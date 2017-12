Deze bekende mensen (en dieren) overleden in 2017

Charles Manson, de Amerikaanse sekteleider die zijn volgelingen in de jaren zestig aanzette tot gruwelijke moorden in Californië, is overleden op 83-jarige leeftijd. © Getty images

Als sekteleider wijdde hij jonge en knappe vrouwen in in de flowerpowerfilosofie van vrije liefde, vrije seks en lsd. Maar ook zette hij ze al snel aan tot berovingen en diefstal. © ANP

De uiterst gewelddadige moord op actrice Sharon Tate, de vrouw van regisseur Roman Polanski, in 1969 door de leden van de 'Manson Family' bracht de Verenigde Staten in shock. Tate was acht maanden zwanger toen zij met talloze messteken bruut werd omgebracht. © AFP

Manson bleef in de rechtszaal altijd ontkennen dat hij de moorden had gepleegd. Toch werd hij in 1971 ter dood veroordeeld. Hij ontsprong de dans omdat Californië net in die tijd de doodstraf afschafte. © ANP

Leslie van Houten hielp in 1969 op 19-jarige leeftijd mee aan de beruchte moordpartijen die sekteleider Charles Manson met zijn volgelingen uitvoerde op rijke mensen in Los Angeles. © AFP