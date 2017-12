Opmerkelijk: Bitterballenrel, magische penis en kleurplaat van Hitler

Het is een grimmig jaar, óók in de berichten op de populaire rubriek Opmerkelijk. Over de hele wereld is er veel argwaan, nijd en negativiteit te signaleren.

Zo eist de controversiële Australische politicus Bob Katter dat homoseksuelen het woord 'gay' terug moeten geven omdat zij met het doordrukken van het homohuwelijk de vrolijke oude betekenis van het woord zouden bezoedelen.

In Rome wordt ruzie gemaakt over het te grote aantal bezoekers dat dagelijks de Trevi-fontein aandoet en daarmee grote files in het centrum veroorzaakt. De Amerikaanse supermarktketen Walmart komt onder vuur te liggen omdat in één van haar filialen vuurwapens bij de afdeling schoolproducten werden verkocht.

En een vliegtuig van Qatar Airways moet een noodlanding maken omdat een Iraanse vrouw onderweg op haar echtgenoot begon in te slaan nadat zij op zijn smartphone bewijs van zijn overspel had gevonden.

Insmeren met poep

In Frankrijk gunt een groot busbedrijf mannelijke chauffeurs bij tropische temperaturen geen korte broeken, terwijl hun vrouwelijke collega’s wel in rok achter het stuurde mogen kruipen. Een groot aantal mannen haalt de internationale media door daarom ook maar in rok op hun werk te verschijnen.

En tot overmaat van ramp overlijdt in april de 117-jarige Emma Marona, de laatste aardbewoner die volgens officiële documenten vóór het jaar 1900 was geboren.

In Ossendrecht komt in oktober een bizarre, slepende burenruzie voor de rechter. Een man heeft zijn 70-jarige buurvrouw met hondenpoep ingesmeerd nadat zij zijn chihuahua drie meter in de lucht gegooid zou hebben. De politierechter oordeelt dat de man wel blaam treft, maar dat hij tegelijkertijd ook uit "noodweer" handelde.

Mona Lisa

Het weinige echt vrolijke nieuws in 2017 behoort steevast tot de best gelezen berichten van de dag.

Docenten op de Universiteit van Montana experimenteren met het knuffelen van ezels om de stress bij haar studenten te verminderen. Een Brit voltooit in een gorillapak kruipend de marathon van Londen (en doet hier zes dagen over). En wetenschappers in Amsterdam constateren na lang onderzoek dat winden van rokers anders ruiken dan scheetjes van niet-rokers.

Vogelspotters rennen massaal naar Overijssel waar voor het eerst in twaalf jaar in Nederland een zeldzame keizerarend te zien was. En in zowel Westland als Winschoten weten hulpverleningsdiensten na vier benauwde dagen vastzittende poezen uit hun benarde posities te redden. Heel Nederland leeft mee.

Homoseksuele schildpad

Nog meer heuglijk dierennieuws: Jonathan, de oudste schildpad ter wereld, komt na 186 jaar eindelijk uit de kast. Opzichters komen er na ruim een kwart eeuw achter dat zijn partner Frederica, met wie hij elke zondag seks heeft, geen vrouwtje maar een mannetje is. De oppassers op St. Helena, waar de dieren wonen, krijgen argwaan als Frederica na al die jaren nog nooit zwanger is geworden.

Er is overigens ook minder vrolijk (maar zeker niet minder opmerkelijk) dierennieuws. De Amerikaanse stad Wichita wordt geteisterd door een zorgwekkende toename van het aantal incidenten met bijtende honden. Daarom verplicht het gemeentebestuur eigenaars van viervoeters om waarschuwingsborden in de tuin te zetten.

De oudste panda in gevangenschap overlijdt (37 jaar oud), een Puertoricaanse man bijt het hoofd van zijn eigen chihuahua af en in Burgers Zoo eet een leeuw ten overstaan van tientallen bezoekers een andere leeuw op.

Een kat die twintig jaar functioneert als burgemeester van een dorpje in Alaska verruilt het tijdelijke voor het eeuwige en het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam voegt de tijdens de grote stroomstoring van februari 2017 geëlektrocuteerde steenmarter toe aan de collectie.

Op de parkeerplaats van een Walmart in Florida wordt in een winkelwagentje een dode haai gevonden. Hoe het anderhalve meter grote dier op deze rare plek is beland, kan de politie niet ontdekken. Niemand heeft aangifte gedaan van vermissing.

Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen is een prominent terugkerend thema in 2017.

Een Belgische trein verliest tijdens de rit een wagon met passagiers, een Brabantse vrouw krijgt na 37 jaar een verloren trouwring terug die een Groningse boer in zijn giertank vindt, en in Nieuw-Zeeland verliezen honderden bewoners in de provincie Hawke’s Bay hun geliefde kabouters. De politie vindt de enorme stapel tuinaccessoires terug als een vermeend drugslaboratorium wordt opgedoekt.

Ook een Groningse voetbalclub verliest, met 40-0 wel te verstaan. Het team van Borgercompagnie staat door een aantal blessures met slechts negen spelers én zonder keeper op het veld. Hierdoor kan tegenstander PJC uit Nieuwe Pekela zonder problemen een recordoverwinning in de wacht slepen.

Bitterballenrel

Een ander onderwerp waar veel over wordt getwist in 2017 is eten. De Utrechtse gemeenteraad besteed welgeteld drie raadsvergaderingen aan de vraag of er wel of geen gemeentelijk quotum moet komen over het aantal vegetarische borrelhapjes op feestjes in het stadhuis. De zogenoemde 'bitterballenmotie' van de VVD, die vindt dat het plan de 'algemene keuzevrijheid' aantast, wordt door de rest van de raad weggehoond.

De katholieke kerk raakt het afgelopen jaar flink verdeeld over de vraag of glutenvrije hosties een optie zou moeten worden bij het avondmaal. Nee, besluit het Vaticaan uiteindelijk: hosties móeten ongedesemd brood en zuiver tarwemeel bevatten. Anders is het volgens de bijbel 'ongeldige materie' en gaat de waarde van de Eucharistie verloren.

Voedsel lokt in fastfood-land Amerika ook diverse ruzies uit. Een 60-jarige vrouw in Indianapolis mishandelt haar dochter (39) met een cheeseburger. De vrouw is het er niet mee eens dat haar dochter haar kleindochter had meegenomen naar de McDonald’s. In New York bedreigt een 12-jarige jongen een meisje met een pistool omdat zij haar kipnuggets niet met hem wil delen.

Metershoge badeend

De politie in zowel Nederland als daarbuiten heeft het, zoals elk jaar, ook in 2017 heel druk met een groot aantal bizarre overtredingen. In Gouda wordt een man opgepakt voor het stelen van een metershoge badeend, in Oegstgeest wordt een glijbaan uit een speeltuin gestolen, in Schijndel verdwijnt op mysterieuze wijze 53.000 kilo aan boomstammen, en in Duitsland wordt een aanhanger met twintig ton chocolade ontvreemd.

In Eindhoven hebben de hulpverleningsdiensten begin juli de handen vol aan een dood stinkdier. Het dier verspreidt zo’n penetrante geur dat brandweerlieden en agenten die het karkas proberen te ruimen, last krijgen van geïrriteerde ogen en hun luchtwegen. Uiteindelijk moeten agenten in speciale pakken uitrukken om het dode dier weg te halen.

Ook in het verkeer gebeuren er veel vreemde dingen de afgelopen twaalf maanden. In Lelystad wordt een man aangehouden met twee gestolen lantaarnpalen op het dak van zijn auto en in Friesland houden agenten een man aan die achter het stuur saxofoon zat te spelen.

De Belgische politie heeft haar handen dit jaar vol aan mensen die te langzaam rijden. Voor dit gevaarlijke vergrijp worden maar liefst 650 boetes uitgedeeld.

Adolf Hitler

Een onverwachte naam die in 2017 nog opmerkelijk vaak de media haalt, is Adolf Hitler.

Drogisterij Kruidvat gaat diep door het stof nadat de afbeelding van de voormalige Duitse Führer in een kleurboek voor kinderen is beland. Het boek blijkt gemaakt in Azië, waar Hitler - die op de tekenplaat zijn kenmerkende groet brengt - als algemeen historisch persoon een minder beladen betekenis heeft dan in Europa.

In Indonesië veroorzaakt de opening van een nazi-café enige opschudding. Maar het 'SoldatenKaffee’, vol swastika’s en ijzeren adelaars, moet vrij snel weer de deuren sluiten wegens gebrek aan klandizie.

Magische neppenis

Seks is eveneens een thema dat over de hele wereld doorlopend voor opschudding zorgt.

In Bangladesh worden ouders opgepakt die hun 15-jarige dochter een kunstpenis hebben gegeven en stellen dat zij op miraculeuze wijze van geslacht is veranderd. Door deze wonderbaarlijke transformatie zou zij/hij nu wonderen kunnen verrichten, een 'gave' die de ouders op grote schaal exploitereerden.

Een streng islamitische televisiezender in Senegal krijgt een zware reprimande van de lokale mediawaakhond als het kanaal, dat doorgaans louter religieuze programma’s vertoont, per ongeluk een half uur lang keiharde porno uitzendt.

Walibi Holland is woest als blijkt dat in diverse attracties in het pretpark in Biddinghuizen een pornofilm is opgenomen. De Amerikaanse luchtmacht moet excuses maken als blijkt dat piloten in Washington in de lucht een piemel hebben getekend.

En de Belgische politie heeft zijn handen vol aan het verwijderen van sekspoppen die een hippe kledingwinkel in Antwerpen in de etalage had gezet. Diverse nette voorbijgangers klaagden de versiering 'aanstootgevend’ te vinden.

Drol-date

Gelukkig is er zelfs in dit cynische jaar ook nog wel ruimte voor echte liefde. Een vrouw in de Britse stad Bristol wil tijdens een eerste afspraakje begin september zoveel indruk maken dat zij haar drol uit het raam gooit als het toilet van haar date de ontlasting niet doorspoelt.

De uitwerpselen belanden echter niet in de tuin, zoals gepland, maar in een spleet tussen twee ramen. Als de vrouw probeerdt de feces terug naar binnen te halen, komt zij vast te zitten in het raamkozijn.

De brandweer moet er aan te pas komen om de Britse twintiger uit haar benarde positie te bevrijden. Gelukkig kan de student met wie zij het afspraakje had er hard om lachen: voor zover bekend is het tweetal nog steeds samen.