer voor een brandend voertuig. Zeventien auto’s, twee vrachtwagens en vijf scooters brandden uit. De politie hield in totaal 43 mensen aan.

In het gebied rond Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden is de jaarwisseling rustiger verlopen dan voorgaande jaren. Er werden diverse mensen aangehouden voor het plegen van vernielingen, mishandeling en het afsteken van illegaal vuurwerk, maar grote incidenten op het gebied van de openbare orde bleven uit, aldus de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Utrecht

Ook de brandweer in de Veiligheidsregio Utrecht heeft een relatief rustige jaarwisseling achter de rug. Er waren aanzienlijk minder (auto)branden.

Vorig jaar gingen in de twaalf uren tussen 18.00 uur op 31 december 6.00 uur op 1 januari 06.00 uur in totaal 34 voertuigen in vlammen op; dit jaar waren dat er volgens de veiligheidsregio twintig. De brandweer rukte zeventien keer uit voor branden in gebouwen.

Gemoedelijk Friesland

Ook de jaarwisseling in Friesland is volgens Brandweer Fryslân en de geneeskundige diensten relatief rustig en ''beheersbaar'' verlopen. Tussen 15.00 uur op Oudjaarsdag en 7.00 uur op Nieuwjaarsdag rukte de brandweer 71 keer uit, voornamelijk voor kleine branden. Bij de vorige jaarwisseling werden 93 incidenten geteld.

De hulpdiensten spreken van ''een veelal gemoedelijke sfeer'' en merken op dat de hulpdiensten ''bijna overal correct en vriendelijk'' werden bejegend.

Ook Twentse brandweerlieden zijn, net als collega's in andere regio's, afgelopen jaarwisseling niet het slachtoffer geworden van agressie en geweld. De brandweer spreekt maandagochtend van een ''beheersbare jaarwisseling''.

Letsel

Tijdens de jaarwisseling zijn acht vuurwerkslachtoffers met in totaal tien beschadigde ogen het Oogziekenhuis in Rotterdam binnengebracht. Zes van de acht patiënten hebben blijvend oogletsel opgelopen, zoals verminderd zicht, blindheid en mogelijk zelfs ogen die verwijderd moeten worden.

Geen van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril. Er waren geen kinderen jonger dan vijftien jaar bij. Drie van hen waren omstanders die zijn geraakt door rondvliegend vuurwerk. In de meeste gevallen ging het om legaal vuurwerk, aldus het Oogziekenhuis na het opmaken van de eerste, regionale balans. Cijfers elders in het land zijn nog niet bekend.

In de loop van de maandagochtend worden drie operaties uitgevoerd om schade aan de ogen te herstellen. Het Oogziekenhuis verwacht dat het aantal slachtoffers door doorverwijzingen zeker nog verder zal oplopen.