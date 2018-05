Deze bekende mensen overleden in 2014

Jaaroverzicht 2014 2014: 'Zomerse dag eindigt in alle opzichten gitzwart' Het is een zonnige donderdagmiddag, als op 17 juli rond 17.00 uur de eerste berichten over een vliegincident in Oekraïne binnenkomen. Een dieptepunt in het veelomvattende nieuwsjaar 2014, waarin internationale conflicten een aantal keer tot diep in Nederland reikten.