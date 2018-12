In gesprek gaan met mensen die in het nieuws zijn, eindelijk een constructieve discussie over Zwarte Piet en extra uitleg bij ingewikkelde rechtszaken. Sinds april kan je weer via NUjij reageren op onze artikelen en dat is meer dan een overzicht van meningen.

De afgelopen acht maanden worden er zo'n 65.000 accounts aangemaakt op NUjij. Met deze accounts plaatsen onze lezers bijna een miljoen reacties. Maar wat waren de mooiste en meest opvallende discussies? We zetten de hoogtepunten voor je op een rij.

Pleegmoeder baby Hannah verschijnt in de reacties

Baby Hannah is veel in het nieuws in 2018. Ze wordt door instanties bij haar ouders weggehaald en ondergebracht bij pleegouders. In februari ontspoort de zaak: Hannah wordt door haar eigen ouders ontvoerd. Dezelfde dag nog wordt het meisje, mede dankzij een Amber Alert, gezond teruggevonden.

Later in het jaar worden de ouders veroordeeld tot twaalf maanden cel. In oktober uiten diverse inspecties kritiek op de begeleiding van de pleegouders die tijdens de ontvoering de zorg over baby Hannah hadden. Een paar uur na publicatie van het artikel op NU.nl meldt 'Pleegmama' zich op NUjij.

“Ik ben de betreffende pleegmoeder. Ter info: ouders waren (en zijn) gedetineerd. Om die reden had Hannah veilig bij ons kunnen blijven tot er beslist was waar zij zal gaan opgroeien. Helaas was de doorplaatsing dus onnodig en dat maakt ons zo boos.” Pleegmoeder baby Hannah

“De voogd was verantwoordelijk, en zij was op de hoogte van de ontvoeringsdreiging maar ondernam geen actie richting ouders. Hoewel de ouders de ontvoering hebben uitgevoerd is dit minimaal mede mogelijk gemaakt door Jeugdbescherming Brabant.” Pleegmoeder baby Hannah

Uiteraard verifiëren we de identiteit van Pleegmama. Uiteindelijk blijken haar reacties zo relevant dat de redactie besluit een vervolgverhaal te maken.

De ultieme zwartepietendiscussie

Naarmate het jaar vordert, is een nieuwe discussie rondom Zwarte Piet onvermijdelijk. We vragen ons al in de zomer af of NUjij wel de plek is om hierover te discussiëren. We besluiten dat dit niet het geval is.

Dezelfde argumenten, op een vaak onprettige toon, voegen niets toe aan NU.nl of NUjij en de discussies zouden te veel tijd kosten. Meer over deze afweging lees je hier.

Wel besluiten we begin oktober één keer de ultieme zwartepietendiscussie mogelijk te maken met duidelijke en strenge regels. Naar deze discussie, met bijna zevenhonderd inhoudelijke reacties, verwijzen we sindsdien bij een nieuw artikel rond Zwarte Piet.

“Onze piet (hoe vervelend ik dit vind om te erkennen) is dus wel degelijk gebaseerd op een (bevrijde) slaaf en is een negroïde figuur.Voordat deze piet zijn intrede deed, was de knecht van de Sint een soort boeman met hoorns en zwart gemaakt gezicht die de kinderen de stuipen op het lijf joegen.” Conny van Zoom

“Ik ben opgegroeid met Zwarte Piet als kindervriend. Mijn jeugdheld zo gezegd. Deze jeugdheld is (voor mij) door het "tegen" kamp besmeurd; hij blijkt nu een symbool van racisme/slavernij te zijn! Zo heb ik Zwarte Piet als kind nooit gezien. Het geeft mij ieder jaar weer een hele nare smaak bij het Sinterklaasfeest; de lol is er een beetje af.” Wouter Wijngaarden

“Dat ik dit zelf als kind nooit zo ervaren maakt het niet minder pijnlijk voor bepaalde bevolkingsgroepen. Mijn collega's in de USA vertel ik wel over het geweldige Sinterklaasfeest, maar laat achterwege laat wie zijn helpers zijn. Ik voel zelf ook wel aan dat dat absoluut niet uit is te leggen als "niks mis mee". [..] onze kinderen maakt het helemaal niet uit welke kleur Piet heeft. [..] Kinderen accepteren elke uitleg die je ze geeft waarom Piet al dan niet zwart, wit, gevlekt is, omdat ze willen geloven.” Tismij

Vragen over het klimaat, hoe zit het nu echt?

Met enige regelmaat organiseren we NUjij-sessies, waar experts of bekende mensen antwoord geven op de meest prangende vragen van onze gebruikers. In oktober is het tijd voor zo'n sessie met klimaatexpert Reinier van den Berg.

We krijgen ruim 150 vragen binnen en Van den Berg beantwoordt de meest gestelde of beste vragen. Zelf een idee voor een NUjij-sessie? Mail ons!

“Het gekke is dat we weliswaar zeker weten dat de zeespiegel deze eeuw wereldwijd steeds sneller gaat stijgen door massale afsmelt van landijs van vooral Groenland en de Zuidpool. Maar dat we totaal niet weten met hoeveel centimeter (of meter!!) die stijging zal verlopen gedurende deze eeuw. In een worstcasescenario zou het inderdaad 2 meter of meer kunnen zijn. In welk geval het drooghouden van ons deels onder de zeespiegel liggende land uiteindelijk onhoudbaar en onbetaalbaar wordt. Reden temeer om als land en als mensheid maximaal in te zetten op het tegengaan van die opwarming. Het is waarschijnlijk nog (net) niet te laat....” Reinier van den Berg

“Inzetten op brandstofcellen (waterstof) of massaal elektrisch rijden is beslist goed, maar in totaal wordt de uitstoot door wegverkeer geschat op maximaal 20% (wereldwijd), dus het is zeker niet voldoende. De bebouwde omgeving (cijfers Nederland) is bv circa 40% van onze uitstoot. Dus inzetten op isolatie en duurzame verwarming (en koeling) van woningen en gebouwen zet nog meer zoden aan de dijk. Zelfs als we alle uitstoot aan banden leggen, is het nog niet genoeg. En moeten we, door aanplant van miljarden bomen per jaar wereldwijd, ook heel veel CO2 terugbrengen vanuit de atmosfeer naar de aarde.” Reinier van den Berg

In gesprek met de redactie

Dagelijks gaan onze redacteuren in gesprek met lezers op NUjij. Of het nu concrete antwoorden zijn van verslaggevers of een uitgebreider gesprek over de inhoud van een artikel, de afstand tussen onze lezers en de redactie is kleiner geworden.

Onder een achtergrondartikel over de Eerste Wereldoorlog komen honderden reacties binnen die een mooie aanvulling blijken op het stuk. Zo mooi zelfs dat redacteur Matthijs le Loux met NUjij-gebruikers in gesprek gaat.

“Ik denk dat het ook belangrijk is om te vermelden dat de strafmaatregelen die, onder invloed van Frankrijk, opgelegd werden aan Duitsland een opmaat betekenden naar WW2.” Edwin van Kaam

“Bedankt voor je opmerking, Edwin! Omwille van de lengte was er helaas geen ruimte voor de opmaat naar WW2. Gelukkig wordt die wel vaak beschreven in artikelen over die oorlog. Wij hebben ervoor gekozen dit keer de blik op WW1 te houden.” Matthijs le Loux

Heb jij vragen bij een stuk? Stel ze vooral in de reacties onder de artikel. We proberen zo snel mogelijk te reageren.

Extra uitleg bij rechtszaken

Anne Faber, Nicky Verstappen of Willem Holleeder: slechts een beperkte selectie van de grote zaken die in 2018 spelen.

Veel van deze zaken zijn ingewikkeld en duren lang. Onze rechtbankverslaggever Joris Peters is bij veel zaken aanwezig en geeft op NUjij extra uitleg. Ook de organisatie Rechtspraak heeft een account aangemaakt op NUjij en geeft sinds mei al bijna vijftig keer aanvullende inzichten bij diverse berichten.

Bijvoorbeeld bij een artikel over Bart C. en zijn veroordeling voor ontucht op een kinderopvang.

“Goedemiddag, in hoger beroep is de man door een andere psychiater en andere psycholoog opnieuw onderzocht. Zij hebben beiden geadviseerd om hem te laten behandelen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf, in plaats van een terbeschikkingstelling met voorwaarden. [..] Geen van de deskundigen die aan de rechtbank en het gerechtshof hebben gerapporteerd, heeft vastgesteld dat er sprake is van pedofilie. Het gerechtshof is van oordeel dat een ambulante behandeling volstaat om gevaar op herhaling van ontucht te beperken.” Rechtspraak

Of bij dit verhaal over een zweminstructeur die een taakstraf krijgt nadat een Syrisch meisje verdrinkt.