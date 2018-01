Nederland luidt 2018 in met regen en harde wind

Het Nationale Vuurwerk dat om middernacht werd afgestoken op en rond de Erasmusbrug in Rotterdam ging door zonder al te veel aanpassingen. Hier kwamen naar schatting zestigduizend mensen op af.

Ook in Amsterdam ging de grote vuurwerkshow door. Vanwege de weersomstandigheden moesten wel enige aanpassingen worden doorgevoerd. De show op de kop van het Java-eiland werd door zo'n negenduizend mensen bezocht en verliep gemoedelijk.

Gemeente Den Haag maakte pas laat op Oudjaarsavond bekend dat ook de vuurwerkshow op de Hofvijver doorgang zou vinden. Hier kwamen uiteindelijk zo'n vijftienduizend mensen op af. In de wijk Laak werd eerder op de dag een vuurwerkshow afgelast, omdat de risico's door de sterke wind te groot waren.

​Incidenten

Oud en Nieuw is dit jaar gepaard gegaan met diverse incidenten. Onder meer in de grote steden moesten de veiligheidsdiensten aantreden. De politie komt in de loop van Nieuwjaarsdag met definitieve cijfers. Er zijn geen grote incidenten gemeld.

De Rotterdamse politie trof onder meer een zware mortierbom aan in Spijkenisse. Het explosief werd in veiligheid gebracht. De politie hield twee mannen aan en trof in een woning nog eens 200 kilo illegaal vuurwerk aan. Verder moest de brandweer in de Maasstad enkele keren uitrukken. Niemand raakte zover bekend daarbij gewond.

In Amsterdam waren in de loop van de nacht meldingen van diverse vechtpartijen, maar de politie sprak van een redelijk rustige jaarwisseling. Ook elders in het land waren incidenten. Zo raakte in Arnhem een aantal mensen gewond nadat een balkon instortte.

Letsel

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling acht vuurwerkslachtoffers met in totaal tien beschadigde ogen binnengebracht. Zes van de acht patiënten hebben blijvend oogletsel opgelopen. In de meeste gevallen ging het om legaal vuurwerk, aldus het Oogziekenhuis.

In Groningen liep een man zwaar handletsel op door vuurwerk en in het Overijsselse Habrinkhoek zijn vier jongens (15 en 16 jaar) in het gezicht gewond geraakt bij het carbidschieten.

De politie in Drenthe verrichte enkele arrestaties voor het gooien van vuurwerk naar de veiligheidsdiensten. In Assen werd een 16-jarige jongen opgepakt die agenten bekogelde met zwaar vuurwerk toen een te groot vreugdevuur werd opgeruimd. In het dorp Geesbrug is een man aangehouden na het gooien van vuurwerk richting de brandweer.

In de Schilderswijk in Den Haag is op Oudjaarsavond een cameraman tijdens zijn werk bekogeld met zwaar vuurwerk, meldt Omroep West. De politie laat weten dat de man zijn gehoor heeft laten controleren in het ziekenhuis en aangifte heeft gedaan van mishandeling.

Overlast

Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast waren op Oudjaarsavond al 48.000 meldingen binnengekomen. Dat aantal werd vorig jaar pas bij de sluiting pas op 3 januari bereikt.

Volgens het meldpunt is een belangrijke oorzaak dat de verkoop een dag eerder van start ging. Veel mensen begonnen daarom ook eerder met afsteken.

Staatsloterij

De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking is dit jaar gevallen in de provincie Noord-Brabant. De prijs van dertig miljoen euro is gevallen op een heel staatslot, dat gekocht is in een winkel in Noord-Brabant.

De Oudejaarstrekking werd voor de 25e keer georganiseerd. In 2015 en in 2016 viel de hoofdprijs op twee halve loten. In 2015 viel het geluk in Noord-Holland en Overijssel. Het jaar daarop waren provincie Zeeland en Gelderland aan de beurt om nieuwe multimiljonairs te verwelkomen.

Twee uur voor de sluitingstermijn op Oudjaarsdag was er voor 134 miljoen euro aan loten verkocht, in totaal bijna zes miljoen loten. Dat bedrag ligt iets lager dan vorig jaar toen er voor 137,5 miljoen euro aan loten over de toonbank was gegaan. De Staatsloterij wijt de iets mindere belangstelling aan het slechte weer.