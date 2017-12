Politiek: Turkijerel, monsterverlies PvdA en weer Rutte

Het is lang geleden dat een kabinet de rit volledig uitzit. Daardoor krijgen alle partijen ruim de tijd om een verkiezingsstrategie richting 15 maart uit te stippelen.

De ogen zijn vooral gericht op Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV). Dat is niet zo gek, de twee partijen liggen voor in de peilingen. Wilders gaat in de eerste maanden zelfs fier aan kop.

Dat is voor de binnenlandse én buitenlandse pers reden genoeg om deze verkiezingen nauwgezet te volgen. Wat gebeurt er als de PVV de grootste wordt? Heeft dat een domino-effect voor de rest van Europa? In Frankrijk en Duitsland zijn na Nederland ook verkiezingen en ook daar kloppen rechts populistische partijen op de deur.

Tweestrijd

Rutte waarschuwt voor het "verkeerd soort populisme" van Wilders. Wel de problemen benoemen, maar niet de oplossingen. Wilders houdt de kiezers voor dat Rutte onbetrouwbaar is, de nooit nagekomen belofte om iedere werkende Nederlander duizend euro te betalen is daar het bewijs van, zegt de PVV'er.

Rutte staat in Wilders' ogen vooral symbool voor de premier die de grenzen wagenwijd openzet voor asielzoekers. Een belangrijk verkiezingsthema met de recente vluchtelingencrisis in het achterhoofd.

Rutte en Wilders sturen maar al te graag aan op een tweestrijd. Dat maakt hen aantrekkelijk voor strategische stemmers die slechts proberen te voorkomen dat de ander wint. Op die manier werden VVD en PvdA bij de vorige verkiezingen de grootste partijen.

Hoewel Rutte minder radicaal is dan Wilders, hoopt de VVD’er met "doe normaal of ga weg" ook rechtse kiezers te verleiden.

Naarmate de verkiezingsdag nadert, loopt de VVD steeds verder in op de partij van Wilders. De grote voorsprong voor de PVV van begin dit jaar verdwijnt.

Problemen

Bij de PvdA hebben ze heel andere problemen. De destructieve leiderschapswissel van Diederik Samsom en Lodewijk Asscher heeft de partij geen goed gedaan. Het verhaal dat de sociaaldemocraten mede het land in Rutte II er weer bovenop hebben gekregen na de zware crisis, komt totaal niet aan.

"Diederik Samsom en ik hebben nooit de illusie gehad dat we populair uit dit kabinet zouden komen", zegt PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem nog een dag voor de verkiezingen. Hij lijkt de handdoek al in de ring te gooien.

Wat geeft de doorslag? Hebben Wilders of Rutte op het allerlaatste moment nog een meesterzet in petto? Het antwoord komt misschien in het weekend voor de verkiezingen.

Turkijerel

De Turkse ministers Cavusoglu (Buitenlandse Zaken) en Kaya (Gezinszaken) willen in Nederland campagne voeren voor het Turkse referendum over een grondwetswijziging die premier Erdogan meer bevoegdheden geeft.

Het referendum leidt tot spanningen bij Turkse Nederlanders, tegenstanders worden bedreigd door Erdogan-aanhangers.

Rutte noemt een bezoek ongepast, de Nederlandse publieke ruimte is niet de plek voor politieke campagnes van andere landen, vindt de premier. Maar de Turkse bewindslieden laten direct weten zich daar niets van aan te trekken.

De kwestie loopt dwars door de laatste dagen van de campagne heen. Ruttes telefoon rinkelt tijdens het verkiezingsinterview met NU.nl om de haverklap om te overleggen over de steeds verder uit de hand lopende situatie.

Wat volgt is de grootste diplomatieke crisis in jaren.

Het kabinet vindt dat de openbare orde en de veiligheid met de komst van de Turkse ministers in het gevaar is en besluit om ze geen toegang tot Nederland te geven. Kaya, die al per auto in Rotterdam is aangekomen, wordt onder begeleiding het land uitgezet.

Die avond breken rellen uit in Rotterdam tussen Turkse Nederlanders en de politie.

Erdogan is laaiend. Hij noemt Nederland een "nazi-overblijfsel" en "fascistisch". Rutte vindt die opmerkingen "bizar" en denkt er niet over excuses te maken.

Wie heeft uiteindelijk baat bij deze diplomatieke rel?

Rutte is dan officieel boos op de Turkse regering, de premier ontpopt zich in ieder geval daags voordat de stembussen opengaan als streng staatsman.

De uitslag

Rutte wint met de VVD uiteindelijk de verkiezingen met 33 zetels, ondanks een verlies van 8.

Voor coalitiegenoot PvdA pakt het nog veel beroerder uit. De kiezers geven de sociaaldemocraten een vernietigend pak slaag. Het kost de partij 29 zetels, een ongekend verlies.

De PVV, die zo had gehoopt op een tweestrijd, wordt op grote afstand nummer 2 met 20 zetels. CDA en D66 volgen beiden met 19 zetels.

De grote winnaar is GroenLinks met 14 zetels (+10). Verder verrassen Partij voor de Dieren, Denk en Forum voor Democratie van Thierry Baudet (respectievelijk 5, 3 en 2 zetels).

De uitslag maakt vooral duidelijk dat het een lange formatie wordt. VVD, CDA en D66 worden al snel aan elkaar gekoppeld onder de verzamelnaam 'het motorblok'.

De Formatie

De grote vraag is: welke partij met minimaal vijf zetels maakt de coalitie in spe compleet? Afvallers zijn er genoeg. De PVV (door het motorblok uitgesloten), de PvdA (moet de wonden likken) en SP (wil niet regeren met de VVD) vallen allemaal af.

GroenLinks van Klaver in beeld. Neemt de partij voor het eerst in haar geschiedenis regeringsverantwoordelijkheid op landelijk niveau? Het antwoord is nee. Het migratievraagstuk blijkt een te groot struikelblok. Zelfs een lijmpoging mag niet baten.

En zo worden de pijlen onvermijdelijk op de ChristenUnie van Gert-Jan Segers gericht. Omdat de partij op essentiële punten verschilt van D66 en omdat er met deze combinatie in beide Kamers de kleinst mogelijke meerderheid ontstaat, ligt deze coalitie niet voor de hand.

Maar het lukt toch. Al is het maar omdat er geen reële andere opties meer overblijven. Niet eerder in de naoorlogse geschiedenis duurde de onderhandelingen zo lang.

Uiteindelijk wordt het kabinet-Rutte III 225 dagen na de verkiezingen op 26 oktober beëdigd.

Aan de slag

Nu alle 24 nieuwe bewindslieden op hun plek zitten, kan het kabinet-Rutte III aan de slag. Hulp van de oppositie is welkom, want met een piepkleine meerderheid is draagvlak Kamerbreed belangrijk.

Rutte zet daarom de deur van de Trêveszaal, de plek waar de ministersploeg wekelijks vergadert, op "een ruime kier". De oppositie, vaak aangevoerd door de samen optrekkende linkse partijen GroenLinks, SP en PvdA, zijn argwanend.

Zij testen Ruttes uitgestoken hand. Ze vangen bot bij het schrappen van de dividendbelasting, maar hengelen wel extra geld voor de wijkverpleging binnen.

Opstappen

Het jaar begint in mineur voor Ard van der Steur, dan nog minister van Veiligheid en Justitie. Hij is de derde VVD-bewindspersoon die struikelt over de bonnetjes-affaire in de Teevendeal. Ivo Opstelten en Fred Teeven gingen hem voor.

In een zwaar debat waarin Van der Steur zich moet verdedigen waarom hij als Kamerlid toenmalig justitieminister Opstelten hielp in plaats van controleerde op hetzelfde dossier, houdt hij de eer aan zichzelf en treedt af. Het is het einde van een stuntelige ministersloopbaan.

In de zomer valt opnieuw een VVD-kopstuk. De positie van Henry Keijzer als partijvoorzitter is onhoudbaar geworden als het journalistiek platform Follow the Money onthult dat Keizer uitvaartbedrijf De Facultatieve voor veel te weinig geld inlijft.

De integriteitskwestie waar de partij al zo lang mee worstelt, duurt zo nog even voort. De nieuwe VVD-voorzitter Christianne van der Wal wil met dat probleem direct aan de slag.

Hennis

Jeanine Hennis (Defensie) wordt in de nadagen van haar ministerscarrière geconfronteerd met een uiterst kritisch rapport over een ongeluk met een mortiergranaat tijdens de Nederlandse missie in Mali.

Daarbij komen twee Nederlandse militairen om het leven en raakt er een ernstig gewond. De conclusies dat er fouten zijn gemaakt zijn te hard voor Hennis om aan te blijven. Ze stapt daarom in oktober na een Kamerdebat op.

In politiek opzicht erg pijnlijk voor Hennis, want vriend en vijand hield rekening met een nieuwe ministerspost voor de VVD-politica. Inclusief Hennis zelf. Ze zit nu weer in de Kamer.

Wat dat betreft gaat de opvolging van de fractievoorzitter een stuk soepeler. Klaas Dijkhoff neemt de plaats in van Halbe Zijlstra, die naar het kabinet verkast. Zonder tegenkandidaat was de stemming niet heel spannend.

Dijsselbloem en Roemer

Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën en ex-voorzitter van de Eurogroep, geeft zijn PvdA-zetel in de Kamer op. Hij mist "de vuurkracht".

Op Prinsjesdag presenteerde hij wederom mooie economische cijfers, maar toen was het leed al geschied. Dijsselbloem staat met een kater op een feestje: "Financieel hebben we het goed gedaan, politiek niet."

Ook voor Emile Roemer komt er vroegtijdig een einde aan zijn politieke loopbaan. De SP-leider ziet dat hij "bijna aan alle kanten voorbij [wordt] gerend in enthousiasme" en geeft het stokje door aan Lilian Marijnissen.

Het lijkt een vrijwillig vertrek, maar in werkelijkheid staat Roemer al langer onder druk binnen zijn eigen partij. Hij overtuigt weinig in debatten en verliest drie Tweede Kamerverkiezingen op rij. Is de oud SP-leider misschien te aardig?

Wat hem betreft niet. "Waren er maar wat meer aardige mensen in de politiek", zegt hij nadat zijn aftreden bekend is gemaakt.

De weg moet worden vrijgemaakt voor een nieuwe lichting zodat zij zich kunnen voorbereiden op de volgende campagne. Eerst die voor de gemeenteraad in maart volgend jaar. Voor de gewone kiezer duurt dat misschien nog lang, maar voor politici zijn de volgende verkiezingen nooit ver weg.