Kabinet-Rutte III profiteert van de economische meewind en belooft miljarden extra te investeren, maar de coalitie loopt ook de eerste deuken op: de dividendbelasting blijft tóch bestaan en een langverwacht pensioenakkoord blijft uit. Ook verdwijnen onverwacht twee steunpilaren uit het formatieteam.

Zijlstra stapt op na leugen

Als fractievoorzitter en onderhandelaar namens de VVD heeft Halbe Zijlstra een prima uitgangspositie voor een mooie plek in het kabinet. Zijlstra schuift zijn ambitie wat dat betreft ook niet onder stoelen of banken en wordt beloond met Buitenlandse Zaken.

Om zijn affiniteit met het departement wat kleur te geven, vertelt Zijlstra op een VVD-congres in 2016 hoe hij de Russische president Vladimir Poetin ooit had horen zeggen dat hij Oekraïne, de Baltische Staten en ook Kazachstan als onderdeel van 'Groot Rusland' beschouwt. Zijlstra was als medewerker van Shell aanwezig in de datsja van de Russische president, zei hij. Maar, zo blijkt na onderzoek van de Volkskrant, Zijlstra loog.

Zijn positie is onhoudbaar en hij stapt op, nog voordat er over zijn lot wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer. Een minister van Buitenlandse Zaken hoort "boven alle twijfel" verheven te zijn, zegt hij in zijn afscheidstoespraak.

Zijn opvolger, partijgenoot Stef Blok, werkt zich vervolgens vrij snel in de nesten. De VVD'er doet omstreden uitspraken over de multiculturele samenleving, Suriname en Oost-Europeanen. Volgens de minister zou het genetisch bepaald zijn dat verschillende groepen mensen moeilijk met elkaar kunnen samenleven.

De uitspraken leveren hem een motie van wantrouwen op, maar Blok geniet nog de steun van de coalitie én de PVV en FvD. "Waarom zit deze man niet bij de PVV?", aldus Geert Wilders.

Opstappen Pechtold komt onverwacht

Het opstappen van Alexander Pechtold als leider van D66 is wel vrijwillig, al werd er niet voor niets in de wandelgangen gespeculeerd over zijn vertrek.

Toch is zijn afscheid, in oktober aangekondigd voor een volle zaal op een D66-congres, onverwacht. "Het is mooi geweest", zegt Pechtold. Hij begon als gemeenteraadslid en wethouder in Leiden, werd burgemeester in Wageningen en belandde vervolgens als minister in het kabinet-Balkenende II.

Pechtold wordt herinnerd als de man die D66 ternauwernood wist te redden in 2006 als de partij in de peilingen zelfs even op nul zetels staat, maar toch terugbrengt naar het centrum van de macht in dit kabinet.

Toch verloopt Pechtolds afscheid niet vlekkeloos. In de laatste maanden van zijn partijleiderschap is hij onder vuur komen te liggen vanwege een appartement dat hij heeft gekregen van een bevriende diplomaat en later in het jaar maakt een D66-lid bekend een affaire met hem te hebben gehad.

Pechtold wordt opgevolgd door de 31-jarige Rob Jetten, die van klimaat het belangrijkste speerpunt van het kabinetsbeleid wil maken.

Vertrekkende Kamerleden

Er vertrekken, tot ongenoegen van Kamervoorzitter Khadija Arib, meer Kamerleden vroegtijdig uit het parlement.

Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, wordt voor de Verenigde Naties Speciaal Vertegenwoordiger in Irak), Nine Kooijman (SP, heeft moeite met combinatie werk en moederschap), Elbert Dijkgraaf, (SGP, werk zorgt voor spanning in huwelijk), Rik Grashoff (GroenLinks, verzwijgt relatie met de partijvoorzitter), Han ten Broeke (VVD, raakt in opspraak nadat een affaire uit het verleden met een medewerkster bekend wordt gemaakt) en Karen Gerbrands (PVV, is ongelukkig in de fractie) verlaten in 2018 allen de politiek.

Sharon Dijksma (PvdA, wordt wethouder in Amsterdam), Liesbeth van Tongeren, Linda Voortman (beiden GroenLinks, worden wethouder in respectievelijk Den Haag en Utrecht), Martin van Rooijen (50Plus, wordt senator), Malik Azmani (VVD, wordt Europarlementariër) en Foort van Oosten (VVD, wordt burgemeester in Nissewaard) verlaten ook het parlement, maar blijven politiek actief voor hun partij.

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) verlaat in oktober tijdelijk de Kamer wegens ziekte. Ze zegt in februari terug te keren.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. (Foto: ANP)

Akkoorden sluiten blijkt lastig

Er wordt door werkgevers en werknemers al zeven jaar over een nieuw pensioenstelsel gesproken, dit kabinet wil daar eindelijk een klap op geven.

Hoewel het Nederlandse pensioenstelsel steevast tot de beste ter wereld behoort, moet er iets veranderen. Er zijn aanpassingen nodig vanwege de veranderende arbeidsmarkt met bijvoorbeeld steeds meer zzp’ers. Een nieuw stelsel zou bovendien kunnen voorkomen dat uitkeringen gekort moeten worden vanwege de slechte financiële gezondheid.

Maar de onderhandelingen stranden op 20 november, ondanks de bemoeienis van minister Wouter Koolmees en premier Mark Rutte. Wat rest zijn verwijten wie nou de schuldige is, maar daar hebben de gepensioneerden niets aan, die hun uitkeringen vermoedelijk zien dalen.

Ook met het Klimaatakkoord wil het niet vlotten, al wordt daar niet gesproken van een mislukking. De onderhandelingen lopen wel stroef. Niet alleen tussen de organisaties aan de zogenoemde klimaattafels, ook binnen de coalitie worden de verschillen steeds zichtbaarder.

D66 en ChristenUnie willen haast maken, maar VVD en CDA zijn voorzichtig. Zij vrezen dat door de hogere kosten, zoals via de energierekening, de kiezer in opstand komt. De Klimaatwet, waarin de doelen zijn geformuleerd, kan wel op brede politieke steun rekenen. Nu de invulling nog.

Staatssecretaris Paul Blokhuis weet wel zaken te doen. Samen met meer dan zeventig organisaties sluit hij het Nationaal Preventieakkoord dat erop gericht is roken, overgewicht en problematisch drinken aan te pakken. Het RIVM vindt de plannen ambitieus, maar stelt dat "scherpere maatregelen nodig zijn".

Gaswinning naar nul

Het terugschroeven van de gaswinning in Groningen is ook winst voor het klimaat, maar dat besluit is genomen vanwege de veiligheid in het gebied. In het Groningse Zeerijp vindt namelijk in januari de zwaarste aardbeving in vijf jaar plaats, veroorzaakt door de gaswinning.

Dat zet de politiek onder druk om met ferme maatregelen te komen. Het kabinet wil dat er in 2030 geen gas meer wordt gewonnen in de regio. Via import en verduurzaming moet dat lukken, denkt verantwoordelijk minister Eric Wiebes.

CDA grootste landelijke partij, lokalen halen met afstand meeste zetels

Nederland gaat 21 maart naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Met het overhevelen van verschillende overheidstaken naar de gemeenten, zoals de jeugdzorg, huishoudelijke hulp en begeleiding naar werk, zijn dit belangrijke verkiezingen.

Als de stemmen zijn geteld, blijkt het CDA de grootste landelijke partij te zijn en heeft D66 een tik gekregen. De belangrijkste ontwikkeling is dat de lokale partijen opnieuw de meeste stemmen binnenhalen.

Teleurstellingen zijn er bij PvdA en SP die opnieuw verliezen. De PVV, die in veel gemeenten voor het eerst meedoet, boekt maar beperkt winst, terwijl het in gemeenten waar zij wel eerder meededen, verliezen.

GroenLinks wordt voor het eerst in de geschiedenis van de partij de grootste in de hoofdstad en levert daar later in het jaar ook de burgemeester: oud-partijleider Femke Halsema.

Raadgevend referendum afgeschaft

De mogelijkheid van burgers om hun mening te geven over goedgekeurde wetten middels een raadgevend referendum heeft nog geen drie jaar geduurd. Een van de eerste wapenfeiten van het kabinet-Rutte III is om de volksraadpleging zo snel mogelijk af te schaffen.

VVD, CDA, D66 en CU spreken tijdens de formatie met elkaar af dat het raadgevend referendum niet bracht wat ervan werd verwacht. Het levert tweemaal een gang naar de stembus op: in 2016 over het EU-associatieverdrag met Oekraïne en in maart van dit jaar over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Beide keren komt er een afwijzend oordeel uit.

In december pleit de staatscommissie, die onderzoek doet naar het parlementair stelsel, voor de invoering van een correctief bindend referendum. Deze "noodrem" moet ervoor zorgen dat burgers kunnen ingrijpen bij wetgeving die zij echt niet zien zitten.

Kabinet en coalitie schaffen dividendbelasting toch niet af

Na een jaar van protest vanuit de oppositie, memo's die niet bestonden maar er later toch bleken te zijn en coalitiepartners die de maatregel maar halfbakken verdedigden, draait het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting definitief terug en blijft de belasting bestaan.

Directe aanleiding is het besluit van Unilever om het hoofdkantoor toch niet naar Rotterdam te verhuizen. De multinational heeft nu nog een hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland en wil er van één afscheid nemen.

Volgens Rutte heeft de afschaffing van de taks, die de schatkist jaarlijks 2 miljard euro zou kosten, er juist voor moeten zorgen dat grote multinationals naar Nederland zouden komen of zouden blijven. De vrijgekomen 2 miljard euro gaat alsnog naar het bedrijfsleven, onder andere voor de verlaging van de winstbelasting.

“Krassen verzamelen hoort bij mijn vak” Premier Rutte

Rutte is steeds het mikpunt van kritiek als het om de afschaffing van de dividendbelasting gaat, en dat is bij het terugdraaien van de maatregel niet anders. PVV-leider Wilders spreekt van "een mega-afgang", Jesse Klaver van GroenLinks noemt het "pijnlijk voor de premier".

Rutte zegt dat "krassen verzamelen" nu eenmaal bij zijn werk hoort en houdt zich redelijk staande in het debat dat volgt. De premier overleeft een motie van wantrouwen, maar hij moet wel toezien hoe de PvdA die oproep voor het eerst steunt.

Kan Dijkhoff Rutte opvolgen?

Bij de VVD wil het fractieleiderschap van Klaas Dijkhoff nog niet echt van de grond komen. Zijn plannen die hij via de media of eigen kanalen lanceert, krijgen al snel de stempel 'proefballon' van de oppositie.

Niet per se een compliment, maar Dijkhoff vindt het toch een goed idee die typering te cultiveren. Tijdens een VVD-congres, de liberalen hebben het liever over een 'festival', worden 'proefballonnen' opgelaten. Dat kan de Partij voor de Dieren overigens weer niet waarderen.

Zijn nonchalante retoriek slaat niet overal aan. Het rechtvaardigt de vraag: Heeft 'VVD-kroonprins' Dijkhoff genoeg in huis om Rutte op te volgen? De premier wordt meerdere keren in verband gebracht met een hoge functie binnen de EU en kan bovendien ook niet eeuwig het lijsttrekkerschap opeisen.