Ook in 2018 moest er afscheid genomen worden van diverse muzikanten, politici, ondernemers en een aantal bekende dieren. Hieronder een overzicht.

Januari

Dolores O'Riordan (46), was leadzangeres van de band The Cranberries.

Paul Bocuse (91), was een Franse topkok.

Simon Shelton Barnes (52), speelde jaren de rol van Teletubbie Tinky Winky.

Ingvar Kamprad (91), was de oprichter en baas van meubelgigant IKEA.

Nico ter Linden (81), was dominee en schrijver.

Mark Salling (35), was acteur in de populaire serie Glee.

Ray Thomas (76), was medeoprichter van Moody Blues.

De oprichter van IKEA, Ingvar Kamprad, met IKEA-personeel.

Februari

John Mahoney (77), was acteur in de serie Frasier.

Liam Miller (35), was voormalig middenvelder van Manchester United.

Reg E. Cathey (59), speelde de rol van Freddy in de hitserie House of Cards.

Ole Thestrup (69), bekend van de rol van de populistische politicus Svend Åge Saltum in Borgen.

Prins Henrik (83), was de echtgenoot van de Deense koninging Margrethe.

Nico van Hasselt (93), was de oudste nog praktiserende huisarts van Nederland.

Ruud Lubbers (78), was de langstzittende premier van Nederland (1984-1992).

Gerard Wallis de Vries (81), was AVRO-voorzitter en staatssecretaris van Cultuur.

Mies Bouwman (88), tv-icoon en Nederlands bekendste presentatrice.

Maart

Davide Astori (31), was een Italiaanse international en aanvoerder van Fiorentina.

Reynaldo Bignone (90), was de laatste dictator van Argentinië.

Ben Hulsman (86), speelde de rol van opa Bol in de populaire VARA-serie Oppassen!!!

Jacques Clemens (108), was de oudste priester ter wereld.

Oskar Gröning (96), was de boekhouder en kampbewaarder van Auschwitz. Hij werd in 2017 nog veroordeeld.

Stephen Hawking (76), was een wereldberoemde natuurkundige en kosmoloog.

Johan van Hulst (107), was senator voor het CDA en gold als oorlogsheld vanwege het redden van kinderen uit de handen van de nazi's.

Bento de keyboardkat (9), werd wereldberoemd door filmpjes op YouTube, waarin de kat piano leek te spelen.

Papacito, een tien maanden oude bulldog, overleed nadat hij gedwongen in een afgesloten bagagerek moest verblijven op een vlucht van United Airlines.

April

Winnie Mandela (91), was anti-apartheidsactiviste en de ex-vrouw van Nelson Mandela.

Cees Tol (70), voormalig gitarist van BZN.

Fred Vaassen (76), speelde de rol van Harry in Oppassen!!!

Barbara Bush (92), was de vrouw van ex-president George W. Bush senior.

Beer Niki (26), een van de oudere beren in Ouwehands Dierenpark.

Avicii (28), was een van 's werelds bekendste dj's.

Verne Troyer (49), werd bekend als Mini Me in de Austin Powers-films.

Larry Harvey (70), was de oprichter van het populaire woestijnfestival Burning Man.

Mei

Renate Dorrestein (64), was een van Nederlands bekendste schrijvers.

Philip Roth (85), was een van de meest bekende schrijvers van Amerika.

Alan Bean (86), was de vierde man op de maan.

Gerard Kerkum (87), was lange tijd aanvoerder van Feyenoord.

Ted Dabney (81), was medeoprichter van Atari.

Juni

Kate Spade (55), was een Amerikaanse designer.

Tinus Bosselaar (82), was oud-profvoetballer.

Inés Zorreguieta (33), de jongste zus van koningin Máxima.

Anthony Bourdain (61), was een Amerikaanse topkok.

Maria Bueno (78), was drievoudig Wimbledon-winnares.

Gena Turgel (95), was de vrouw die Anne Frank verzorgde in concentratiekamp Bergen-Belsen.

Eunice Gayson (90), was de eerste Bondgirl.

Puan (62), was de oudste Sumatraanse orang-oetan ter wereld.

Joe Jackson (89), vader van de wereldberoemde formatie The Jackson Five.

Irena Szewinska (72), was een voormalig Poolse topatlete.

XXXtentacion (20), rapper. Werd vermoord in Miami.

Juli

Nancy Sinatra (101), de eerste vrouw van muzikant Frank Sinatra.

Margaretha Maria Breed (87), de moeder van Heleen van Royen. De auteur maakte een documentaire over de ziekte van haar moeder.

André du Pon (105), was de oudste Nederlandse veteraan.

Sergio Marchionne (66), was de topman van autoconcern FiatChrysler.

Pasgeboren tapir in diergaarde Blijdorp.

Een van de drie jonge visarenden in de Biesbosch

Augustus

Daan Schrijvers (76), voormalig aanvoerder van Oranje.

Joël Robuchon (73), was een wereldberoemde kok.

Willie Dille (53), was een Haags gemeenteraadslid.

Aretha Franklin (78), was een van 's werelds beroemdste zangeressen.

John Lanting (88), oprichter theater van de lach.

Yelena Shushunova (49), was een van de beste turnsters aller tijden.

Joke Borst (89), moeder van schrijver Hugo Borst. Ze werd het boegbeeld van de strijd om betere zorg in verpleeghuizen.

Kofi Annan (80), oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Ceasar (20), de hoogbejaarde leeuw uit dierentuin ARTIS.

Javier Otxoa (43), was een Spaanse voormalig wielrenner.

John McCain (81), was een Republikeinse Amerikaanse senator en Viëtnamveteraan.

September

Burt Reynolds (82), was een Hollywoodacteur.

Mac Miller (26), was een bekende Amerikaanse rapper.

Anneke Grönloh (76), was een Nederlandse zangeres met internationaal succes.

Tran Dai Quang (61), was de president van Vietnam.

Sjoukje Hooymayer (78), was een Nederlandse actrice, vooral bekend van Zeg 'ns Aaa.

John Cunliffe (85), was de geestelijk vader van tekenfilmfiguur Pieter Post.

Koos Alberts (71), was een van Nederlands populairste volkszangers.

Otis Rush (84), was een blueslegende.

“Het was een ongelofelijk prachtig mens, een rasartiest. Zodra ze op het podium kwam, zag je haar schitteren."” Willeke Alberti over Anneke Grönloh

Oktober

Charles Aznavour (94), was een bekende Frans-Armeense chansonnier.

Jimmy Duquennoy (23), was een Belgische wielrenner.

Scott Wilson (76), was als acteur bekend van The Walking Dead.

Paul Allen (65), was medeoprichter van Microsoft.

Wim Kok (80), was oud-premier van Nederland.

Orang-oetan Silvia (52), de oudste bewoner van de Apenheul.

Vichai Srivaddhanaprabha (60), was de eigenaar van de Britse voetbalclub Leicester City.

Jamal Khashoggi (59), was een kritische Saoedische journalist.

“Een sociaal bewogen man, die diep geroerd kon raken door onrecht en menselijk lijden.” Premier Mark Rutte over Wim Kok

November

Mario Segale (84), was de man naar wie het populaire spel Super Mario is vernoemd.

Stan Lee (95), was de bedenker en oprichter van Marvel, bekend van strips als Spider-Man.

Ray Chavez (106), de oudste veteraan die de aanval op Pearl Harbor overleefde.

Bernardo Bertolucci (76), was een Italiaanse regisseur en Oscarwinnaar.

Stephen Hillenburg (57), was de bedenker van tekenfilmfiguur Spongebob Squarepants.

Manfred de Graaf (79), was acteur en bekend als dokter Hans Lansberg in de serie Zeg 'ns Aaa.

December

George H.W. Bush (94), was ex-president van de Verenigde Staten.

Dave Mantel (37), acteur, speelde onder meer een rol in Goede Tijden Slechte Tijden.

Josep Lluís Núñez (87), was tussen 1978 en 2000 voorzitter van FC Barcelona.

Selma Wijnberg (96), was de laatste Nederlandse Sobibór-overlevende.

Colin Kroll (34), was oprichter van de apps Vine en HQ Trivia.

Penny Marshall (75), was bekend van de sitcom Laverne & Shirley en als regisseur van films als Big en A League of their Own.

Jon Bluming (85), was vechtsporter en acteur in de film Turks Fruit.

