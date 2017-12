Lezersmail: 'Kunt u dit doorsturen naar De Volkskrant?'

Kunt u pas veranderen over twintig jaar?

Ga zo door, niet veranderen, pas over twintig jaar. Want dan kan ik waarschijnlijk niet meer lezen. Ben dan honderd jaar. Groet!

Wapens zijn geen emoji's

Hallo lezers van dit bericht. Jullie schreven over de roodharige emoji, dus jullie hebben contact met de emoji-raad. Kunnen jullie er dan ook middels een bericht voor zorgen dat de 'wapen-emoji's' verdwijnen? Want een dolk, een bom en een mes, horen daar gewoon niet in thuis. Het zijn geen emoties. Hopelijk lukt het.

Kan ik me nog opgeven voor Lelijke Eendjes?

Goedemorgen redactie. Mijn vraag is of ik me nog op kan geven voor het programma Lelijke Eendjes? Zo ja, hoe is het dan om het te doen?

'Dit is geweldig!

Van mijn broer heb ik NU.nl op mijn pc. Ik ben al bejaard en heb weinig inkomen, maar dus wel een krant. Dit is geweldig! Heel hartelijk dank.

Gouden stralen zonlicht na Prul of Praal

Na de inauguratierede van de 45e president van de Verenigde Staten, Dr. Trump (let op: geen echte doctor, maar ik ben opgegroeid met klassieke bond-villains, dus vermoed dat het slechts een kwestie van tijd zal zijn voor hij zich deze titel officieel laat aanmeten), leek er ergens op aarde een licht uit te zijn gegaan. De wereld leek fletser en valer dan voorheen. Tot de zelfroerende koffiemok zich middels techprofeet Jeroen "De Verklotser" aan ons openbaarde via het heilige P&P. Gouden stralen zonlicht braken door een donker wolkendek, en met klaroengeschal (oké, eigenlijk meer het mechanische gezoem van goedkope Chinese technologie; laten we niet lullig doen over details) werd een nieuw tijdperk ingeluid.

Lekker onafhankelijk nieuws

Was weer lekker onafhankelijk nieuws en u ook een prettige dag verder.

Sportnieuws bestaat niet

Geachte redactie, met belangstelling lees ik uw nieuwsberichten. Waar ik echter niet op zit te wachten is zogenaamd sportnieuws. Eigenlijk bestaat er geen nieuws omtrent sport. Bert.

Opvoedadvies van Gerdi Verbeet

Geachte redactie, natuurlijk neem ik de raad van Gerdi Verbeet ter harte! Maar hoe moet dit nu als 67-jarige man? Daarover geeft u geen uitsluitsel. Groet Niek

Kunt u dit even doorsturen naar de Volkskrant?

Zeer geachte redactie van NU.nl/ Wilt u onderstaand doorsturen naar De Volkskrant:

Geachte redactie,

En dat geldt kennelijk ook voor de politieke leiders van alle andere grote partijen, die zich als één man achter Rutte scharen. Op internet te zien bij "Buigen is voor Rutte even geen optie". Rubriek Buitenland.

Met hoogachting en dank voor het doorsturen (heb geen adres van De Volkskrant).

Beschermvrouwe

Heb een date gehad. Het leek door te groeien naar een relatie. Alleen deze man gebruikt vrouwen voor mijn gevoel alleen voor sex. Hij is 51 en heet Jan. Wil alleen andere vrouwen beschermen tegen deze man. Lukt dat?

Liever op papier

Met veel belangstelling heb ik het artikel 'Hoe begon de Tweede Wereldoorlog' gelezen. Tevergeefs heb ik pogingen gedaan om dit artikel te printen. Zou u het mij willen mailen of mij een suggestie kunnen doen hoe ik het toch kan printen?

Hartverwarmend

Elke ochtend weer geniet ik van NU.nl. Ik ben een weduwe, bovendien nu ook nog verbannen naar mijn bank in de kamer omdat mijn voet hoog moet in verband met een triest voorval. Maar dat terzijde. Ik vind het een genoegen dat elke morgen boven aan 'mijn NU-mail' zelfs mijn naam staat: Goedemorgen Cora! Bovendien, aan het einde van alle mails, wordt mij nog een fijne dag toegewenst! Dus ik ben blij met het 'persoonlijke NU.nl'.

Badderen met apen

Wij zijn een ski-reis aan het ondernemen in Japan. Tijdens een trip vandaag door de bergen van Myoko kwamen we wilde apen tegen. Ze zaten lekker te badderen in een van de vele warm waterbronnen die deze regio rijk is. Aangezien het meer dan 10 graden vroor, was het een goed recht. Dit is een kans die je niet snel tegenkomt. We zijn er dus lekker bij gaan zitten!

Hebt u een kristallen bol?

Sorry, maar als u pretendeert om 6.00 uur het nieuws van de dag al te kunnen geven, vrees ik dat u een ongelofelijke fout maakt en uzelf ongeloofwaardig maakt. Of heeft u een kristallen bol waar zich alles openbaart? Gaat u bijvoorbeeld de sluiting van de beurzen in de VS en Europa van die dag al doorgeven? Daar zouden miljoenen mee te verdienen zijn!

Apple-verering

Jullie schrijven dat Xiaomi wil concurreren met Samsung en Apple? Hou nou eens een keer op met die volstrekt ridicule Apple-verering. Apple heeft helemaal geen randloze telefoon.

Als Apple een telefoon met een randloos scherm uitbrengt wil ze concurreren met Samsung

Als Apple de iphone 8 uitbrengt met een randloos scherm wil ze concurreren met Samsung

Als Apple een OLED scherm gebruikt wil ze concurreren met Samsung

Als Apple een glazen achterkant neemt wil ze concurreren met Samsung

Als Apple draadloos opladen introduceert wil ze concurreren met Samsung

Als Apple bluethooth 5 gaat gebruiken wil ze concurreren met Samsung

Als Apple het grote scherm gaat gebruiken voor splits screen wil ze concurreren met Samsung

Ik ben een robot, echt waar!

Ik geloof en weet dat ik een robot ben en wil dat graag aan de mensen vertellen. Met vriendelijke groet Tony.

Sorry!

Geachte redactie, vanmorgen ontving ik geen nieuwsbrief. Ik hoop niet dat dat te maken heeft met het feit dat ik gisteren een kritische opmerking maakte. Ik waardeer de ochtendbrief enorm en heb dat ook al heel vaak laten weten.

Podcastfeedback: De een was blij, de ander niet.

"Ik wil nu tosties maken en ondertussen andere dingen doen en NU.nl lezen. Maar dan kan ik de andere dingen niet meer doen. Dus zou chill zijn als de tekst voorgelezen wordt :)"

vs.

"Hoe kunt u er nu als redakteur van een bloeiende geschreven krant van dromen om het nieuws voor te lezen? Dat is toch VOLSTREKT TEGENSTRIJDIG! Het voordeel van GESCHREVEN tekst is dat ik onderwerpen die mij totaal niet interesseren, vlot over kan slaan en wat mij wel interesseert, langzaam en zorgvuldig kan doorlezen, eventueel twee keer!"

"Het voordeel van GESPROKEN tekst is, naar ik begrijp, dat je met losse handen tijdens het broodsmeren of autorijden, kortom, als je eigenlijk je aandacht ergens anders hebt, je toch wat nieuws hoort."

"Dat kan net iets kan zijn wat je NIET interesseert, of dat je dingen MIST op momenten dat je echt je aandacht bij dat rode stoplicht hebt; of bij het kiezen van kaas of vlees, je nog net iets opvangt over Noord-Korea of zo. Het echte voordeel daarvan weet ik zo gauw niet."

Het wordt tijd dat ze jullie een uur vastbinden

Jongens, het wordt tijd dat ze jullie per dag een uur vastbinden op de stoel en naar reclame laten kijken. Dan weet je wat al die reclame op jullie website doet met normale mensen. Hou op met die reclame of ik kom niet meer op jullie site!

'Leef op mijn crematie'

Hallo, misschien dat u wat voor mij kunt betekenen. Ik ben bezig om in contact te komen met Andre Hazes jr. Ik zou graag het lied Leef in plaats van Amsterdam naar Rotterdam zingen voor mijn crematie. Ik ben gelukkig niet zover maar je bent een mens van de dag tegenwoordig. Ik weet dat hij het heel druk heeft, maar het gaat om een klein woordje. Ik heb van alles al geprobeerd. Ik hoop dat u wat voor mij kunt betekenen.

Lekker mopperen

Hoi redactie van Nu.nl, jammer dat "nu jij punt nl" niet meer bestaat toch? Ik vond het super! Heel leuk om meningen van anderen te lezen en zelf wat te mopperen of zo.

Slechte layout

De "nieuwe" layout van de berichten is kut! Ik kan het niet softer of netter zeggen. Het is echt heel slecht. (Deze mail werd geschreven in Comic Sans, red.)

Zalige feedback

GEWELDIG!!!!! GA ZO DOOR EN JULLIE ZULLEN ZALIG WORDEN!!!

Wat is er mis met kilometers?

Geachte redactie,

Kan de redactie stoppen met het gebruik van de maat "voetbalvelden". Zo lees ik over een afscheurende ijsplaat van Antartica: de laatste maanden scheurde het ijsplateau met minimaal vijf voetbalvelden per dag.

Wat is er mis met de lengtemaat meters? Of kilometers?

Weet u het misschien?

Weet ook iemand bij NU.nl waar om de dagbladen niet worden bezorgd???

Geestelijke teloorgang

Ik wil u erop wijzen hoe weinig aandacht door NU.nl wordt besteedt aan filosofische en spirituele onderwerpen. De meeste onderwerpen hebben een negatieve lading. Ik wil niet direct zeggen dat zij banaal of oppervlakkig zijn maar ze raken niet de kern van het leven. De onwetendheid neemt iedere generatie toe en NU.nl is een belangrijke exponent van deze geestelijke teloorgang. Het spijt me dat ik na zoveel jaar tot deze conclusie moet komen en ik verwacht ook niet dat mijn mening zal aanslaan bij uw redactie.

Kunt u ook een follow-up maken?

Goedemorgen, ik lees elke dag met veel plezier jullie nieuwsbrief. Maar...het komt vaak voor dat ik iets lees over wat er die dag gaat gebeuren (een proces, een wedstrijd, een evenement). Ik weet dan niet hoe het afloopt/verloopt. Bijvoorbeeld: is Pietje nou wel/niet veroordeeld. Mijn vraag dus: Is het mogelijk om een soort follow-up te geven in dat soort gevallen?

Leuk idee voor 2018?

Goedemorgen. Komt er ook een scheurkalender 2018 van jullie uit met elke dag: "Dit gebeurde er in (...)?"

