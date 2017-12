Azië, Australië en Europa luiden 2018 in

Om 11.00 uur (Nederlandse tijd) was het in het westelijke deel van de Stille Oceaan al 1 januari 2018.

In Nieuw Zeeland is het nieuwe jaar om 12.00 uur begonnen en in het oosten van Australië knalden de kurken om 14.00 uur onze tijd. In de haven van Sydney zijn naar schatting 1,6 miljoen mensen naar het traditioneel spectaculaire vuurwerk komen kijken.

Vuurwerkshows

Om 16.00 uur Nederlandse tijd begon het nieuwe jaar voor het oosten van Azië. Onder meer in Japan en Zuid-Korea is het 2018. Een uur later volgde China, waar ook zoals gewoonlijk enorme vuurwerkshows waren te zien. Om 18.00 uur was het 2018 in een groot deel van Zuidoost-Azië.

Om 22.00 uur Nederlandse tijd werd het nieuwe jaar in Turkije ingeluid. Daar was in grote steden extra politie op de been na de aanslag op een nachtclub in Istanbul een jaar geleden. Een uur eerder was het zover in de Verenigde Arabische Emiraten, waar dat werd gevierd met een grote lichtshow vanaf de Burj Khalifa in Dubai, de grootste toren ter wereld.

Europa

Tegelijkertijd met Nederland luidden ook andere West-Europese landen om middernacht onze tijd het nieuwe jaar in. Onder meer op de Avenue des Champs-Élysées in Parijs was veel volk op de been om 2018 met elkaar in te luiden. Om 1.00 uur Nederlandse tijd was het ook in Groot-Brittanië nieuwjaar.

Waar op de wereld is het wanneer 2018?