Achterklap: Het jaar van 'matennaaiers', seksvideo's en #metoo

Net een maand oud is het nieuwe jaar als begin februari op sociale media twee video's de ronde doen die het leven van Patricia Paay (68) op z'n kop zetten en heel Nederland in rep en roer brengen. De voormalig zangeres, die haar jaar nog begint met een sprookjeshuwelijk, is in de ene video in verschillende seksuele posities te zien en krijgt een zogenaamde 'golden shower' in een andere video.

De beelden blijken te zijn gelekt en waar Paay eerst nog via haar advocaat zegt dat het om gephotoshopte beelden gaat, erkent ze later dat zij het toch echt is. Eerst bij Jinek en later in allerlei bladen en kranten vertelt ze hoe verschrikkelijk gekwetst ze is door de illegale verspreiding van de video's. Beschuldigingen worden geuit aan het adres van haar voormalig buurman.

Paay is woest, maar haar buurman net zo goed: hij zegt er niets mee te maken te hebben. Uiteindelijk ziet ook Paay dat zo en biedt ze officieel haar excuses aan. Daarmee is de zaak nog niet afgedaan: de politie zoekt nog steeds naar het lek en de verspreider van de beelden.

Alsof dat nog niet voldoende ellende is, legt de Belastingdienst in mei ook nog beslag op haar woning in Lijnden vanwege een openstaande schuld van meer dan 100.000 euro. Paay kan niet anders dan haar huis verkopen om de schuld af te betalen en trekt met haar echtgenoot, met wie ze het jaar nog zo mooi begon, in een woning op een bungalowpark.

'Matennaaier'

In 2016 werd Mattie Valk (32) al wereldberoemd in Nederland door het veelbesproken verhaal over de tweeling die hij met zijn vriendin kreeg en waar hij uiteindelijk niet de vader van bleek te zijn. In 2017 kwam hij nog meer in het nieuws. En net als vorig jaar is het niet vanwege iets positiefs.

Valk werkt al jarenlang samen met Wietze de Jager (28) en is dagelijks bij Qmusic te horen met zijn radiomaatje. De twee delen veel met elkaar tijdens de uitzending en laten zich zelfs een week lang aan elkaar vastketenen: niets wijst erop dat deze twee zonder elkaar door willen.

De mediawereld reageert dan ook geschokt als begin mei het nieuws naar buiten komt dat Valk een nieuw contract heeft getekend bij de radiozender, maar dat nog maar de vraag is of De Jager hetzelfde zal doen. Dat blijkt al snel niet het geval: in een lange brief die Wietze naar allerlei collega's en oud-collega's stuurde noemt hij zijn voormalige vriend een "matennaaier".

Het betekent het einde van een samenwerking en misschien nog wel belangrijker: het einde van een vriendschap. Valk werkt nog steeds bij de radiozender en maakt daar nu met twee nieuwe collega's een dagelijks programma. De Jager heeft nog geen nieuwe radiobaan, maar werkt wel voor SBS bij Shownieuws. Een hereniging is uitgesloten: De Jager heeft geen behoefte meer aan contact.

Affaire

Een redelijk onduidelijke foto bezorgt Humberto Tan (52) een onstuimig jaar. Privé plaatst eind februari een foto waarop de presentator te zien zou zijn met NOS-lezeres Dionne Stax (32) en schrijft over de vermeende affaire die de twee er al enige tijd op na zouden houden.

Tijdens de jaarwisseling van 2015 op 2016 zouden de eerste vonken zijn overgesprongen waarna de twee een relatie begonnen. Probleem was wel voor Humberto: hij heeft al een relatie, met de moeder van zijn drie kinderen.

Roddelbladen hebben er wekenlang hun handen vol aan: zou de relatie van Humberto en zijn Ineke dit schandaal overleven? Tan laat er niets over los in RTL Late Night en ook Stax houdt haar lippen stijf op elkaar. De roddels maken Tan meteen een stuk minder populair en de cijfers van RTL Late Night dalen nog steeds.

De kerstdagen en de jaarwisseling viert Humberto echter weer bij zijn gezin: in september wordt door paparazzi geconstateerd dat hij weer bij Ineke, Isa, Benjamin en Julia woont en zelf bevestigt hij ook weer bij haar terug te zijn.

#metoo

Angelina Jolie, Rose McGowan, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino en nog ruim zestig andere vrouwen doen dit jaar hun verhaal over seksuele intimidatie, wangedrag of misbruik door filmproducent Harvey Weinstein (65). Wat begint met het verhaal van een tiental vrouwen, leidt tot een openbaring in de filmindustrie en later de hele wereld. De hastag metoo wordt geboren in 2017.

Via sociale media en in tijdschriften, programma's en kranten doen bekende en onbekende mensen hun verhaal over hun ervaringen met ongewenste seksuele handelingen. Vrouwen die gedwongen worden tot massages, mannen die ongewild een hand op hun geslachtsdeel krijgen en slachtoffers die vertellen over verkrachtingen.

Na Weinstein volgen onder anderen Kevin Spacey, Louis C.K. en Dustin Hoffman en ook in Nederland is #metoo onderwerp van gesprek. In zijn column vertelt Jelle Brandt Corstius gedwongen te zijn tot het doen van seksuele handelingen bij een man. Hoewel de schrijver de naam van de man niet noemt, voelt televisiemaker Gijs van Dam zich aangesproken en hij doet aangifte van laster. Een aangifte door Brandt Corstius die de televisiemaker van verkrachting beschuldigt, volgt daarop.

Niet alleen voor Corstius en Van Dam hebben de beschuldigingen gevolgen, ook de bekende Hollywoodnamen komen er niet zonder kleerscheuren vanaf. Weinstein en Spacey verliezen vlak na de eerste beschuldigingen al eretitels en werk: Weinstein wordt op non-actief gesteld bij The Weinstein Company en Spacey is niet langer te zien in House of Cards en in de film All the money in the world wordt hij op het laatste moment vervangen door Christopher Plummer.

Ook in 2018 zal #metoo nog lang onderwerp van gesprek zijn, in ieder geval in Hollywood: diverse actrices hebben al toegezegd tijdens de uitreiking van de Golden Globes op 7 januari een statement te willen maken.

OG3NE

Het jaar van de zussen Shelley, Lisa en Amy Vol start positief: in februari staan ze in de halve finale van het Eurovisie Songfestival in Kiev, Oekraïne en plaatsen ze zich voor de grote strijd. Met Lights and Shadows, geschreven door hun vader over hun doodzieke moeder, die lijdt aan een zeldzame vorm van botkanker, weten de zussen de jury te imponeren.

De finale behalen ze, maar daar gaat het niet zo goed als het trio had gehoopt, ze worden niet eerste, maar behalen de elfde plek. Toch heeft de laatste ronde van het muziekfestijn een positieve noot voor de gezusters Vol: hun doodzieke moeder Isolde kan onverwacht naar Oekraïne komen en ziet trots toe hoe haar dochters voor een miljoenenpubliek zingen.

Terug in Nederland gaat het al snel slechter met Isolde. In haar hals wordt een nieuwe tumor gevonden waar ze aan behandeld moet worden. De behandeling slaat echter niet aan en in juni ziet ze geen andere optie dan er mee stoppen.

Een maand na die aankondiging komt de moeder van de zangeressen te overlijden.

Meghan en Harry

2017 is niet het jaar van alleen maar slecht en heftig nieuws: er zijn ook leuke dingen. Zo kondigen prins Harry (33) en Meghan Markle (36) aan te gaan trouwen. Nadat ze in 2016 door een gemeenschappelijke vriendin aan elkaar worden gekoppeld, zijn de twee steeds vaker samen te zien.

De eerste geruchten over een relatie ontstaan in juli. Vier maanden later bevestigt de prins het verhaal als hij in een brief aan de media vraagt voorzichtiger om te gaan met zijn vriendin. Tijdens de achtervolgingen door paparazzi om dé foto van Markle en Harry te scoren, ontstaan gevaarlijke situaties en Harry is bang dat haar hetzelfde zal overkomen als zijn moeder Diana.

"Prins Harry weet dat de commentaren zullen zijn dat dit de prijs is die je betaalt voor het afspreken met een prins en dat het erbij hoort", zo valt onder meer te lezen in de verklaring. "Daar is hij het pertinent mee oneens: 'Het is geen spelletje. Het is haar leven en dat van mij.'"

Een jaar later gaat de Britse royal onder het bereiden van een kippetje op één knie. Nog voor Harry zijn vraag kan stellen zegt Markle volmondig "ja!". De actrice toont daarna de verlovingsring waar juwelen van zijn overleden moeder in verwerkt zijn. Voor 2018 meteen iets om naar uit te kijken: op 19 mei geven de twee hun jawoord.