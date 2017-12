Nederland luidt 2018 in met regen en harde wind

Het Nationale Vuurwerk dat om middernacht werd afgestoken op en rond de Erasmusbrug in Rotterdam ging wel gewoon door zonder al te veel aanpassingen. De gemeente Den Haag maakte pas laat op oudejaarsavond bekend dat ook de vuurwerkshow op de Hofvijver bij het Nationaal Aftelmoment doorgang zou vinden.

Ook in Amsterdam ging de grote vuurwerkshow door. De kraan voor het afschieten van vuurwerk tijdens de show op de Kop van Java in Amsterdam was verlaagd van zestig naar dertig meter. Ook vanaf de grond werd geen vuurwerk afgeschoten.

In de wijk Laak in Den Haag werd een vuurwerkshow afgelast, omdat de risico's door de sterke wind te groot zijn. De organisatie rekende op ruim tweeduizend bezoekers.

Incidenten

Er zijn vooralsnog geen grote incidenten gemeld tijdens de nieuwjaarsnacht.

In Arnhem raakten meerdere personen gewonden toen een balkon instortte. Volgens de brandweer stonden er tien personen op het balkon toen het vanaf de eerste verdieping naar beneden viel. Geen van de gewonden verkeert in levensgevaar.

Eerder op Oudejaarsdag raakten op meerdere palatsen mensen gewond, en werden branden veroorzaakt door vuurwerk.

Een basisscholencomplex in het Gelderse Meteren werd getroffen door een grote brand, en in Kattendijke in Zeeland werden twintig woningen uit voorzorg afgesloten van de gastoevoer nadat een gasleiding was gesprongen als gevolg van vuurwerk dat in een noodput was gegooid.

In het Overijsselse Habrinkhoek zijn vier jongens gewond geraakt bij het carbidschieten. De vijftien- en zestienjarige jongens kregen de vlam in hun gezicht.

Overlast

Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast waren op Oudejaarsavond al 48.000 meldingen binnengekomen. Dat aantal werd vorig jaar pas bij de sluiting pas op 3 januari bereikt.

Volgens het meldpunt is een belangrijke oorzaak dat de verkoop een dag eerder van start ging. Veel mensen begonnen daarom ook eerder met afsteken.

Staatsloterij

Voor veel mensen werd middernacht weer ingeluid met Bohemian Rhapsody van Queen bij de Top2000 op Radio 2. De hoofdprijs van de oudejaarstrekking is gevallen in de provincie Noord-Brabant. De prijs van dertig miljoen euro is gevallen op een heel staatslot, dat gekocht is in een winkel in Noord-Brabant.

De Oudejaarstrekking werd voor de 25e keer georganiseerd. In 2015 en in 2016 viel de hoofdprijs van de oudejaarstrekking op twee halve loten. In 2015 viel het geluk in Noord-Holland en Overijssel. Het jaar daarop waren provincie Zeeland en Gelderland aan de beurt om nieuwe multimiljonairs te verwelkomen.

Twee uur voor de sluitingstermijn op oudejaarsdag was er voor 134 miljoen euro aan loten verkocht, in totaal bijna 6 miljoen loten. Dat bedrag ligt iets lager dan vorig jaar toen er voor 137,5 miljoen euro aan loten over de toonbank was gegaan. De Staatsloterij wijt de iets mindere belangstelling aan het slechte weer.