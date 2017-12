Nieuw-Zeeland en eilanden Tonga en Samoa vieren start van 2018

Om 11.00 uur (Nederlandse tijd) was het in het westelijke deel van de Stille Oceaan al 1 januari 2018.

Nieuw Zeeland

In Nieuw Zeeland is het nieuwe jaar om 12.00 uur begonnen en in het oosten van Australië knallen de kurken om 14.00 uur onze tijd. In de haven van Sydney zullen dan naar verwachting 1,6 miljoen mensen naar het traditioneel spectaculaire vuurwerk kijken.

De nationale vuurwerkshow in Nederland is dit jaar opnieuw in Rotterdam. Daar worden vuurwerkpijlen vanaf de Erasmusbrug de lucht ingeschoten. Voor het eerst is er bij de brug om 19.00 uur ook een speciale vuurwerkshow voor kinderen.

Waar op de wereld is het wanneer 2018?