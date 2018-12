Van koe Penka tot de vers vlees bij McDonald's, van Bert en Ernie 'uit de kast' tot het genderneutrale paspoort: 2018 blijkt tussen alle ellende door óók een uitstekend jaar voor vrolijk stemmende berichtjes.

Nederlanders houden erg van klagen. Maar wie alle positieve trends en ontwikkelingen op een rijtje zet, zag daar de afgelopen twaalf maanden eigenlijk maar bar weinig reden toe.

We zijn met z'n allen gezonder gaan eten, de levensverwachting voor ouderen neemt verder toe, we herwonnen onze plek in de lijst met meest innoverende landen van Europa en het aantal bijstandskinderen daalde voor het eerst sinds 2009.

Jongeren zijn de afgelopen jaren aanzienlijk minder gaan drinken, Nederlanders bewegen gemiddeld twee keer zoveel als andere Europeanen, we gaan met z'n allen meer op zomervakantie dan vroeger en de meeste Nederlanders zijn optimistischer over de staat van het land dan in het verleden het geval was.

Sterker nog: Nederland belandde dit jaar zelfs op de zesde plek van de ranglijst van gelukkigste landen ter wereld. De eerste plek is overigens voor Finland. De Verenigde Naties stelt elk jaar een overzicht samen op basis van een serie vragen over zaken als inkomen, gezondheid, vrijheid en sociale ondersteuning.

Nog meer waardering voor Nederlandse tradities: de wereldberoemde Friese strontweek belandde op de lijst van Immaterieel Erfgoed. Sowieso behoort Friesland volgens de gezaghebbende reisgids Lonely Planet tot de drie beste bestemmingen binnen Europa.

Meer fietsenrekken, wc op de trein terug en beste wegennet

Niet alleen cijfermatig gaat het beter met Nederland, er worden in 2018 ook concreet zaken aangepakt die veel landgenoten al lange tijd een doorn in het oog zijn.

Zo krijgen treinstations er de komende jaren 25.000 fietsenrekken bij, rijden er sinds dit jaar weer sprinters met een toilet (het afschaffen hiervan ten faveure van de 'plaszak' leidde een paar jaar terug tot veel ophef) en blijkt Nederland het op twee na beste wegennet ter wereld te hebben. Alleen Singapore en Zwitserland hebben kwalitatief betere rijbanen.

Minder vuile auto's en meer afval opruimen

Nog meer positieve ontwikkelingen, trends en plannen in 2018: concertkaartenverkoper Ticketmaster sluit na veel kritiek de gehate doorverkoop/woekerwinstensite Seatwave en Den Haag en Arnhem gaan veel actiever milieuvervuilende auto's uit de binnenstad weren.

Er worden nieuwe internationale afspraken gemaakt over het beschermen van het Waddengebied, een recordaantal vrijwilligers zet zich in voor het opruimen van zwerfafval en een projectontwikkelaar schrijft geschiedenis met zijn plan voor de bouw van een van de eerste grote zeewindparken die zonder subsidie gebouwd kan worden.

De lage kosten zijn deels te danken aan technologische ontwikkeling: windturbines worden groter en efficiënter en waarschijnlijk zal deze ontwikkeling doorzetten in de toekomst.

Ook op medisch gebied zijn er het afgelopen jaar tal van vrolijk stemmende ontwikkelingen te melden. Het aantal hiv-diagnoses in Nederland daalt verder, in Groningen wordt een apparaatje ontwikkeld dat het risico op diabetes beter kan voorspellen en het Erasmus MC ontdekt een nieuwe techniek die donornieren beter laat werken.

Chriet als hologram en Lee als 'towers'

Sommige wereldberoemde mensen (levend én dood) weten zich in 2018 op een positieve manier te onderscheiden en zo een plekje in de rubriek Goed nieuws te verwerven.

De vorig jaar overleden wetenschapper Chriet Titulaer leeft door als een hologram, Lee Towers ziet twee wolkenkrabbers in zijn woonplaats Rotterdam naar zich vernoemd worden en de namen André Kuipers en Leonardo DiCaprio leven voort als soortnaam van twee nieuwe exotische waterkevers die in Borneo werden ontdekt.

Lieke Martens maakt het mooiste doelpunt van het jaar in de Spaanse competitie voor vrouwen, en VVV-Venlo-spits Lennart Thy wordt op handen gedragen nadat hij besluit zijn stamcellen te donoren aan een leukemiepatiënt. De 26-jarige Duitser mist om die reden een wedstrijd en wordt wereldnieuws; dankzij zijn donatie melden zich vele tienduizenden nieuwe mensen voor stamceldonatie.

Vergunning voor de Sagrada en vers vlees voor McDonald's

Maar er zijn ook beroemde gebouwen die dit jaar het middelpunt vormen van opbeurende berichten.

De wereldberoemde kerk Sagrada Familia in Barcelona krijgt na 130 jaar eindelijk een officiële bouwvergunning, oude Nederlandse kastelen trekken het afgelopen jaar een recordaantal bezoekers en restaurantketen McDonald's belooft in de toekomst voor zijn hamburgers in de VS geen diepvriesvlees meer te gebruiken, maar vers rundvlees.

Het bedrijf staat wereldwijd onder druk om gezonde opties aan te bieden, vooral voor kinderen. In Nederland zijn vooralsnog geen plannen om vers vlees te gaan gebruiken.

Sowieso zijn historische ontdekkingen een dankbaar onderwerp in de opbouwende kolommen voor de rubriek Goed nieuws. Twee broers in de Brabantse plaats Berlicum vinden eind november honderd antieke Romeinse munten en archeologen ontdekken in de antieke stad Pompeï een sensuele wandschildering van oppergoed Zeus die seks heeft.

Het Oertijdmuseum in Boxtel krijgt het skelet van een 150 miljoen jaar oude langnekdinosaurus in zijn bezit, en een Australisch echtpaar vindt de oudste flessenpost ooit (132 jaar geleden verstuurd).

Bocheldansvlieg, rondoogvireo's en zeldzame vinvis gespot

Ook in het dierenrijk vinden dit jaar veel hoopgevende ontwikkelingen plaats. In een oude cementgroeve in Maastricht worden twee nieuwe insectensoorten ontdekt: de bocheldansvlieg en de paddenstoelmug, en op Texel komen in oktober honderden vogelaars af op de zeldzame Noord-Amerikaanse roodoogvireo die is gespot.

In de Waddenzee wordt een recordaantal zeehonden gered en bij IJmuiden werd – op 23 kilometer afstand van de kust - een zeldzame vinvis waargenomen. Het is pas de tweede keer deze eeuw dat in de Noordzee een levende vinvis werd gesignaleerd.

Nieuwe pinguïns gevonden en zeldzame karpersoort gered

Op de Zuidpool wordt een nieuwe groep van anderhalf miljoen pinguïns ontdekt, in Nederland wordt voor het eerst in 26 jaar een zeldzame weidesprinkhaan waargenomen (waarvan werd gedacht dat deze zich niet meer voortplantte) en in de VS wordt een zeldzame karpersoort, de razorback sucker, van uitsterven gered.

Amerikaanse biologen stellen vast dat de populatie van deze bepaalde soort zuigkarper weer toeneemt, nadat deze jarenlang op de rand van uitsterven heeft gebalanceerd.

Teckel Lady terug en bejaarde schildpad geopereerd

Een gezin uit de Amerikaanse staat Connecticut vindt dankzij een oplettende dierenagent na vijf jaar haar vermiste teckel Lady terug, de Bulgaarse koe Penka - die volgens de Europese richtlijnen moest worden afgemaakt toen zij per ongeluk de Bulgaars-Servische grens overliep – mag toch blijven leven, en het schild van een 41 kilo zware Afrikaanse sporenschildpad die in San Diego van een muur valt, wordt tijdens een drie uur durende operatie hersteld.

Na 21 jaar wordt in Nederland weer een zeldzame oranje plooislak gesignaleerd, en twee homoseksuele pinguïns in Sydney zijn wereldnieuws omdat ze samen een ei uitbroeden. De 'pleegouders' kregen het ei toevertrouwd, nadat zij eerder met een nepei hadden aangetoond klaar te zijn voor het ouderschap. Het jong van de mannetjes Magic en Sphen weegt 90 gram; ze deden ongeveer 36 dagen over het uitbroeden van het ei.

Geen tampontaks in Australië, maar wél paspoort zonder sekse

De broedende homoseksuele pinguïns zijn niet het enige positieve emancipatienieuws dat in 2018 NU.nl haalt.

In Ethiopië wordt voor het eerst een vrouwelijke rechter benoemd en Australië schaft na achttien jaar de omstreden 'tampontaks' af, een belasting op maandverband en andere menstruatieproducten (omdat deze door de overheid als 'niet-essentiële luxegoederen' werden gezien).

In Nederland krijgt de 57-jarige Leonne Zeegers uit Breda als eerste een paspoort zonder geslachtsaanduiding. In het persoonsbewijs staat bij het geslacht een 'X'. De Brabander voelt zich man noch vrouw en spant een rechtszaak aan voor een genderneutraal paspoort. De rechter geeft de vijftiger afgelopen mei gelijk.

Vrouwen mogen onder water, Zaanstad krijgt homostraat

De marine besluit dat er voor het eerst in de geschiedenis ook vrouwen aan boord mogen van onderzeeërs (dit was het laatste onderdeel van de krijgsmacht dat vrouwen weerde, omdat de aanwezigheid van twee seksen aan boord van de boten tot privacyproblemen zou leiden).

Zaanstad draait een omstreden besluit terug om de straatnaam Hobo te veranderen in Piccolo, omdat Hobo te veel op het woord 'homo' zou lijken en door bewoners als negatief zou kunnen worden ervaren.

In India besluit de rechter dat seks tussen partners van hetzelfde geslacht niet langer strafbaar is. Hiermee wordt een omstreden wet afgeschaft die nog stamt uit de Britse koloniale tijd.

Meer womenpower in gemeenteraad en barbiepop als rolmodel

Vrouwen bereiken in 2018 meerdere hoopgevende mijlpalen: voor het eerst in bijna dertig jaar bevalt een wereldleider (de premier van Nieuw-Zeeland) en het Radio Filharmonisch Orkest krijgt voor het eerst in zijn lange bestaan een vrouwelijke chef-dirigent.

Het aandeel vrouwen in Nederlandse gemeenteraden neemt aanzienlijk toe bij de verkiezingen in maart, en speelgoedproducent Mattel komt ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag met een aantal barbiepoppen gebaseerd op beroemde vrouwelijke rolmodellen als kunstenares Frida Kahlo, piloot Amelia Earhart en ruimtevaartwetenschapper Katherine Johnson.

Mattel doet dit na een groot onderzoek waaruit blijkt dat bijna negen op de tien moeders zich zorgen maken over het gebrek aan vrouwelijke rolmodellen voor meisjes.

Verkenner op Mars en Bert en Ernie uit de kast

Hoewel er vaak naarstig naar moet worden gezocht, gebeurt het héél soms dat rooskleurige verhalen toch de voorpagina van NU.nl weten te halen.

Dit is onder meer het geval wanneer de verkenner InSight van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA na een reis van 484 miljoen kilometer aankomt op Mars, als Bert en Ernie na een halve eeuw eindelijk uit de kast lijken te komen, wanneer een man uit Heemskerk na een kwart eeuw zijn verloren portemonnee terugkrijgt, een man uit het Brabantse Berghem na negentig jaar de trouwring van zijn overleden grootvader terugvindt en New York voor het eerst in 25 jaar een weekend zonder schietincidenten beleeft.

De reeks van drie dagen zonder schietpartij in de Amerikaanse stad vindt half oktober plaats. De politiechef van Manhattan bedankt alle inwoners van de metropool na het weekend voor het harde werken om de stad te beschermen en New York veiliger te maken.