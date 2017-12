Economie: Overnamesoaps, fipronileieren en Paradise Papers

Maar 2017 kent uiteraard ook positief economisch nieuws. Zo staat de Nederlandse economie er inmiddels weer een stuk beter voor. In de eerste drie maanden is de economische groei nog bescheiden, maar in het kwartaal erna is de groei met 1,5 procent zelfs uitzonderlijk hoog. Een stijging van deze orde van grootte konden we deze eeuw maar twee keer eerder optekenen.

Het is nog even wachten op de cijfers over het vierde kwartaal, maar alle seinen lijken op groen te staan. Het Centraal Planbureau denkt zelfs dat de groei in heel 2017 voor het eerst sinds de crisis boven de 3 procent uitkomt. De wereldeconomie doet het ook beter dan verwacht, bedrijven maken meer winst en het vertrouwen onder consumenten groeit.

Records op de woningmarkt

Tegelijkertijd wordt op de woningmarkt in 2017 record na record gebroken. In oktober en november zijn huizen zelfs 8,2 procent duurder dan een jaar eerder. We moeten voor een dergelijke stijging helemaal terug naar begin 2002. Inmiddels zijn woningen alweer 22,5 procent meer waard dan rond het dieptepunt van 2013.

Ook worden er, behalve in september, telkens meer woningverkopen geregistreerd dan een jaar eerder. Dat begint in januari al met een piek van bijna 40 procent ten opzichte van begin 2016. Ook in maart, mei en juni ziet het Kadaster flinke stijgingen.

De lage hypotheekrente maakt het aantrekkelijk om een hypotheek af te sluiten. Ook is 2017 het laatste jaar waarin kopers nog iets meer kunnen lenen dan de waarde van het huis. Overigens waarschuwt makelaarsvereniging NVM voor oververhitting.

Spaarrente omlaag

Waar huizenkopers profiteren van de historisch lage rentestanden, hebben spaarders er juist last van. Triodos besluit in maart als eerste Nederlandse bank zelfs helemaal geen spaarrente meer uit te keren.

Andere banken laten hun spaarrentes ook meermaals zakken, maar gaan daarbij niet zo ver als Triodos.

Bitcoin schiet omhoog

Ondertussen gaan particulieren op zoek naar andere manieren om hun spaargeld meer waard te laten worden. Er ontstaat in ieder geval een ware gekte rond de digitale munt bitcoin. Begin 2017 is de munt nog 1.000 dollar waard, maar eind november tikt de koers al de 10.000 dollar aan.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zelfs een vergelijking met de internetzeepbel van eind jaren negentig. De toezichthouder vraagt zich af of beleggers wel weten waar ze soms hun "hele hebben en houden" in beleggen.

De digitale munten moeten hun waarde voor de reële economie nog bewijzen en zijn bovendien het perfecte middel voor aanbieders met kwade intenties.

Extra trekking Staatsloterij

Consumenten die jaren geleden al via de Staatsloterij miljonair probeerden te worden, kunnen in het voorjaar kosteloos een extra gokje wagen. De Staatsloterij organiseert dan een bijzondere trekking, als goedmaker voor verkeerd voorgespiegelde winkansen.

De extra trekking is bedoeld voor gedupeerde spelers die tussen 2000 en 2008 regelmatig, af en toe of maar één keer hebben meegedaan. De Staatsloterij had namelijk niet verteld dat in die periode ook niet-verkochte loten bij de trekking werden betrokken.

Er moet in mei zelfs een rechter aan te pas komen om de omstreden trekking door te laten gaan. In totaal melden 2,8 miljoen Nederlanders zich aan. Uiteindelijk gaan vijf abonnees er met de hoofdprijzen van 1 miljoen euro vandoor.

Winkelketens op de fles

En of ze nou miljonair worden of niet, Nederlandse consumenten geven in 2017 meer uit dan in het jaar ervoor. Toch is het niet voldoende om een aantal winkelketens voor ontslagrondes of zelfs faillissementen te behoeden.

Charles Vögele, Euroland, Phone House, Witteveen, Tuunte en Doniger Fashion Group - het bedrijf achter Gaastra en McGregor - gaan één voor één op de fles. Een doorstart voor Euroland zit er niet in; maar de rest gaat wel in een andere vorm verder.

Forse ingreep Blokker

Verder grijpt Blokker Holding in het voorjaar opnieuw fors in. Met het sluiten van in totaal tweehonderd filialen van Blokker en Marskramer verdwijnen zo'n negentienhonderd banen. De holding zet alle andere ketens, zoals Xenos en Big Bazar, in de etalage.

De onderneming weet kopers te vinden voor Leen Bakker en de speelgoedwinkels van Intertoys, Bart Smit en Toys XL. In de tussentijd probeert Blokker met duidelijke keuzes, een nieuwe formule én oude vertrouwde huishoudelijke producten weer meer winkelend publiek naar binnen te lokken.

Ontslagrondes

Niet alleen de detailhandel heeft in 2017 reorganisaties te betreuren. Ook werknemers van onder meer Verkade, supermarktketen PLUS, PostNL, Schoonenberg, Boskalis, de Telegraaf Media Groep (TMG) en Siemens in Hengelo krijgen een vervelende boodschap te horen.

Verder worden ook op mondiaal niveau grote ontslagrondes aangekondigd. Zo schrappen bedrijven zoals General Motors, Microsoft, LEGO, Nike, Tesco en de oudste bank ter wereld bij elkaar duizenden banen.

Tegelijkertijd blijft het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Nederland maar groeien. Net als het aantal openstaande vacatures. De werkloosheid daalt verder naar 4,4 procent. In november hebben bijna 8,7 miljoen Nederlanders betaald werk. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. Al met al trekt de arbeidsmarkt in ons land flink aan.

Uitstel Wet DBA

Maar het lukt nog niet om zzp'ers en hun opdrachtgevers duidelijkheid te geven over het vastleggen van hun arbeidsrelatie. In juni moet toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) opnieuw aankondigen dat de handhaving van de zogenoemde Wet DBA wordt uitgesteld.

Het was eigenlijk de bedoeling dat zzp'ers en opdrachtgevers per 2018 boetes of naheffingen kunnen krijgen voor het niet-naleven van de regels. Maar zij hoeven zich hier in ieder geval tot 1 juli 2018 geen zorgen over te maken.

In het regeerakkoord is overigens afgesproken dat de Wet DBA wordt vervangen. De voorstellen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt.

Besmette eieren

En uiteraard is ook 2017 geen jaar zonder schandalen. Zo worden consumenten en pluimveebedrijven in de zomer opgeschrikt door besmette eieren. Een Barnevelds bedrijf heeft bij de bestrijding van bloedluizen in kippenstallen de stof fipronil gebruikt, terwijl dat niet mag. In grote hoeveelheden is deze stof schadelijk.

Pluimveedrijven moeten vervolgens miljoenen eieren vernietigen en de schappen in supermarkten blijven een tijd leeg. De schade loopt in de tientallen miljoenen. Het ministerie schat die op 65 tot 75 miljoen euro.

Brancheorganisaties stappen uit onvrede naar de rechter, omdat ze vinden dat toezichthouder NVWA nalatig is geweest en eerder had kunnen ingrijpen.

Duits autokartel

Verder zijn de Duitse autofabrikanten nog niet bekomen van de nasleep van het omvangrijke dieselschandaal, of het volgende schandaal dient zich al aan. In juni komt aan het licht dat Volkswagen, BMW, Daimler, Porsche en Audi mogelijk jarenlang een kartel hebben gevormd.

Ze zouden onder meer verboden afspraken hebben gemaakt over uitstootnormen voor diesels en daarmee mogelijk de basis hebben gelegd voor de latere manipulatie van uitstootgegevens. Volkswagen spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het overleg met de andere fabrikanten niet ongebruikelijk.

Boete NS

Daarnaast krijgt de NS eind juni een fikse boete van bijna 41 miljoen euro voor de kiezen. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het spoorbedrijf bij de aanbesteding van regionaal vervoer in Limburg misbruik gemaakt van de eigen economische machtspositie.

De NS maakte niet alleen gebruik van vertrouwelijke informatie van concurrenten, maar zou ook een verlieslatend bod hebben gedaan. Hierdoor hebben concurrenten geen eerlijke kans gehad, meent de toezichthouder.

Schiphol versus KLM

Ook blijkt in 2017 nog maar eens wat voor haat-liefdeverhouding Schiphol en KLM hebben. In januari klaagt KLM dat het luchthavenbedrijf te veel prijsvechters toelaat. Hierdoor zou het bedrijf zelf niet meer kunnen groeien.

Later zegt KLM-topman Pieter Elbers zelfs hardop dat deze concurrenten maar wat vluchten moeten opgeven als ze straks ook vanaf Lelystad willen vliegen.

Lange rijen Schiphol

In de meivakantie ontstaan op Schiphol door personeelsgebrek lange rijen bij de veiligheidscontroles. KLM spreekt van wanbeleid en zegt dat het omboeken van passagiers en de vertragingen "ettelijke miljoenen" kosten. De luchtvaartmaatschappij dient bovendien een claim in.

Maar in het najaar tikt de ACM Schiphol en KLM juist op de vingers vanwege een wel heel innige samenwerking. De toezichthouder wil niet dat de bedrijven onderling praten over concurrenten van KLM. Zo hebben Schiphol en KLM eerder overlegd over een lounge voor Emirates en een thuisbasis voor easyJet.

Cabinepersoneel KLM

Ondertussen heeft het luchtvaartbedrijf ook zijn eigen boontjes te doppen. Waar het KLM wel lukt overeenstemming te bereiken met het personeel in de lounges op Schiphol, blijft een andere kwestie maar sluimeren.

Het bedrijf besloot eerder op een deel van de intercontinentale vluchten met een cabinelid minder te vliegen. In maart lijkt het er nog op dat KLM deze slecht gevallen maatregel wil terugdraaien om het cao-overleg weer op gang te brengen.

KLM hoopt op afspraken over alternatieve bezuinigingen, maar dit lukt niet. Vakbond VNC roept op tot werkonderbrekingen en ook FNV Cabine wijst het cao-bod van KLM af. In december kondigt FNV aan dat een deel van het cabinepersoneel in januari volgend jaar 24 uur achtereen zal staken. KLM overweegt hier via de rechter een stokje voor te steken.

Luchtvaart onder druk

Het rommelt sowieso binnen de Europese luchtvaartsector. De nationale airline van Italië moet met een overbruggingskrediet overeind worden gehouden, het Britse luchtvaartbedrijf Monarch Airlines vraagt uitstel van betaling aan en de op een na grootste Duitse luchtvaartmaatschappij gaat failliet.

Het overgrote deel van het personeel van Alitalia wijst in april een reddingsplan af. Een week later moet de luchtvaartmaatschappij al een zogenoemde insolventieprocedure starten om het bedrijf te herstructureren. De Duitse onderneming Lufthansa aast op onderdelen van het Italiaanse bedrijf.

Lufthansa wil ook tientallen vliegtuigen en enkele routes overnemen van Air Berlin. In het najaar van 2016 kondigt de dan nog belangrijkste concurrent van Lufthansa een flinke reorganisatie aan. Maar nadat grootaandeelhouder Etihad de handen van Air Berlin aftrekt, ziet het Duitse bedrijf geen toekomst meer. Midden in de belangrijke zomerperiode vraagt de Berlijnse onderneming faillissement aan. Lufthansa en easyJet nemen delen van de vloot over.

Roosterproblemen Ryanair

Voor concurrent Ryanair begin het jaar goed. Het bedrijf mag zich wat passagiersaantallen betreft de grootste Europese vliegmaatschappij noemen en wil nog verder groeien. Maar de onderneming lijkt die groei toch niet helemaal bij te kunnen benen.

Ryanair ziet zich in het najaar genoodzaakt duizenden vluchten te schrappen en honderdduizenden reizigers te duperen, omdat piloten nog verlof moeten opnemen.

De roosterchaos leidt tot het vertrek van de operationeel directeur. Maar hoewel de onderneming zo'n 20 miljoen euro aan schadeclaims verwacht, kan de prijsvechter in 2017 nog steeds de hoogste jaarwinst ooit boeken.

Paradise Papers

Het hoofdstuk van de Panama Papers is nog niet eens afgesloten, of er dient zich een nieuwe schat aan informatie aan. Opnieuw blijkt uit gelekte documenten dat multinationals en vermogenden schimmige constructies laten optuigen om minder of zelfs geen belasting te betalen.

Van de Britse koningin Elizabeth II tot coureur Lewis Hamilton en van Apple tot Uber: allemaal worden ze door de zogenoemde Paradise Papers in verlegenheid gebracht. Net als onze Belastingdienst. Een Nederlandse belastinginspecteur zou in zijn eentje het Amerikaanse bedrijf Procter & Gamble toestemming hebben gegeven om een grote som geld weg te sluizen. Daardoor zou de Nederlandse schatkist 169 miljoen euro aan inkomsten zijn misgelopen.

De roep om maatregelen wordt nog luider. In december zet de EU zeventien belastingparadijzen op een zwarte lijst. Aruba en Curaçao dreigen daar eveneens op te belanden als ze niet binnen een jaar verbeteringen doorvoeren. Sint-Maarten krijgt langer de tijd om orde op zaken te stellen. Een plan om ook Nederland aan dit illustere lijstje toe te voegen, sneuvelt in het Europees Parlement.

Overnamestrijd TMG

Het is een soap van maanden: de overnamestrijd rondom de Telegraaf Media Groep (TMG). John de Mols Talpa neemt het in januari op tegen de Vlaamse uitgever Mediahuis, maar de raad van commissarissen van TMG geeft de voorkeur aan het Belgische bedrijf.

Toch blijft De Mol zijn belang in TMG maar vergroten en belooft hij nog dieper in de buidel te tasten. Ondanks Talpa's hogere bod en meerdere rechtszittingen, gaat TMG in zee met Mediahuis. De Mol gooit pas in de zomer de handdoek in de ring. In december wordt duidelijk dat Talpa het belang in TMG van de hand heeft gedaan.

Overnameprooi AkzoNobel

Maar TMG is in 2017 niet de enige overnameprooi. Zo krijgen ook Unilever, Vanderlande en AkzoNobel buitenlandse overnamepartijen achter zich aan.

Het Amerikaanse verf- en coatingbedrijf PPG heeft zijn zinnen op AkzoNobel gezet. Er volgen maar liefst drie biedingen, die het Nederlandse bedrijf categorisch afwijst. Tot ergernis van de activistische aandeelhouder Elliott Advisors.

De investeerder probeert tevergeefs via de rechter een stemming over de positie van president-commissaris Antony Burgmans af te dwingen. Maar AkzoNobel trekt zijn eigen plan met een voorgenomen afsplitsing van de chemietak. Te midden van alle commotie legt zowel topman Ton Büchner als financieel directeur Maëlys Castella de eigen taken om gezondheidsredenen neer.

Hoewel Burgmans later toegeeft dat hij zich misschien bescheidener had moeten opstellen, benadrukt hij dat er wel degelijk serieuze gesprekken met PPG zijn gevoerd. Elliott en Akzo sluiten uiteindelijk vrede en PPG haakt in oktober af.

Beursjaar

Hoewel het er in het begin niet veelbelovend uitziet voor de aandelenbeurzen, wordt 2017 toch een verrassend positief beursjaar. De beursindexen stijgen, olieprijzen herstellen zich weer na een dip in het voorjaar en aandeelhouders ontvangen meer dividend.

Al in januari sluit de Dow-Jonesindex voor het eerst boven de 20.000 punten. En in oktober breekt de Amerikaanse index alweer door de 23.000-puntengrens heen. De AEX sluit in maart voor het eerst weer boven de 500 punten. Dat was sinds het voorjaar van 2015 niet meer voorgekomen.

Rente

De koepel van de Amerikaanse centrale banken komt in 2017 zijn belofte na. De Fed verhoogt het belangrijkste rentetarief tot driemaal toe met een kwart procentpunt. De stappen wijzen erop dat de Fed vertrouwen heeft in de Amerikaanse economie. De ontwikkelingen zijn zo positief, dat er niet langer een reden is om de rente laag te houden.

Waar de Fed al sinds eind vorig jaar renteverhogingen doorvoert, vindt de Europese Centrale Bank (ECB) het hier nog te vroeg voor. Al sinds maart 2016 kunnen Europese banken gratis geld lenen bij de ECB, in de hoop dat banken daardoor makkelijker geld uitlenen aan consumenten en bedrijven.

Wel laat de centrale bank in oktober weten per 2018 voor de helft minder aan obligaties op te zullen kopen. Het bedrag dat de ECB hier maandelijks aan spendeert, daalt volgend jaar van 60 miljard naar 30 miljard euro.

Tegelijkertijd zwelt de kritiek op het beleid verder aan. DNB-president Klaas Knot, die overigens zelf in de raad van bestuur van de ECB zit, zegt dat het opkoopprogramma op termijn eigenlijk niet meer te rechtvaardigen is. Hij vindt dat de ECB na september 2018 zelfs helemaal moet stoppen met het opkoopprogramma.

Maar ECB-president Mario Draghi lijkt nog niet veel haast te hebben. Hij benadrukt in december nog maar eens dat de ECB klaarstaat om het opkoopprogramma uit te breiden of te verlengen als de economische vooruitzichten volgend jaar onverhoopt verslechteren.