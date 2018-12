De redactie maakte een selectie met de meest bepalende gebeurtenissen van het jaar. De achttien nieuwsmomenten van 2018 - volgens NU.nl.

13 februari: Zijlstra stapt op na leugen over aanwezigheid in datsja Poetin



De Russische president Vladimir Poetin ziet Oekraïne, de Baltische Staten en ook Kazachstan als onderdeel van 'Groot Rusland'. Althans, dat zou minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra hem hebben horen zeggen toen hij als medewerker van Shell aanwezig was in de datsja van de Russische president. Maar dat is niet het geval, zo blijkt na onderzoek van de Volkskrant. Zijlstra loog over zijn aanwezigheid en zegt achteraf het verhaal "geleend" te hebben van "een bron". Die "bron" blijkt voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer, die daarop zegt dat Zijlstra de inhoud van het gesprek verkeerd geïnterpreteerd heeft. De positie van Zijlstra is na de uitgekomen leugen onhoudbaar en hij stapt op.

23 februari: Nuis koning van de Winterspelen

Het is de stressvolste rit uit zijn leven, maar ondanks een valse start en een lastige wissel met tegenstander Mika Poutala pakt Kjeld Nuis goud op de 1.000 meter bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De schaatser won eerder al de 1.500 meter in Zuid-Korea en is vanuit Nederlands oogpunt de 'koning' van de Spelen. Het was sowieso een zeer succesvolle editie, want door de tweede titel van Nuis evenaart de Nederlandse ploeg het recordaantal van acht gouden plakken op de Winterspelen.

17 maart: Privacyschandaal rond Facebook barst los



Een klokkenluider onthult hoe de privégegevens van miljoenen Facebook-gebruikers in handen zijn gekomen van het data-analysebureau Cambridge Analytica, dat hiermee psychologische profielen maakte om gerichte reclames voor bijvoorbeeld de Trump-verkiezingscampagne te tonen. Ook de gegevens van 90.000 Nederlanders worden daarbij bemachtigd. Sindsdien ligt Facebook bijna onafgebroken onder vuur. Directeur Mark Zuckerberg moet zich verantwoorden in zowel het Amerikaanse Congres als het Europees Parlement. In de loop van het jaar wordt veel meer duidelijk over de ‘datahonger’ van Facebook.

20 april: Dj en producer Avicii overlijdt op 28-jarige leeftijd

De werkdruk in de dj-wereld is enorm en op 20 april wordt bekend dat die Avicii - Tim Bergling - te veel is geworden. De dj, vooral bekend als producer van hits als Hey Brother en Wake me Up, pleegt zelfmoord, wat voor een schok in de muziekindustrie zorgt. De Zweed kampte al langer met gezondheidsproblemen en vertelde in interviews slecht met de stress van zijn werk te kunnen omgaan. Zijn familie laat na zijn dood weten dat hij geen andere uitweg meer zag. "Toen hij stopte met toeren, wilde hij een balans in zijn leven zoeken om gelukkig te worden en bezig te zijn met wat hij het liefst deed: muziek maken. Hij worstelde met gedachten over zingeving, het leven en geluk. Hij kon niet meer, hij wilde rust vinden."

23 juni: Thais voetbalteam komt vast te zitten in grot

Twaalf Thaise jongens gaan met hun coach op ontdekkingstocht in een grottenstelsel nabij de stad Chiang Rai. Als een plotselinge plensbui het waterpeil flink opstuwt, komen ze vast te zitten. Tegen alle verwachtingen in wordt het team negen dagen later in relatief goede gezondheid diep in grot aangetroffen. Een grootschalige reddingsoperatie volgt. Met behulp van duikers worden de jongens en hun trainer door het grottenstelsel weer naar buiten geleid. Hoewel de jongens het na kunnen vertellen, komt een van de duikers om het leven tijdens het reddingswerk.

25 juli: Droogte veroorzaakt grote problemen

Wekenlang is het warm en valt er geen druppel regen in Nederland, en dat heeft grote gevolgen. In grote delen van het land mogen boeren hun land maanden niet met oppervlaktewater besproeien en met name in het zuiden en oosten van het land levert dat problemen op. Eind juli geeft de Landelijke Commissie Waterverdeling het advies zo zuinig mogelijk te doen met water uit het IJsselmeer, omdat het waterpeil anders te hard daalt. De gevolgen van de droogte zijn nog altijd te merken en om het grondwaterpeil naar een normale hoogte te laten stijgen moet de winter erg nat worden.

28 juli: Dumoulin ook tweede in Tour de France

63 dagen nadat hij na een loodzware Ronde van Italië als nummer twee op het eindpodium van de Giro staat, stelt Tom Dumoulin in het uiterste zuidwesten van Frankrijk ook in de Tour de France de tweede plek veilig. De Limburgse wielrenner wint op de voorlaatste dag van de Ronde van Frankrijk een tijdrit van 31 kilometer en voltooit zo zijn historische dubbel. Dumoulin moet zijn meerdere erkennen in Geraint Thomas, maar is wel de eerste Nederlander op het eindpodium van de Tour sinds de derde plek van Erik Breukink in 1990.

26 augustus: Verdachte Jos B. aangehouden in Spanje

Twintig jaar nadat de elfjarige Nicky Verstappen tijdens een jeugdkamp dood wordt gevonden op de Limburgse hei, heeft de politie met Jos B. een verdachte op het oog. Vier dagen nadat de politie bekendmaakt dat er wordt gezocht naar B., wordt hij in Spanje aangehouden na een tip van een Nederlander die hem herkent. De 55-jarige verdachte was in februari de wildernis in getrokken zonder een spoor van zichzelf achter te laten. Tijdens de eerste zitting in de rechtszaak tegen B. blijkt onder meer dat er achttien DNA-sporen van de man op het ondergoed van de elfjarige jongen zijn gevonden. De verdachte zelf ontkent betrokkenheid.

8 september: Uitzetting Lili en Howick op laatste moment stopgezet

Het verhaal van de Armeense tieners begint eigenlijk al in 2008, wanneer ze met hun moeder naar Nederland verhuizen. Ondanks meerdere procedures krijgt het gezin geen verblijfsvergunning. De moeder van de tieners wordt in 2017 uitgezet, maar de kinderen duiken onder en namens hen worden meerdere zaken aangespannen. Tot de rechtbank op 7 september definitief besluit dat de tieners de volgende dag terug naar Armenië moeten. Hierop lopen de tieners weg. Een grote zoektocht start en uiteindelijk besluit staatssecretaris Mark Harbers die middag om niet nader toegelichte redenen dat de kinderen tóch in Nederland mogen blijven, waarop Lili en Howick weer opduiken.

20 september: Tragisch ongeluk met stint in Oss

Bij een tragisch ongeluk in het Brabantse Oss komen vier kinderen om het leven als een trein op een stint, een elektrische bolderkar, botst. De begeleider van de omgekomen kinderen en een vijfde kind raken zwaargewond. Oss en de rest van de Nederland verkeert in rouw en al snel ontstaat een bloemenzee vlak bij de spoorwegovergang. Na het ongeluk verbiedt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de stint tijdelijk de toegang tot de openbare weg, en ook na een kort geding blijft dat verbod van kracht. In december laat onderzoek van TNO zien dat de stint in 2011 nooit op de openbare weg toegelaten had mogen worden.

20 september: Glennis Grace in finale America’s Got Talent



In de Nederlandse entertainmentwereld gaat het een paar weken over weinig anders dan Glennis Grace, die flink aan de weg timmert in de Verenigde Staten. De zangeres doet mee aan America’s Got Talent en weet de harten van de juryleden te winnen. Simon Cowell en Mel B raken niet uitgepraat over de fantastische stem van 'onze Glennis'. Helaas voor de zangeres: haar Amerikaanse droom stopt in de finale van de talentenjacht, als ze niet bij de eerste vijf eindigt.

2 oktober: Saoedische journalist Khashoggi gedood

Jamal Khashoggi hoopt in het Saoedische consulaat in Istanboel de papieren voor zijn bruiloft in orde te maken. Het loopt anders. De naar de Verenigde Staten uitgeweken journalist zal het pand niet levend verlaten. Als uit informatie van de Turkse autoriteiten blijkt dat Khashoggi op gruwelijke wijze is vermoord, ontstaat internationale verontwaardiging. Zeker als ook de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman betrokken blijkt bij het moordplan. Na weken vol tegenstrijdige verklaringen geeft de Saoedische regering toe dat Khashoggi inderdaad is gedood in het consulaat en klaagt ze uiteindelijk vijf Saoedi’s aan voor moord. De precieze rol van Bin Salman blijft onopgehelderd.

15 oktober: Kabinet en coalitie schaffen dividendbelasting definitief niet af

Na maanden van protest vanuit de oppositie, memo’s die niet bestonden - maar later toch weer wel - en coalitiepartners die er maar halfbakken achter stonden, draait het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting definitief terug. De directe aanleiding is het besluit van Unilever om het hoofdkantoor toch niet naar Rotterdam te verhuizen. Volgens premier Rutte had de afschaffing van de taks, die de schatkist jaarlijks 2 miljard euro zou kosten, er juist voor moeten zorgen dat grote multinationals naar Nederland zouden komen of er zouden blijven. De PVV spreekt van "een mega-afgang". Jesse Klaver: "Pijnlijk voor de premier". Rutte zegt dat "krassen verzamelen" bij zijn werk hoort en gaat door. De vrijgekomen 2 miljard euro gaat alsnog naar het bedrijfsleven, onder meer voor de verlaging van de winstbelasting.

25 oktober: MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen vallen om

Twee ziekenhuizen van zorgondernemer Loek Winter vallen eind oktober om: MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. De ziekenhuizen zaten al langer in de financiële problemen. Lang wordt er gehoopt op een doorstart voor beide ziekenhuizen. Uiteindelijk maken alleen delen van MC IJsselmeerziekenhuizen een doorstart. Voor het MC Slotervaart blijkt het niet mogelijk om onder een andere eigenaar verder te gaan. Dat betekent dat ruim duizend medewerkers op zoek moeten naar een nieuwe baan. De ongeveer 90.000 patiënten worden ondergebracht bij andere ziekenhuizen.

17 november: Voor- en tegenstanders Zwarte Piet lijnrecht tegenover elkaar

De intocht van Sinterklaas verloopt in verschillende steden niet zonder problemen. Bij de landelijke intocht in Zaanstad blijft het rustig, maar in onder meer Rotterdam, Leeuwarden en Eindhoven is dat niet het geval. Daar raken voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar in conflict, wat tot meerdere arrestaties leidt. Zo wordt in Eindhoven door een groep voetbalhooligans met eieren en blikjes bier richting demonstranten van protestgroep Kick Out Zwarte Piet gegooid. Justitie doet onderzoek naar de incidenten, ook omdat er racistische leuzen werden gebruikt.

29 november: Ruslandonderzoek komt steeds dichter bij Trump



Michael Cohen, oud-advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, bekent te hebben gelogen tegen het Congres over de bouw van een Trump-wolkenkrabber in de Russische hoofdstad Moskou. Ook geeft hij toe uit naam van Trump illegale betalingen te hebben gedaan aan vrouwen die zeggen een affaire met de president te hebben gehad. De hamvraag is nu of Trump direct betrokken was bij die wetsovertredingen. De ontknoping van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse politiek lijkt nabij. Speciaal aanklager Robert Mueller werkt sinds medio november aan zijn eindrapport. De conclusies zijn nog met nevelen omgeven, maar intussen is wel duidelijk dat Trump zich zorgen moet maken.

10 december: Staatsbosbeheer start met afschieten herten Oostvaardersplassen

In natuurgebied Oostvaardersplassen begint Staatsbosbeheer met het afschieten van ruim achttienhonderd edelherten. Het welzijn van de herten leidt het hele jaar door tot veel protesten. De maatschappelijke onrust begint in de winter als duizenden grote grazers in de Oostvaardersplassen sterven door voedselgebrek. De protesten gaan verder als blijkt dat de provincie Flevoland het gebied opnieuw wil inrichten, waardoor 1.830 edelherten moeten worden afgeschoten. Twee keer wordt de provincie in het gelijk gesteld door de rechter, waarna de dieren definitief kunnen worden afgeschoten.

10 december: May stelt cruciale stemming over Brexit uit

De Britse premier Theresa May stelt de stemming van het Lagerhuis over haar Brexit-deal uit tot medio januari. Ze concludeert dat ze niet genoeg steun heeft voor het conceptakkoord dat ze een maand eerder met de EU sloot. Het illustreert de Brexit-chaos binnen de Britse politiek. Later diezelfde week overleeft de premier een vertrouwensstemming binnen haar eigen partij, maar die legt wel bloot dat een derde van haar eigen parlementariërs geen vertrouwen in haar heeft. Het lukt May maar niet om een Brexit-plan te maken waar het Lagerhuis zich achter kan scharen, en de EU staat niet open voor aanpassingen aan het bestaande akkoord. Op 29 maart 2019 vertrekken de Britten uit de EU en het is nog maar de vraag of er op die dag een deal ligt.