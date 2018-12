Nederland heeft, terugkijkend op het afgelopen jaar, enkele hoogte- en dieptepunten gekend. Grote rechtszaken als die rond Willem Holleeder en Anne Faber gingen van start, maar er was ook veel aandacht voor de elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden, de droogte en het dramatische stintongeluk in Oss.

Dramatisch ongeluk in Oss

Het is 20 september, een zonnige herfstdag in het Noord-Brabantse Oss, als even voor 8.30 uur een trein op een spoorwegovergang op een elektrische bolderkar - ook wel een stint genoemd - botst. Vier kinderen komen om het leven, hun begeleider en een vijfde kind raken zwaargewond. De kinderen waren van de kinderopvang onderweg naar school.

Het tragische ongeval is voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aanleiding de veiligheid van de stints onder de loep te nemen. De eerste resultaten van het onderzoek naar het ongeval doen haar begin oktober besluiten de stint voorlopig te verbieden op de openbare weg.

Het besluit van de minister heeft grote gevolgen voor kinderdagverblijven. Om de kinderen gemakkelijk te vervoeren, hebben die vanaf 2011 massaal stints ingekocht. Na het verbod van de minister moet er naar alternatieve manieren van vervoer gezocht worden. Het verbod betekent ook het faillissement van de producent van de stint, al zijn er meerdere partijen die interesse hebben in een overname.

In december voltooit TNO het onderzoek naar de veiligheid van de stint. Daaruit blijkt dat de stint nooit toegelaten had mogen worden op de openbare weg. De minister verwacht eind februari 2019 een eisenpakket te presenteren waaraan de vernieuwde stint moet voldoen om de weg weer op te mogen.

De stint wordt na het ongeval in Oss van het spoor gehaald. (Foto: ANP)

Zaak tegen Willem Holleeder van start

Een groot deel van het jaar staat ook in het teken van de langverwachte rechtszaak tegen Willem Frederik Holleeder, die verdacht wordt van onder meer vijf liquidaties, doodslag en lidmaatschap van een criminele organisatie. De zaak is in februari van dit jaar van start gegaan in de De Bunker in Amsterdam.

Na de openingsverklaringen op dag één - waarin justitie stelt voldoende bewijs te hebben, wat logischerwijs wordt tegengesproken door de verdediging - volgen maanden van soms emotionele getuigenverhoren, uiteenzettingen, verweer van de advocaten en uitbarstingen van Holleeder en zijn zussen.

Het levert uitspraken als "Jordaan-cabaret" (wanneer Holleeder en zijn zussen weer eens verbaal strijd leveren), "Ik ben een boef, maar geen crimineel" en "Ik dreig wel, maar ik doe nooit" (wanneer hij wordt geconfronteerd met de verdenkingen of zijn woedebuien) op. De tal van getuigen, onder wie twee kroongetuigen, wijzen bijna allemaal naar Holleeder als betrokkene bij de moorden. Harde bewijzen ontbreken. Ook de veelbesproken geluidsopnamen van zijn zus Astrid leveren geen direct bewijs op.

Het OM blijft overtuigd van zijn schuld en ziet Holleeder als onderdeel van een driemanschap met criminelen Dino Soerel en de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis. Zijn verdediging benadrukt vooral de alternatieve scenario's die tot de moorden hebben kunnen leiden.

Rechtszaak tegen Michael P. in zaak-Anne Faber

Een andere rechtszaak die veel aandacht opeist is die tegen Michael P., die in de rechtbank van Utrecht terechtstaat voor het verkrachten en doden van Anne Faber. Het zijn twee lange en voor betrokkenen ook emotionele dagen.

Details over de laatste momenten van het leven van de 25-jarige vrouw uit Utrecht, die in sommige gevallen te gruwelijk zijn om gedeeld te worden, worden besproken. De inmiddels 28-jarige Michael P. verklaart dat hij per ongeluk op de vrouw was gebotst.

Tijdens de zitting meldt het OM dat er te weinig bewijs is om P. te vervolgen voor moord. Er wordt zodoende 28 jaar cel en tbs geëist voor gekwalificeerde doodslag en verkrachting. Dit is ook exact wat de rechtbank een kleine maand later oplegt aan de man. De advocaten tekenen daarop hoger beroep aan.

Nederland kampt met extreme droogte

Niet alleen rechtszaken, maar ook het weer houdt Nederland bezig. Wekenlang regent het niet, terwijl hevige onweersbuien in het voorjaar nog voor wateroverlast zorgen. Dat zorgt vooral in het zuiden en oosten voor tekorten in het oppervlaktewater. Boeren in die gebieden mogen water uit sloten en beken niet meer gebruiken om hun gewassen te besproeien, waardoor ze hun oogst zien mislukken.

De droge en warme zomer - er worden veel records gebroken - laat nog lang zijn sporen na. Het neerslagtekort is hoog, en dat herstelt niet gemakkelijk. Doordat het grondwater veel lager staat, is voedsel moeilijker te vinden voor dieren als de egel en de das. Ook verzakken huizen doordat het grondwater laag staat.

Het land in de omgeving van Egmond-Binnen wordt besproeid. (Foto: ANP)

Na twintig jaar verdachte opgepakt in zaak-Nicky Verstappen

Zaak Nicky Verstappen in het kort: Lichaam Nicky wordt in 1998 dood gevonden op Limburge heide

Jarenlang onderzoek levert geen dader op

Jos B. komt na twintig jaar in beeld als verdachte

B. aangehouden in Spanje en uitgeleverd aan Nederland

B. ontkent Nicky om het leven te hebben gebracht

Tijdens de droge zomer meldt de politie op 22 augustus ook een doorbraak in de zaak-Nicky Verstappen. Twintig jaar nadat het lichaam van Nicky op de Limburgse heide wordt gevonden, heeft de politie een verdachte op het oog. Die verdachte is Jos B. Hoewel de verdachte nu een gezicht heeft gekregen, dient zich voor de politie een nieuwe uitdaging aan; de dan 55-jarige man is namelijk spoorloos.

Op 20 februari is B. de wildernis van de Franse Vogezen ingetrokken. Hij is gespecialiseerd in overleven in de natuur. In de tussentijd vindt in Limburg een grootschalig DNA-onderzoek plaats, in de hoop een verdachte op het spoor te komen. Ook B. staat op de lijst met personen van wie de politie DNA af wil nemen, maar hij meldt zich nooit.

Als familie en vrienden B. in april als vermist opgeven, worden spullen van hem naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd. Daar blijkt dat er een DNA-match is met het DNA dat in de zomer van 1998 is veiliggesteld op de kleren van Nicky Verstappen.

Vier dagen nadat de politie bekend heeft gemaakt dat ze naar B. op zoek is, wordt de verdachte aangehouden in Spanje. Op 6 september komt B. in Nederland aan, en drie maanden later ontkent Jos B. in de rechtszaal dat hij Nicky om het leven heeft gebracht.

Lili en Howick worden toch niet uitgezet

In september dreigen de Armeense tieners Lili en Howick uitgezet te worden. Zij zijn samen met hun moeder in 2008 naar Nederland gekomen en probeerden tevergeefs een verblijfsvergunning te krijgen.

Na jarenlang procederen en vele protesten van onder meer burgers en de ngo Defence for Children, is staatssecretaris Mark Harbers nog altijd van plan de uitzetting door te zetten. Dit besluit wordt nog eens bekrachtigd door de rechtbank van Amsterdam. Op de avond van het vonnis en de dag voordat ze uitgezet zouden worden, besluiten de tieners samen weg te lopen.

Een grote zoektocht start, waarbij de politie ook de hulp van burgers inroept. Uiteindelijk besluit Harbers op zaterdagmiddag dat de kinderen tóch in Nederland mogen blijven, waarop Lili en Howick weer opduiken.

Protesten over beleid Oostvaardersplassen

Als de droge zomer nog ver weg is en de temperaturen onder 0 liggen, gaat Flevoland na veel discussie overstag; de provincie laat de grote grazers in natuurgebied de Oostvaardersplassen bijvoeren. Ondanks het bijvoeren zorgt de strenge winter voor een massale sterfte van edelherten, heckrunderen en konikpaarden in het gebied. In totaal komen 3.226 grote grazers om het leven.

In april adviseert een commissie om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen te halveren, zodat het natuurgebied niet wordt kaalgevreten en er weer ruimte komt voor zeldzame vogelsoorten.

De provincie Flevoland neemt dat advies over, waardoor 1.830 edelherten uit het gebied moeten verdwijnen. Alle heckrunderen mogen in het gebied blijven en de konikpaarden worden verplaatst. De provincie denkt dat verplaatsing te veel stress oplevert voor de edelherten, waardoor afschot de enige oplossing is.

Discussie over uiterlijk Zwarte Piet

Veel discussie is er ook over het uiterlijk van Zwarte Piet. De landelijke intocht van Sinterklaas, in Zaanstad, verloopt zonder problemen, maar dat is niet het geval in Rotterdam, Leeuwarden, Hoorn, Groningen en Eindhoven. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet gaan met elkaar op de vuist en in sommige steden mengen ook voetbalsupporters zich in de gevechten.

Begin november legt de rechter taakstraffen op aan 'Blokkeerfriezen', de mensen die de A7 blokkeerden voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas van vorig jaar, om zo tegenstanders van Zwarte Piet tegen te houden. De hoogste taakstraf is voor initiator Jenny Douwes, die 240 uur krijgt.

VMBO Maastricht-debacle met grote gevolgen voor leerlingen

Tijdens de examenperiode worden honderden leerlingen van het Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College (samen VMBO Maastricht) teleurgesteld als de Inspectie voor Onderwijs hun eindexamens ongeldig verklaart.

Het besluit van de inspectie volgt na een melding van een klokkenluider. Na onderzoek blijkt dat de schoolexamens, die toegang moeten bieden aan het centraal examen, verkeerd zijn afgenomen.

Het zorgt voor boze ouders en teleurgestelde leerlingen. Onder druk leggen meerdere bestuurders, en uiteindelijk ook voorzitter André Postma, hun functie neer. Na herexamens en een zomerprogramma zijn slechts dertig van de ruim 350 leerlingen definitief gezakt.

Nederland ontsnapt aan terroristische aanslag

Op de avond van 27 september komt het OM plots met groot nieuws: zeven mannen zijn opgepakt, waarmee Nederland ontsnapt aan een grote terroristische aanslag. Volgens justitie waren de mannen van plan om met AK47's, bomvesten en een autobom toe te slaan op een groot evenement.

Hun doel was om veel slachtoffers te maken. Bij huiszoekingen worden aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen voor het maken van explosieven gevonden. De groep zou draaien rondom de 34-jarige Irakees Hardi N. uit Arnhem, die eerder werd veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar Syrië.

Tot dusver is onbekend waar de mannen toe wilden slaan.

Redacties van De Telegraaf en Panorama aangevallen

Aanslagen die wel plaatsvonden zijn die op de redacties van De Telegraaf en Panorama. In de avonduren van 21 juni wordt Panorama beschoten met een raketwerper. Niemand raakt gewond, wel loopt het gebouw schade op.

Een paar dagen later, in de nacht van 25 juni op 26 juni, rijdt een persoon in een busje dwars door de glazen pui van de redactie van De Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam. Hierna wordt het voertuig in brand gestoken. Er is beveiliging aanwezig op dat moment, maar niemand raakt gewond.

Alleen voor de beschieting van Panorama zijn verdachten opgepakt. Het gaat om drie mannen die gelieerd zijn aan motorbende Caloh Wagoh. Ze worden vervolgd voor poging tot moord, omdat er een vrouw aanwezig was in het pand, en voor vernieling. Er wordt geen link met het incident bij De Telegraaf gezien.

Rotterdamse school treurt om doodgeschoten Humeyra

In de laatste weken van het jaar treurt het Rotterdamse Designcollege om de dood van de zestienjarige Humeyra. Het meisje wordt neergeschoten en overlijdt in het fietsenhok van de school. Kort daarna pakt de politie een 31-jarige verdachte op.

De verdachte is al eerder veroordeeld voor het mishandelen en bedreigen van het meisje. Daarvoor heeft hij een onvoorwaardelijke celstraf gekregen, waartegen hij in beroep is gegaan. Daarnaast heeft de verdachte een contactverbod opgelegd gekregen.

Omdat de verdachte zich niet aan dat contactverbod houdt, stapt het meisje opnieuw naar de politie. Drie kwartier voordat ze daar met de politie over in gesprek zou gaan, wordt ze doodgeschoten.

Dag en nacht meeleven met elfstedenzwemtocht Maarten van der Weijden

We sluiten dit jaaroverzicht af met positief nieuws. Dag en nacht leeft Nederland met zwemmer Maarten van der Weijden mee als hij in augustus de elfstedentocht zwemt om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Door de warmte is de poepbacterie in de Friese wateren aanwezig, maar de olympisch kampioen openwaterzwemmen van 2008 besluit de 200 kilometer toch af te leggen.

Na twee dagen en twee nachten zwemmen moet Van der Weijden op de derde dag opgeven. Hij heeft dan 163 kilometer afgelegd, maar moet continu overgeven. Hoewel Van der Weijden de elfstedenzwemtocht niet voltooit, komt er een groot feest in Leeuwarden waar de zwemmer wordt gehuldigd. In totaal haalt Van der Weijden met zijn zwemactie van 55 uur 5 miljoen euro op.