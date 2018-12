Glennis Grace probeert het in Amerika en Dotan heeft een trollenleger, maar verder kan 2018 met recht het staartje van 2017 genoemd worden: Patricia Paay geeft vervolg aan het seksvideoschandaal met rechtszaken, Humberto Tan ziet na affairegeruchten zijn baan aan Twan Huys gegeven worden en prins Harry trouwt Meghan Markle.

Hoe goed ze het ook doen en hoe populair ze ook zijn in Nederland: heel veel artiesten dromen ervan uiteindelijk door te breken in Amerika. Acteurs en actrices willen net als Michiel Huisman en Carice van Houten niets liever dan in populaire Amerikaanse series spelen en zangers en zangeressen staan liever in Madison Square Garden dan Ziggo Dome.

Die dromen kunnen werkelijkheid worden, zo blijkt wel uit de carrières van Rutger Hauer en Paul Verhoeven. En George Baker, de Vengaboys en Shocking Blue scoren allen grote hits in de Verenigde Staten. Het kán, maar het is heel moeilijk. Ook dit jaar blijkt dat weer, wanneer Glennis Grace een poging doet.

De Nederlandse zangeres, die hier concertzalen uitverkoopt en hits scoort, probeert het via een talentenjacht. Met haar vertolking van Whitney Houston's Run To You weet ze de jury van America's Got Talent volledig te overtuigen en plaatst ze zich daar voor de liveshows.

In Nederland volgen we de strijd van Grace die iedere keer een ronde verder komt. Zou ze dan misschien ook nog gaan winnen? Helaas. Uiteindelijk legt ze het af tegen een illusionist en vertrekt Grace weer naar Amsterdam. Niet zonder een Amerikaanse manager in de hand te nemen, want de droom blijft bestaan. Toch lijkt die droom aan het eind van het jaar op een laag pitje te staan: de Amerikaanse manager is verdwenen en er staat geen tour in de VS op de planning.

Emotioneel jaar voor Tan

Raakt de media in 2017 niet uitgepraat over de mogelijke affaire van Humberto Tan en Dionne Stax, gaat het in 2018 toch vooral over de carrière van de presentator. De vele geruchten die over hem en Stax de ronde doen, helpen de kijkcijfers van RTL Late Night niet de goede kant op en dus moet er iets gebeuren.

RTL voert een radicale verandering door: Tan moet eruit en Twan Huys, die met College Tour de ene na de andere (internationale) beroemdheid weet te strikken, mag zijn plek aan tafel innemen. In februari vertelt Tan zelf aan zijn kijkers dat hij moet vertrekken.

Lopen de emoties daar al hoog op, in de laatste week van de presentator vloeien regelmatig veel tranen. Na vijf jaar en 1.055 afleveringen wordt Tan verrast door allerlei gasten die de afgelopen jaren bij hem aan tafel zitten.

Zijn laatste woorden spreekt Tan met tranen over zijn wangen uit: "Dit programma heeft mij en mijn collega's zo veel gegeven. Je moet dat wat je krijgt onthouden. Late Night heeft mij zo veel gegeven en dat zal ik altijd bij mij dragen. U als kijker, allemaal, of het in goede of in slechte tijden was, de afgelopen vijf jaar en 1.055 uitzendingen. Dank je wel."

Huys begint in september op zijn nieuwe plek en hoewel het hem lukt om bijvoorbeeld Stormy Daniels aan tafel te krijgen, blijven de kijkcijfers regelmatig achter op de cijfers die het programma behaalt met presentator Tan. RTL blijft er echter in geloven en wil Huys de ruimte geven om te ontwikkelen, ook in 2019.

Dubbelgeluk en een beetje ongeluk voor Meghan & Harry

Na maanden van speculeren over bruidsjurken, de begeleiding naar het altaar en de aanwezigheid van familie is het op 19 mei eindelijk zover: Rachel Meghan Markle en Henry Charles Albert David geven hun jawoord. Het huwelijk tussen de 'gewone' Meghan en de Britse prins Harry is als een sprookje en 'ze leefden nog lang en gelukkig' lijkt de enige logische conclusie na het zien van de romantische feestelijkheden.

En hoewel Meghan en Harry ongetwijfeld erg gelukkig met elkaar zijn, zeker nu ze samen een kindje verwachten, kleeft er ook een schaduw aan dit sprookje. De Britse tabloids raken namelijk maar niet uitgepraat over alle schandalen rondom de kersverse hertogin van Sussex.

Dat begint al vóór het jawoord: Meghans vader blijkt het op een akkoordje te hebben gegooid met een paparazzofotograaf en laat zich op de gevoelige plaat vastleggen terwijl hij boeken leest over Groot-Brittannië en in een internetcafé onderzoek doet naar de toekomstige schoonfamilie.

Thomas Markle ontbreekt uiteindelijk op de bruiloft wegens gezondheidsklachten, maar als we de roddelpers mogen geloven is er meer aan de hand. Niet alleen met haar vader, maar vooral ook met Meghan zelf.

Haar nieuwe titel zou haar naar het hoofd gestegen zijn en zo komt het dat haar personeel het maar heel kort volhoudt. Daarnaast zou niet alleen prinses Eugenie het slecht met Meghan kunnen vinden, maar zou het inmiddels ook op een ruzie zijn uitgelopen tussen Meghan en schoonzus Kate. De koninklijke familie houdt de lippen ondertussen stijf op elkaar en dus blijft het bij gissen of het de komende jaren nog goed komt met de reputatie van de hertogin.

Trollenleger van Dotan

Dotan levert dit jaar hét bewijs dat je niet alles moet geloven wat je online leest. In april dit jaar blijkt dat de zanger zeker 140 fictieve accounts maakt en laat maken om zijn eigen werk te promoten en het werk van anderen omlaag te halen.

Het 'trollenleger' van de zanger plaatst verhalen over fans met leukemie, die zo goed worden geholpen door Dotan. De zanger vertelt zelf over een ontmoeting in een vliegtuig waarbij een meisje naar zijn muziek luisterde, maar niet weet wie hij is. De trollen plaatsen negatieve berichten onder de foto's van artiesten als Douwe Bob, Nielson en Iris Kroes.

Hoewel Dotan in eerste instantie alle beschuldigingen ontkent en aangeeft niet te weten van dit leger, komt hij daar twee dagen later toch op terug. "Helaas heb ik niet helemaal eerlijk geantwoord. Omdat het me overviel, omdat ik bang was, omdat ik me schaamde."

Van Dotan horen we de rest van het jaar weinig, al is hij wel bezig met nieuwe muziek.

Rechtszaal tweede huis voor Paay

Als 2017 het jaar is van Patricia Paays sekstape, dan is 2018 het jaar van Paays wraak. De voormalige zangeres en haar advocaat zijn de rechtszaal niet uit te slaan.

Er is de zaak tegen GeenStijl, de website die in 2017 een linkje naar een seksfilmpje plaatste. Paay wint de zaak; ze krijgt weliswaar niet de 450.000 euro die zij en haar advocaat hadden geëist, maar kan wel rekenen op een bedrag van 30.000 euro, en nog belangrijker: haar gelijk.

Ook de rechtszaak die ze aanspant tegen Johan Vlemmix wint ze. De ondernemer wil er, in navolging op de vele sekspoppen die hij in zijn eigen huis heeft staan, ook eentje van Paay maken. Hoewel de pop er nooit komt, is de rechter het met Paay eens dat Vlemmix verkeerd zit met zijn uitspraken en moet hij betalen. Hoe hoog dat bedrag uitvalt, volgt in 2019; op 16 januari gaat de zaak verder.