Redactieblog: Bij NU.nl kom je voor de feiten, zodat je zelf een mening kunt vormen

Trump zag vanaf het podium dat het bij zijn inauguratie drukker was dan bij Obama (en dus de drukste ooit), maar luchtfoto’s toonden aan dat er minder mensen aanwezig waren.



Het werd natuurlijk vooral een bijzonder jaar voor journalistieke organisaties in de Verenigde Staten, die met regelmaat "nep" en "corrupt" werden genoemd door de president, maar ook in Nederland werd de toon van politici richting journalisten harder.

Die trend was dit jaar ook aanleiding voor discussies op onze redactie. Enerzijds heeft de werkwijze van Trump ons beleid op scherp gezet, maar bovenal heeft het er voor gezorgd dat we onze plaats nog beter kennen.

En die is in het midden.



NU.nl heeft altijd niets meer en niets minder willen zijn dan de brenger van de feiten. We geloven dat dit in tijden van nepnieuws, clickbait en een verharde relatie tussen politici en journalisten belangrijker is dan ooit.

Onderzoek

Om te kijken of we die belofte waarmaken hebben we dit jaar een onderzoek laten uitvoeren naar de objectiviteit van de koppen van verschillende Nederlandse nieuwsmedia.



Het wetenschappelijk onderzoeksbureau LJS Nieuwsmonitor heeft voor ons 2.528 koppen van NU.nl, AD.nl, NOS.nl, Volkskrant.nl, NRC.nl, RTLnieuws.nl en Telegraaf.nl beoordeeld op subjectiviteit – dus de mate waarin er stelling genomen of een oordeel geveld wordt.



Er is gekeken naar het type artikelen en naar woord- en brongebruik. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen zijn dezelfde artikelen door twee verschillende onderzoekers geanalyseerd en konden de onderzoekers niet zien uit welk medium een artikel afkomstig was.

Objectief

LJS Nieuwsmonitor concludeert uit dit onderzoek dat NU.nl het hoogste percentage objectieve koppen heeft van alle online nieuwsmedia.

82 procent van de koppen van NU.nl is objectief, tegenover 77 procent bij AD.nl, 74 procent bij NOS.nl en 68 procent bij Telegraaf.nl.



Percentage objectieve koppen per titel

Het verschil is minder groot als je alleen kijkt naar nieuwskoppen; NU.nl en AD.nl scoren dan allebei 82 procent, NOS.nl 80 procent en Telegraaf.nl 70 procent.

Onze koppen boven analyse, achtergronden en interviews zijn daarentegen een stuk objectiever dan die van onze concurrenten (83 procent, versus 55 procent bij NOS.nl, en 44 procent bij AD.nl).

Juiste weg

Voor ons is dit onderzoek een bevestiging dat we op de juiste weg zitten. Bij NU.nl kom je voor de feiten, zodat je zelf een mening kunt vormen.

De journalisten van NU.nl maken voor jou op elk moment van de dag het beste overzicht van het belangrijkste nieuws.

Dat kan natuurlijk altijd beter. Daarom gaan we in 2018 experimenteren met personalisatie, zodat jij het nieuws krijgt dat voor jou interessant is zonder dat jij daar zelf veel voor hoeft te doen.

Ook gaan we investeren in de redactie van NU.nl, zodat er meer ruimte komt voor nieuwsverslaggeving en we de snelste en compleetste nieuwssite van Nederland kunnen blijven.



Je kan het onderzoek van LJS Nieuwsmonitor hier bekijken en downloaden