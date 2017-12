Binnenland: Vermissing Anne Faber en uitspraak in zaak Henriquez

Te beginnen met het trieste nieuws van de dood van Anne Faber. De 25-jarige vrouw besluit ondanks het noodweer, op vrijdag 29 september een stuk te gaan fietsen. Ze onderneemt wel vaker fietstochten en stuurt rond 18.50 uur vanuit Baarn een appje naar haar vriend met een foto waarop haar doorweekte gezicht te zien is.

Het is haar laatste teken van leven. Naar later blijkt is ze op enig moment Michael P. tegengekomen, die ervan wordt verdacht haar te hebben verkracht en te hebben gedood. Op zijn aanwijzing wordt het lichaam van Faber op 12 oktober gevonden in Zeewolde. Vrijwilligers en politie hebben dan dertien dagen naar haar gezocht in de omgeving van Huis ter Heide en Den Dolder.

In Den Dolder bevindt zich de kliniek Altrecht waar P. vastzat. Hij is bezig met zijn re-integratie nadat hij in 2011 schuldig is bevonden aan de verkrachting van twee minderjarige meisjes in Nijkerk. Er komt veel kritiek los omdat P. zoveel vrijheden genoot. Zo kon de verdachte een avondleiding volgen aan een school in Houten. De nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Sander Dekker besluit dat de kliniek tot nader order geen patiënten met complexe problematiek op mag nemen. P. zal in januari 2018 voor het eerst voor de rechter verschijnen.

Romy en Savannah

De niet-natuurlijke dood van een jong persoon is dit jaar helaas niet uniek. In het Pinksterweekend van juni wordt Nederland opgeschrikt door de dood van twee jonge meisjes van veertien, Romy en Savannah. Savannah uit Bunschoten verdwijnt op 1 juni en drie dagen later wordt haar lichaam gevonden in een sloot in diezelfde plaats. Romy komt op vrijdag 2 juni niet thuis uit school. Haar lichaam wordt diezelfde dag gevonden in Achterveld.

In beide gevallen zijn de dader en verdachte eveneens jonge jongens. Een 14-jarige jongen bekent al snel de moord en het seksueel misbruik van Romy. De twee kenden elkaar van school. Hij wordt veroordeeld tot een jaar cel en jeugd-tbs. In de zaak van Savannah wordt door het Openbaar Ministerie (OM) een 16-jarige jongen verantwoordelijk gehouden. Deze rechtszaak loopt nog.

Sint Maarten

Niet alleen menselijk handelen, maar ook natuurgeweld drukt zijn stempel op het binnenlandse nieuws. In Sint Maarten, een land binnen het Koninkrijk Nederland, gaat op 6 september de uitzonderlijk sterke orkaan Irma aan land en laat een spoor van verwoestingen achter. Er komen uiteindelijk vier mensen om het leven. Ruim 1.800 mensen moeten worden geëvacueerd.

Volgens het Rode Kruis is een derde van alle gebouwen op het eiland compleet verwoest. In de zeven weken die volgen brengen militaire vliegtuigen en marineschepen in totaal 2.260 ton aan noodhulp naar het eiland. Het gaat om hulpgoederen, water en voedsel. Ook worden Nederlandse politiemensen ingezet om de orde te bewaren en plunderingen te voorkomen.

Nederland zegt 550 miljoen euro steun toe, maar doet dit wel onder voorwaarden. Zo wil Nederland de grenscontroles overnemen en erop kunnen toezien dat het geld uit het hulpfonds goed wordt besteed. De toenmalige premier William Marlin accepteert de voorwaarden niet, maar stapt uiteindelijk, mede door druk vanuit Nederland, op.

Turkije

Een ander land waarmee Nederland in een politieke rel belandt, is Turkije. Dit alles heeft te maken met het bezoek van twee Turkse ministers aan Nederland. Beiden willen in aanloop naar het referendum in Turkije campagne voeren in Nederland. Turkse Nederlanders moeten op die manier worden overtuigd ja te stemmen op 16 april. Turken in het binnen- en buitenland mogen dan stemmen over een beoogde grondwetswijziging die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan meer macht geeft. Een stemming die uiteindelijk in zijn voordeel uitvalt.

De bezoeken zijn echter tegen de zin van Nederland omdat "de Nederlandse publieke ruimte niet de plek is voor politieke campagnes van andere landen", aldus premier Mark Rutte.



De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu wordt dan ook te verstaan gegeven thuis te blijven. Als hij op 11 maart toch besluit naar Nederland te komen, worden de landingsrechten van zijn vlucht ingetrokken. Erdogan reageert woedend en bestempelt Nederland als een 'nazi-overblijfsel en fascistisch'.

Rellen

De spanning tussen de twee landen loopt op als de Turkse minister van Familiezaken diezelfde zaterdag staande wordt gehouden in Rotterdam. Fatma Betül Sayan Kaya wil daar een toespraak geven op het Turkse consulaat, maar krijgt te horen dat ze moet vertrekken. Uiteindelijk wordt ze onder politiebegeleiding naar Duitsland gebracht.

Bij het consulaat hebben zich dan al honderden mensen verzameld. Als zij horen van het vertrek van de minister breken er rellen uit. Een deel van de mensen keert zich tegen de politie, die op haar beurt stevig ingrijpt. Zeven mensen raken gewond, onder wie een agent. Twaalf betogers worden opgepakt.

Mitch Henriquez

Politiegeweld loopt ook als een rode draad door de zaak die draait om de dood van Mitch Henriquez. De 42-jarige Arubaan wordt op 27 juni 2015 aangehouden in Den Haag nadat hij meermalen zegt een wapen op zak te hebben. Omdat hij zich verzet, wordt er geweld toegepast waaronder een nekklem. Henriquez overlijdt de volgende dag in het ziekenhuis.

De rechtszaak, die start op 13 november en eindigt met de strafeis op 21 december, staat bol van nieuwe ontwikkelingen. Met name Richard Korver, advocaat van de nabestaanden, drukt zijn stempel op de zittingen.

Hij weet de hand te leggen op scherpere beelden van de arrestatie van Henriquez en schakelt liplezers in om erachter te komen wat de agenten zeggen op de beelden. Het OM moet later met schaamrood op de kaken toegeven de beelden ook al die tijd in bezit te hebben gehad, maar om onverklaarbare reden zijn die niet gebruikt in het strafdossier.

Doodsoorzaak

Een ander belangrijk onderdeel is de doodsoorzaak van Henriquez. Twee deskundigen houden het op een accuut stresssyndroom als reden van overlijden. De forensisch patholoog zegt dat zijn dood het gevolg is van verstikking door het toegepaste politiegeweld.

Mede door deze onduidelijkheid, en de in hun ogen al genoeg gestrafte agenten door de impact van de zaak, komt het OM tot een schuldigverklaring voor mishandeling, maar eist geen straf.

De rechtbank veroordeelt de agenten tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Volgens de rechter staat vast dat het mishandelen van Henriquez door de agenten heeft geleid tot zijn dood.

Liquidatieproces Passage

Een andere rechtszaak die de aandacht op zich weet te vestigen, is het liquidatieproces Passage. Het is de tot nu toe langstlopende rechtszaak in Nederland, die draait om zeven onderwereldmoorden en voorbereidingen van liquidaties tussen 1993 en 2006. Liefst tien jaar duurt het voordat verschillende verdachten door het hof in Amsterdam tot levenslang worden veroordeeld.

Onder de veroordeelden bevinden zich grote namen in de onderwereld als Dino Soerel, maar ook Jesse R.. Soerel zou opdracht hebben gegeven voor verschillende moorden en in contact hebben gestaan met Willem Holleeder. Die stond in dit proces niet terecht. R. wordt veroordeeld omdat hij als schutter en in een ondersteunende rol betrokken is bij alle zeven liquidaties.

De zaak is ook uniek door de verklaringen van twee kroongetuigen in de personen van Fred Ros en Peter la Serpe. Ros wordt bekend als 'moordmakelaar' die tegen betaling liquidaties regelt. La Serpe schiet in 2005 Kees Houtman dood. Een moord die onderdeel is van het Passageproces.

In ruil voor hun verklaringen krijgen deze criminelen strafvermindering en worden ze veroordeeld tot de helft van hun eerdere straffen. Omdat een deel van de verdachten in cassatie gaat, is er nog geen definitieve uitspraak.

Terrorismedreiging

In tegenstelling tot de aanslagen in het buitenland blijft het in Nederland vooral bij terrorismedreiging. In Eindhoven wordt een 29-jarige man opgepakt omdat hij buiten het Philipsstadion staat te filmen. In het stadion is een concert van zanger Guus Meeuwis aan de gang. De opgepakte man staat bekend als 'mogelijk geradicaliseerd' en alle alarmbellen gaan af. De man wordt uiteindelijk niet vervolgd omdat er geen bewijs is dat de man ook maar iets van plan was.

De dreiging bij de Maassilo in Rotterdam is een stuk serieuzer. De Nederlandse politie wordt op 23 augustus door de Spaanse politie op de hoogte gesteld van een mogelijke terroristische dreiging bij een concert van de Amerikaanse band Allah-las. De silo wordt ontruimd en het concert afgelast, maar er wordt niks aangetroffen.

Verdachte

Diezelfde nacht wordt een 22-jarige verdachte aangehouden in zijn woonplaats in Zevenbergen. Het OM verdenkt hem van terroristische misdrijven, nadat hij via de versleutelde berichtendienst Telegram een bericht zou hebben verstuurd. Jimmy F. zelf zegt juist goede bedoelingen te hebben gehad en terroristen te willen ontmaskeren.

Op 22 september wordt hij vrijgelaten door de rechtbank in Rotterdam en sindsdien is door het OM niet meer naar buiten getreden over de zaak. Ook zijn advocaat laat weten niks meer te hebben gehoord.

Sneeuw

Het jaar 2017 wordt afgesloten met een echte sneeuwdag. De sneeuw kondigt zich al aan in het weekend van 9 en 10 december, maar laat zich vooral op maandag gelden. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om niet de weg op te gaan tijdens sneeuwval als het niet per se nodig is. De Nederlandse Spoorwegen raadt mensen aan zo vroeg mogelijk de trein te nemen om het winterse weer voor te zijn.

Het KNMI geeft in de middag weeralarm code rood af omdat hevige sneeuwbuien dan het land overtrekken. De hinder begint dan ook toe te nemen, maar grote ongelukken blijven uit. In de avond ondervindt het treinverkeer ernstige hinder. Tussen Amsterdam en Utrecht Centraal rijden enkele uren geen treinen. Op de weg wordt met 805 kilometer het filerecord van dit jaar gebroken.

De sneeuw zorgt ook voor veel plezier. Los van de mooie beelden die het oplevert, gaan veel scholen dicht en trekken veel kinderen er met sleeën op uit.