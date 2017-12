'Politie heeft te weinig mankracht voor controleren illegaal vuurwerk'

De adressen zijn in beeld gekomen door de verhoogde aandacht bij de politie voor illegaal vuurwerk. ''Ook is zicht op honderden sociale media-accounts waar illegaal vuurwerk te koop wordt aangeboden." De politie zet ''alles op alles" om alle verdachte adressen langs te gaan, maar stelt tegelijk dat dit een arbeidsintensieve klus is die een zware druk legt op de beschikbare politiecapaciteit.

Toch heeft de politie de afgelopen weken duizenden kilo's vuurwerk in beslag genomen. ''De huisbezoeken gaan de laatste weken van dit jaar onverminderd door." De politie heeft relevante adressenlijsten verspreid onder speciale vuurwerk-coördinatoren van de politie in heel het land. Zij gaan over de opsporing en inbeslagname.

Een van de redenen dat de slagkracht en snelheid van de politie geraakt wordt, is omdat ze bij vervoer van het vuurwerk deels afhankelijk is van speciale transportbedrijven. Eerder woensdag liet politievakbond ACP al weten dat er te weinig mankracht is om alle vermoedens na te trekken. ''De hoeveelheid werk is te groot", zei voorzitter Gerrit van de Kamp.

Volgens de zogenoemde Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie werd dit jaar al bijna 29 duizend kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, waarvan ruim 4500 kilo vorige week.