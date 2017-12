Goed nieuws: Syrië omarmt 'Parijs', koffie met fruitsmaak en schildpad uit de kast

Nederlanders zijn heel goed in klagen. Dagelijks zijn op de rubriek Algemeen van NU.nl, waar wij het belangrijkste nieuws tonen, talloze grieven, problemen en irritaties over de meest diverse onderwerpen te lezen.

Maar een korte inventarisatie toont aan dat er ook een hoop goed nieuws in 2017 was te melden.

De kwaliteit van het leven van Nederlanders is de afgelopen 25 jaar alleen maar beter geworden. Constateert het SCP. Sinds 1990 zijn levensverwachting, opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en besteedbaar inkomen sterk toegenomen.

Positieve cijfers

De overgrote meerderheid van de Nederlandse volwassenen noemt zichzelf "gelukkig" en waardeert het eigen geluk met een 7 of hoger, meldde het CBS.

Onder jongeren liggen deze cijfers nog hoger trouwens; gemiddeld geven jongeren hun eigen leven het rapportcijfer van een 7,6. Het positiefst in het leven staan jongeren die lang bij hun ouders blijven wonen; twee derde van deze groep sport wekelijks en ervaart dit is als zeer prettig.

Ook de economische cijfers stemmen de afgelopen twaalf maanden tevreden. Het overgrote deel van de werkende Nederlanders ziet de loonstrookjes in 2017 hoger uitvallen.

Het aantal werklozen daalt voor het eerst in acht jaar onder de 400.000 en in de lijst met rijkste landen ter wereld stijgt Nederland van de negende naar de achtste plek.

Mindfullness

En het einde van de groei is nog niet in zicht. Niet alleen economische factoren kunnen een hoger inkomen per inwoners genereren; ook binnen bedrijven zelf kunnen simpele aanpassingen helpen de winst te verhogen en het ziekteverzuim te verlagen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bedrijven die hun werknemers een gecombineerd lifestyleprogramma aanbieden, hier op alle fronten profijt van hebben. En de medewerkers zelf ook: uit onderzoek blijkt dat mensen die gezond leven, gemiddeld zeven jaar langer leven dan ongezonde personen.

Daarnaast is het aantoonbaar zinvol om elke dag met alle werknemers een 'mindfullness'-meditatie van tien minuten te doen. Daardoor zijn medewerkers de rest van de dag weer beter in staat om creatieve oplossingen en suggesties aan te dragen. Stress en hectische leefomstandigheden remmen de creativiteit en energie juist af, zo constateren wetenschappers van de Erasmus Universiteit.

Bovendien kan yoga mensenlevens redden, zo ontdekte een Australiër die zichzelf na een val in een diepe put urenlang in leven hield dankzij een yoga-pose.

Ouder en vitaler

Ook op het gebied van groeiende levensverwachting is het einde nog lang niet in zicht. Op medisch vlak wordt 2017 gekenmerkt door een groot aantal doorbraken en ontdekkingen die ervoor gaan zorgen dat we in de toekomst nog ouder en vitaler worden.

Wie niet wil sterven aan een hartstilstand, kan volgens Amerikaanse wetenschappers het beste veel seks hebben.

De prijs van PrEP, de pil die nieuwe hiv-infecties kan voorkomen, gaat sterk omlaag (van 550 naar 100 euro per maand).

Geheugentraining kan mensen die hebben geleden aan een depressie mogelijk helpen een nieuwe depressie te voorkomen, zo blijkt uit onderzoek.

Zelf medicijn maken

De kansen op overleving van kanker zijn de afgelopen vijftig jaar fors toegenomen. Zo'n 64 procent van de mensen die in de jaren zestig kanker kregen, stierf binnen vijf jaar. Wie in het afgelopen decennium kanker kreeg, had dubbel zoveel kans om vijf jaar later nog te leven (en dit aantal neemt de komende jaren nog verder toe).

En een Haagse apotheker wist zelf een duur middel voor patiënten met taaislijmziekte na te maken. Apotheker Paul Lebbink zegt het medicijn veel goedkoper te kunnen leveren dan medicijnfabrikant Vertex.

Koffie met groentesmaak

We hebben in Nederland in 2017 ook heel veel om trots op te zijn. Zo zet Unesco het Nederlandse molenaarsambacht op de lijst van immaterieel werelderfgoed; het is voor het eerst in de geschiedenis dat Nederlands immaterieel erfgoed deze eer te beurt valt.

Uit een Brits onderzoek blijkt dat Nederland bovenaan de lijst staat van niet-Engelstalige landen waar het Engels toch heel goed wordt beheerst. En topkok Pierre Wind vindt als eerste ter wereld koffie met groente- en fruitsmaak uit.

De een gevangenis in Leeuwarden krijgt een unieke 'vadervleugel', waar gedetineerde vaders bijvoorbeeld hun kinderen kunnen zien of via Skype helpen met huiswerk maken.

En de grote Nederlandse supermarkten besluiten dit najaar geen schadeclaim in te dienen bij de pluimveesector vanwege het gifschandaal met de fipronil-eieren. De ketens vinden dat de sector al genoeg schade heeft geleden en dat de boeren zelf ook niet zoveel aan de problemen konden doen.

Harry & Meghan

Niet alleen in Nederland was er nieuws te ontwaren dat de wereld een stukje mooier maakt. (En dan doelen we niet eens op het aangekondigde huwelijk van prins Harry met actrice Meghan Markle - hoe blij de Britten daar ook mee zijn.)

Duitsland komt in de boeken te staan als het eerste Europese land waar inwoners de optie krijgen zich in het geboorteregister op te laten nemen als 'anders’ of 'interseksueel’.

Oostenrijk en Australië worden het 26e en 27e land dat het huwelijk voor partners van gelijke sekse invoeren; dit jaar spreekt zelfs de iconische pop Barbie zich uit vóór het homohuwelijk.

Transgenders

In de VS mogen transgenders, ondanks de tegenstand van Donald Trump, vanaf 2018 toetreden tot het Amerikaanse leger.

En in Australië is een wet ingegaan die bepaalt dat veroordeelde pedoseksuelen niet zomaar het land mogen verlaten, maar een reisvergunning nodig hebben. De overheid wil met de wet voorkomen dat pedoseksuelen naar bestemmingen als Thailand, Maleisië en het Indonesische eiland Bali reizen voor seks met kinderen.

Belgische ambassadrice

Een land waar opvallend veel verandert in 2017, is Saudi-Arabië. Niet alleen krijgt het land binnenkort zijn eerste vrouwelijke ambassadeur, een mijlpaal die België op haar naam mag zetten.

Maar daarnaast mogen vrouwen vanaf volgend jaar ook weer auto rijden, iets dat tot nu toe strikt verboden was; vrouwen mogen voortaan weer stadions bezoeken (iets dat ook niet was toegestaan); en Saudi-Arabië staat voor het eerst in bijna veertig jaar weer bioscopen toe.

Plastic troep

Zelfs op het gebied van duurzaamheid en klimaat zijn er, ondanks alle tegenwerkingen van onder meer Donald Trump, opvallend veel positieve ontwikkelingen te melden in 2017.

Het Nederlandse kabinet belooft vol in te gaan zetten op duurzame energie, de verkoop van elektrische auto’s verdubbelt bijna, steeds meer particulieren maken gebruik van duurzame stroom en het gat in de ozonloog blijkt kleiner te zijn dan vorige jaar.

Zelfs Syrië sluit zich, als laatste land ter wereld, aan bij de klimaatdoelen die in 2015 in Parijs werden geformuleerd. En de VN spreekt met 193 landen af om de komende jaren een eind te maken aan de vervuiling van de oceanen door plastic. Jaarlijks wordt er (nu nog) acht miljoen plastic troep en afval in de oceanen gedumpt.

Een heel bijzonder initiatief op dit gebied komt van de Nederlandse twintiger Boyan Slat. Hij bedenkt dat met grote drijvende slangen een kunstmatige kustlijn kan worden gecreëerd die het afval met de natuurlijke oceaanstromen bijeendrijft. Hij verzamelt in 2017 genoeg geld om volgend jaar voor de kust van Scheveningen een eerste test te doen.

Heroïsch konijn

Goed nieuws op een kleiner niveau komt vooral uit het dierenrijk dit jaar.

Vogelspotters rennen massaal naar Overijssel waar voor het eerst in twaalf jaar in Nederland een zeldzame keizerarend te zien is. En in zowel Westland als Winschoten weten hulpverleningsdiensten na vier benauwde dagen vastzittende poezen uit hun benarde posities te redden. Heel Nederland leeft mee.

De hele wéreld leefr zelfs mee met de automobilist die in Californië een vuurzee in rent om een konijntje te redden. Het heroïsche tafereel wordt gefilmd en miljoenen keren bekeken.

Knuffelen met ezels

Knuffelen met ezels blijkt stress te verminderen; volgens Zweedse onderzoekers zorgt het hebben van een hond voor een langer leven. En dolfijnen blijken, net als de mens, ook seks voor hun plezier te hebben.

Nog meer heuglijk dieren(seks)nieuws: Jonathan, de oudste schildpad ter wereld, komt na 186 jaar eindelijk uit de kast. Opzichters komen er na ruim een kwart eeuw achter dat zijn partner Frederica, met wie hij elke zondag seks heeft, geen vrouwtje maar een mannetje is.

De oppassers op St. Helena, waar de dieren wonen, kregen argwaan toen Frederica na al die jaren nog nooit zwanger was geworden.