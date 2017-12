Burgemeesters willen verbod op zwaar knalvuurwerk

"Het echte knalvuurwerk waar aantoonbaar veel schade door wordt veroorzaakt zou wat mij betreft niet meer moeten mogen", aldus Spies tegen EenVandaag. "De burgemeesters in Nederland zouden dat echt zeer toejuichen als we zo snel mogelijk een verbod op dat zware knalvuurwerk krijgen in Nederland."

Ze pleit nadrukkelijk niet voor een algemeen vuurwerkverbod. Siervuurwerk moet wel kunnen, vindt Spies. "Ik vind dat iedereen oud en nieuw mag vieren en mag genieten van het mooie schouwspel van het siervuurwerk."

Strafzaak

Het Openbaar Ministerie waarschuwde zaterdag dat gooien met zwaar vuurwerk een strafzaak wegens poging tot doodslag kan opleveren. De politie maakt zich steeds meer zorgen over de kracht van illegaal vuurwerk dat in omloop is.

In Arnhem werd onlangs een partij illegaal vuurwerk aangetroffen met daarin Cobra 80's. Volgens de politie heeft een Cobra 80 drie tot vier keer de kracht van een echte handgranaat. ''Dan hebben we het niet meer over knalvuurwerk, maar over explosieven. Daar past een andere straf bij."

Ordeverstoring

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) pleitte eerder deze maand voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Volgens de raad is de tijd gekomen om ''het voortdurende patroon van veel letsel en ordeverstoringen'' te doorbreken.

De raad signaleerde dat ieder jaar veel mensen gewond raken door vuurpijlen. Over knalvuurwerk stelt de OVV dat het grote overlast veroorzaakt en ''uitnodigt tot roekeloos gedrag''. De OVV pleit niet voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk.