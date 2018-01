Nederland maakt zich met stormachtig weer op voor jaarwisseling

De kraan voor het afschieten van vuurwerk tijdens de show op de Kop van Java in Amsterdam is verlaagd van zestig naar dertig meter. Ook vanaf de grond wordt geen vuurwerk afgeschoten, zo meldt de gemeente zondagmiddag.

In de wijk Laak in Den Haag is een vuurwerkshow afgelast, omdat de risico's te groot waren met de sterke wind. De organisatie rekende op ruim tweeduizend bezoekers. De vuurwerkshow op de Hofvijver bij het Nationaal Aftelmoment wel gaat door, heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt.

Ook de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp mogen plaatsvinden. Volgens de gemeente is de situatie rond de vuurstapels op de grond beter beheersbaar dan bij vuurwerk dat de lucht in gaat.

Nationale vuurwerk

Het Nationale Vuurwerk dat om middernacht wordt afgestoken op en rond de Erasmusbrug in Rotterdam gaat gewoon door zonder al te veel aanpassingen.

Het kindervuurwerk om 19.00 uur is ook doorgegaan. Daar kwamen in de stromende regen ongeveer 5.000 kinderen op af. De show was ook live te volgen via Instagram. Het is bedoeld om kinderen die voor middernacht naar bed moeten toch een show te geven.

Incidenten

Een basisscholencomplex in het Gelderse Meteren is getroffen door een grote brand. Verschillende voorbijgangers en mensen in de buurt verklaarden dat ze eerst een knal hoorden waarna de brand rond 17.00 uur zondagmiddag ontstond. In het gebouw waren geen mensen aanwezig.

In Kattendijke in Zeeland zijn twintig woningen uit voorzorg afgesloten van de gastoevoer nadat een gasleiding was gesprongen als gevolg van vuurwerk dat in een rioolput was gegooid. Vooralsnog is het volgens een woordvoerder van de brandweer niet nodig om in het dorp tot ontruimingen over te gaan.

In het Overijsselse Habrinkhoek zijn vier jongens gewond geraakt bij het carbidschieten. De vijftien- en zestienjarige jongens kregen de vlam in hun gezicht. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Een slaapkamer in een huis in Amsterdam is volledig uitgebrand nadat kinderen sterretjes in huis aan hadden gestoken.

Overlast

Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn al 48.000 meldingen binnengekomen dit jaar. Dat aantal was vorig jaar pas bij de sluiting op 3 januari bereikt.

Volgens het meldpunt is een belangrijke oorzaak dat de verkoop een dag eerder van start ging. Veel mensen zijn ook direct begonnen met afsteken.

De meeste meldingen komen uit Rotterdam (1783), Den Haag (1426) en Amsterdam (1396). Verder komen de meldingen uit het hele land. Het meldpunt ging op eerste kerstdag van start en sluit weer op 3 januari.

Loterij

Voor de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij zijn dit jaar 300.000 loten minder verkocht dan in 2016. De Staatsloterij wijt de iets mindere belangstelling aan het slechte weer. Bovendien was de laatste verkoopdag op zondag, waardoor veel verkooppunten gesloten waren.