Vuurwerkshow Amsterdam aangepast vanwege harde wind

De kraan voor het afschieten van vuurwerk tijdens de show op de Kop van Java is verlaagd van zestig naar dertig meter. Ook vanaf de grond wordt geen vuurwerk afgeschoten, zo meldt de gemeente zondagmiddag.

Met de maatregelen hoopt de organisatie dat de vuurwerkshow door kan gaan. Als het weer verslechtert, kan de show worden afgelast.

"Maar we blijven het weer de hele avond monitoren", zegt de woordvoerder. Mocht de wind bijvoorbeeld verder aantrekken, dan kan de show alsnog worden afgelast. Dat komt dan op de gemeentelijke website te staan.

De risico's in de wijk Laak in Den Haag zijn te groot in verband met de ligging midden in de wijk en de nabijheid van bebouwing, staat in een verklaring van de gemeente. De organisatie rekende op ruim tweeduizend bezoekers. Over de twee andere vuurwerkshows in Den Haag, op de Hofvijver en in Scheveningen, wordt later een besluit genomen. 

Rotterdam

Het Nationale Vuurwerk dat om middernacht wordt afgestoken op en rond de Erasmusbrug in Rotterdam gaat gewoon door zonder al te veel aanpassingen.

De organisatie houdt met windmeters continu de windkracht in de gaten. Ook de landelijke kindervuurwerkshow, aan het begin van de avond op de Holland Amerikakade in Rotterdam, gaat door.

Windstoten

Tot begin van de middag waren er met name in Noord-Holland en het Waddengebied zware windstoten te voelen. Het is regenachtig en bewolkt op Oudjaarsdag, meldt Weerplaza.

Vroeg in de avond wordt het vanuit het noordwesten droger, maar in het oosten en zuidoosten blijft er kans op regen. Rond middernacht en in de uren daarop trekken er enkele buien over het land, die mogelijk gepaard gaan met hagel en onweer. De wind trekt aan tot vrij krachtig.