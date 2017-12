Sport: Dumoulin en voetbalsters kleuren 2017 roze en oranje

Hoe mooi, teleurstellend of enerverend het sportjaar 2017 ook kan zijn, op 8 juli draait het even niet om een goal in blessuretijd of een banddikte verschil in een massasprint. Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri ligt met hartritmestoornissen op het veld tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen.

De 20-jarige jeugdinternational - een van de grootste talenten van ons land – wordt gereanimeerd en overleeft, maar vijf dagen later komt alsnog verschrikkelijk nieuws. Nouri, die kunstmatig in coma werd gehouden, heeft ernstige en blijvende hersenschade. De kans op herstel is nihil.

Het dramatisch lot van Nouri komt hard aan in de voetbalwereld en in het bijzonder bij Ajax. De euforie over het bereiken van de Europa League-finale een paar weken eerder is weg. Met Nouri, die vooral als invaller in actie komt, schakelt de ploeg van trainer Peter Bosz Legia Warschau, FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon uit en stoot het als eerste Nederlandse club sinds de UEFA Cup-zege van Feyenoord in 2002 door naar een Europese finale. De bekroning blijft uit: Manchester United is in de eindstrijd in Stockholm met 2-0 te sterk.

Kuijt

Ook in de Eredivisie moet Ajax genoegen nemen met de tweede plaats. Feyenoord pakt na achttien jaar weer de landstitel en dat zorgt voor ontlading in Rotterdam. Na een heel seizoen bovenaan te hebben gestaan gaat het nog even mis bij de kleine buur Excelsior (3-0 verlies), maar in de laatste wedstrijd van het seizoen - thuis tegen Heracles Almelo (3-1) - wordt het kampioenschap alsnog veiliggesteld.



Het is de dag van Dirk Kuijt. De op dat moment 36-jarige aanvoerder, die speelt omdat Tonny Vilhena geschorst is, schiet in zijn laatste wedstrijd als prof al na 38 seconden raak. Hij maakt ook de tweede en derde treffer van Feyenoord en is daarmee de held van De Kuip.

Bij Vitesse is Ricky van Wolfswinkel de grote man in de KNVB-bekerfinale tegen AZ (2-0). De spits maakt vlak voor tijd beide doelpunten en bezorgt de Arnhemse club zo de eerste prijs in de 125-jarige clubhistorie.

Dat het ene bekeravontuur het andere niet is, merkt Vitesse vijf maanden later. De ploeg van trainer Henk Fraser blameert zich door na 0-0 en strafschoppen uit te worden geschakeld door de Amsterdamse amateurs van Swift, die uitkomen op het vijfde niveau in Nederland.

Verval

Bij Ajax en Feyenoord is het verval ook groot. Drie maanden na de finale wordt Ajax in de voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het financieel veel minder krachtige Noorse Rosenborg. Feyenoord sluit de groepsfase van de Champions League af met een fraaie 2-1 zege op Napoli, maar is verder kansloos in een poule met ook Manchester City en Shakhtar Donetsk.



In de Eredivisie raakt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ook al snel achterop, waarna PSV de wintertitel pakt. Internationaal gaan de Eindhovenaren, die in de derde voorronde van de Europa League worden uitgeschakeld door de Kroatische subtopper NK Osijek, wel mee in de malaise. Voor het eerst sinds 1998 overwintert geen enkele Nederlandse club in Europa.

De Europese afgang op clubniveau staat niet op zich, want 2017 is het jaar waarin de Nederlandse voetbalcrisis zijn (voorlopige) dieptepunt bereikt. Op trainersvlak tellen we internationaal niet meer mee. Peter Bosz wordt 163 dagen na zijn komst van Ajax ontslagen bij Borussia Dortmund en Frank de Boer krijgt nog sneller (77 dagen) zijn congé bij Crystal Palace. Omdat ook Ronald Koeman bij Everton en Andries Jonker bij VfL Wolfsburg moeten vertrekken is er geen enkele Nederlandse trainer meer actief in de vijf grote competities.

Met het Nederlands elftal gaat het niet beter. Na een 2-0 nederlaag bij Bulgarije in maart is het WK ver weg en besluit de KNVB bondscoach Danny Blind te ontslaan. Er volgt een heuse soap. Terwijl Henk ten Cate beweert dat hem het bondscoachschap is toegezegd door technisch directeur Hans van Breukelen, wordt Dick Advocaat aangesteld. De 70-jarige Hagenaar moet Oranje alsnog naar het WK in Rusland leiden, maar een 4-0 nederlaag bij Frankrijk en een 8-0 zege van concurrent Zweden tegen Luxemburg worden Nederland fataal. De laatste kwalificatiewedstrijd wint Oranje nog wel met 2-0 van Zweden, maar dat is vijf goals te weinig voor een plek in de play-offs.

Robben

Met een WK-loze zomer in het vooruitzicht besluit Arjen Robben zijn interlandloopbaan te beëindigen. De 33-jarige aanvaller van Bayern München is een van de weinige overgebleven Nederlandse spelers aan de top van het internationale voetbal, waarin ons land financieel verder achterop raakt.



Paris Saint-Germain breekt alle records door Neymar voor 222 miljoen euro over te nemen van FC Barcelona, dat op zijn beurt 105 miljoen euro neertelt voor Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund. Real Madrid kroont zich opnieuw tot beste club van Europa door Juventus in de Champions League-finale met 4-1 te verslaan en wereldkampioen Duitsland verovert met een B-ploeg de Confederations Cup.

De beste voetballer van de wereld is met Cristiano Ronaldo, die wordt verkozen tot FIFA's Best, een herhaling van zetten. Naast de Portugees van Real staat met Lieke Martens wel een nieuwkomer op het podium als beste speelster ter wereld. De Limburgse aanvalster van FC Barcelona dankt de eretitel vooral aan haar spel op het EK in eigen land, waar de Oranjevrouwen uitgroeien tot het lichtpunt in een donker Nederlands voetbaljaar.

Vooraf is de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman niet meer dan een outsider, maar door zes overwinningen in evenzoveel wedstrijden staan captains Mandy van der Berg en Sherida Spitse uiteindelijk toch met de beker. De finale in Enschede is met bijna 30.000 toeschouwers de bestbezochte vrouwenvoetbalwedstrijd ooit in ons land en wordt door Oranje met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vivianne Miedema scoort twee keer en ook Martens en Spitse zijn trefzeker.

Kramer

Ook de hockeysters pakken in eigen land de Europese titel. In de finale in het vernieuwde Wagenerstadion in Amstelveen wordt België, dat voor het eerst in de finale staat, met 3-0 verslagen. Bij de mannen gaat de eindstrijd ook tussen Nederland en België en ook hier wint Oranje (4-2).

De volleybalsters grijpen net naast EK-goud. In de finale in Baku is Servië sterker in vier sets. De handbalsters komen op het WK niet tot de eindstrijd, maar sluiten het toernooi in Duitsland wel af met brons door een zege op Zweden.

Bij het schaatsen zijn er zoals we gewend zijn meerdere Europese en wereldtitels voor Nederland. Sven Kramer heerst als vanouds op het EK en WK allround en sluit het voor-olympische seizoen af met tweemaal goud (vijf en tien kilometer) bij de WK afstanden. In de maanden voor de Spelen in Pyeongchang krijgt de Fries nog wel een tikje, want Ted-Jan Bloemen, die rijdt voor Canada, pakt in Salt Lake City het wereldrecord op de 5 kilometer af van de Fries.

Noviteit in 2017 is dat er naast een EK allround ook een EK sprint verreden wordt. Het goud is daar voor Kai Verbij, die een paar maanden later ook de wereldtitel pakt. Bij de vrouwen vult Ireen Wüst haar prijzenkast verder aan met de Europese titel en de wereldtitel allround, maar op de sprint wordt Nederland afgetroefd. De Tsjechische Karolina Erbanova pakt EK-goud en de wereldtitel is voor de Japanse Nao Kodaira.

Schippers

De Russische schaatsers spelen een rol in de marge, maar zijn wel vaker dan gewenst onderwerp van gesprek. Het Russische dopingschandaal houdt de sportwereld namelijk ook in 2017 in zijn greep en zorgt er zelfs voor dat het Internationaal Olympisch Comité besluit dat de Russen volgend jaar niet mee mogen doen aan de Winterspelen. Althans, niet zonder een brandschoon verleden en meerdere negatieve dopingtests in de aanloop naar Pyeongchang. En dan nog mag het niet onder de Russische vlag.

De internationale atletiekfederatie IAAF treedt al eerder hard op, waardoor de Russen ontbreken op de WK in Londen. De Nederlandse atleten kunnen wel excelleren in de Britse hoofdstad en in het bijzonder Dafne Schippers. Op de 100 meter moet de Utrechtse nog genoegen nemen met brons, waarna ze op de 200 meter haar wereldtitel prolongeert.

Sifan Hassan wordt vooraf ook getipt als wereldkampioene, maar de Nederlandse met Ethiopische roots kan de druk niet aan en komt ontgoocheld als vijfde over de finish op de 1500 meter. Uiteindelijk sluit Hassan het toernooi alsnog met een glimlach af dankzij brons op de vijf kilometer.

Ook meerkampster Anouk Vetter is dolblij met een derde plaats, maar dat geldt niet voor Usain Bolt. De imposante loopbaan van de levende legende duurt een toernooi te lang. Het publiek in Londen mort als voormalig dopingzondaar Justin Gatlin goud pakt op de 100 meter en Bolt niet verder komt dan brons. In zijn allerlaatste race is het drama compleet voor de achtvoudig olympisch kampioen. Als slotloper lijkt hij op de 4x100 meter al kansloos voor goud met Jamaica als hij met van een pijn vertrokken gezicht naar zijn hamstring grijpt en neergaat.

Federer

Bij het tennis voldoen de grote, oude sterren wel aan de verwachtingen. Het jaar 2017 lijkt qua Grand Slam-winnaars bijna een reis terug in de tijd, want terwijl Andy Murray en Novak Djokovic tobben met blessures verdelen routiniers Roger Federer (Australian Open en Wimbledon) en Rafael Nadal (Roland Garros en US Open) de Grand Slam-titels.

Bij de vrouwen laat Serena Williams voor de zoveelste keer haar klasse zien door de Australian Open te winnen. Later blijkt dat ze op dat moment dochter Alexis Olympia Ohanian Jr. al met zich meedraagt, die in begin september ter wereld komt. Kiki Bertens kan haar sensationele halvefinaleplaats op Roland Garros van 2016 geen vervolg kan geven. De Westlandse is in tranen na haar uitschakeling in de tweede ronde op het gravel in Parijs.

Ranomi Kromowidjojo beleeft in 2017 juist een revival na haar mislukte Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De Groningse, die dacht aan stoppen, pakt op de WK langebaan in Boedapest drie keer zilver en één keer brons en zwemt zo alle twijfel weg. Ze besluit door te gaan tot de Spelen van Tokio in 2020 en sluit het jaar af in stijl door op de EK kortebaan in Kopenhagen nog eens drie keer goud en één keer zilver te veroveren.

Hollandse glorie is er ook in de ring, waar kickbokser Rico Verhoeven uitgroeit tot een van de bekendste sporters van Nederland. In een volgepakt Ahoy verslaat hij de Belgische Marokkaan Ben Jamal Saddik en behoudt zo zijn wereldtitel in het zwaargewicht. Hij verliest in het hele jaar zelfs geen enkel gevecht.

Michael van Gerwen wint net niet alles, maar heerst wel in het darts. Zijn grootste succes kent de Brabander al in de eerste dagen van het jaar waarin hij voor de tweede keer de wereldtitel pakt dankzij een gewonnen finale tegen de Schotse titelverdediger Gary Anderson. Ook bij het bowlen mag een Nederlander zich de beste van de wereld noemen. Xander van Mazijk grijpt in Los Angeles WK-goud.

Verstappen

Voor Max Verstappen is meestrijden om de wereldtitel nog te hoog gegrepen. Technische mankementen en crashes drijven de jonge Formule 1-coureur in de eerste maanden van het seizoen bijna tot wanhoop. Vijf keer haalt zijn Red Bull de finish niet in de eerste negen races en tot oktober staat de Limburger alleen bij de Grand Prix van China (derde) op het podium.

Het lijkt een verloren seizoen, maar de laatste races maken veel goed. In Maleisië haalt Verstappen Lewis Hamilton in en rijdt hij soeverein naar de tweede Grand Prix-zege uit zijn loopbaan. Een paar weken later staat hij ook in Mexico op het hoogste treetje.

In de WK-stand komt Verstappen niet verder dan de zesde plaats. Na zes races en drie zeges voor Sebastian Vettel lijkt Ferrari wel weer een serieuze gooi naar het wereldkampioenschap te doen, maar uiteindelijk is het gewoon weer Mercedes dat de dienst uitmaakt. Twee Grands Prix voor het einde van het seizoen mag Hamilton zich al wereldkampioen noemen.

Bij de motoren gaat de wereldtitel naar de Spanjaard Marc Marquez en er is ook goed nieuws voor Nederland in de MotoGP. Michael van der Mark mag bij Monster Yamaha Tech 3 als vervanger van de zieke Duitser Jonas Folger de laatste twee races van het seizoen in actie komen. De Zuid-Hollander rijdt in de achterhoede, maar hij is wel de eerste Nederlander in de hoogste klasse sinds Jurgen van den Goorbergh in 2005.

​Dumoulin

Net als in de Formule 1 (Verstappen) en het voetbal (Martens) is het in het wielrennen een Limburger die de Nederlandse eer hooghoudt. Tom Dumoulin schrijft geschiedenis door als eerste Nederlander ooit de Giro d'Italia te winnen. Het lijkt nog even mis te gaan als hij overvallen door diarree de berm induikt en tijd verliest, maar vooral in de tijdritten staat er geen maat op Dumoulin, die wereldtoppers Nairo Quintana (tweede) en Vincenzo Nibali (derde) achter zich houdt in de strijdt om de roze trui. In september slaagt Dumoulin ook voor zijn tweede missie van 2017. Met overmacht kroont hij zich in het Noorse Bergen tot wereldkampioen tijdrijden.

De prestaties van Dumoulin staat niet op zich, want 2017 zal de boeken ingaan als een extreem succesvol Nederlands wielerjaar. Anna van der Breggen rijdt bij de vrouwen binnen een maand naar winst in de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race en pakt later ook de eindzege in de Giro Rosa. Annemiek van Vleuten verovert goud bij het WK tijdrijden en in de wegwedstrijd soleert Chantal Blaak naar de wereldtitel.

Terwijl Dumoulin vakantie viert spelen de Nederlanders geen rol in het algemeen klassement van de Tour de France, maar Bauke Mollema boekt wel een fraaie etappezege in de bergen. Bovendien sprint Dylan Groenewegen naar winst in de afsluitende massasprint op de Champs-Élysées.

De gele trui is voor de vierde keer een prooi voor Chris Froome, die ook nog de Ronde van Spanje (met een knappe vierde plaats voor Wilco Kelderman) op zijn naam schrijft. Die zege krijgt mogelijk nog een staartje, omdat eind 2017 naar buiten komt dat tijdens Vuelta een te hoge dosering salbutamol in de urine van de Brit is aangetroffen.

Keizer

De positieve test is weer een kras op de geloofwaardigheid van het wielrennen, maar zeker niet het grootste drama van het jaar in de sport. Op 22 april wordt Michele Scarponi tijdens een trainingsrit aangereden door een busje en overlijdt ter plaatse. De 37-jarige Italiaan van Astana was in voorbereiding op de Giro, die hij in 2011 won.

Ook de motorsport verliest in 2017 een grote naam. De Brit Nicky Hayden, wereldkampioen in 2006, wordt ook aangereden tijdens een fietstochtje en ligt enkele dagen in coma. Op 22 mei overlijdt hij op 35-jarige leeftijd.

In Nederland valt met Piet Keizer (73) een groot sportman weg. Bijna een jaar na Johan Cruijff overlijdt op 10 februari diens generatiegenoot, die zijn hele loopbaan voor Ajax speelde en bekend stond als een van de beste Nederlandse voetballers ooit. Dat hij al enige tijd ernstig ziek was, was alleen bij familie en vrienden bekend. Ajax herdenkt Keizer rond het uitduel met Sparta, waarna de club vijf maanden later door het tragische lot van Nouri opnieuw in diepe rouw wordt gedompeld.