Veel bizarre records, een bebloede tand in een zak met cashewnoten en ondergoed- en zwembroekdieven domineren in 2018 de rubriek Opmerkelijk. De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt een gouden wc-pot, Bento de 'keyboardkat' komt te overlijden en Duitsland krijgt tóch geen Anne Frank-trein.

Een jaar vol 'onderbroekenlol'

2018 is het jaar van de toilethumor. Althans, die conclusie zou je kunnen trekken op basis van de best gelezen berichten op de rubriek Opmerkelijk. Er zijn in 2018 opvallend veel berichten waarin toiletten, toiletbezoek, wc-potten of onderbroeken een grote rol spelen.

Een jonge Groninger wordt na een feestje op Koningsdag wakker in een afgesloten dixi. Hij moet worden bevrijd uit het mobiele toilet, dat al is afgevoerd naar een industrieterrein buiten het centrum. De man ziet na het ontwaken geen andere oplossing dan het bellen van het noodnummer van de politie.

Ook in Capelle aan den IJssel belandt een dronken feestganger in een benarde positie. De 23-jarige Rotterdammer is na een avond stappen in zijn onderbroek in een container gaan slapen, omdat hij geen zin meer heeft om verder te lopen. De man wordt net op tijd wakker wanneer vuilnismannen de container optillen om de inhoud in hun vuilniswagen te deponeren.

Hengelo worstelt dit jaar met een ondergoeddief, die in de zomer lingerie van diverse waslijnen steelt. Een wijkagent besluit een 'lok-bh' op te hangen om de dader in de kraag te vatten. De dief slaat inderdaad weer toe en kan worden aangehouden. Voor zover bekend is het voor het eerst dat de politie in Nederland 'lokondergoed' gebruikt om een zaak op te lossen.

Britse drugskoerier 47 dagen niet naar toilet

De onderbroekenlol in 2018 beperkt zich overigens niet alleen tot Nederland. De politie van het Britse graafschap Essex wacht 47 dagen tevergeefs op een drugskoerier, die consequent weigert naar de wc te gaan. Dit is de enige manier waarop agenten de verdovende middelen die de Brit heeft ingeslikt, in het bezit kan krijgen.

Nadat de man anderhalve maand heeft vastgezeten zonder een grote boodschap te doen, laat de politie hem maar gaan. De opmerkelijke krachtmeting in het politiebureau in Essex wordt op sociale media een populaire trend met de hashtag poowatch.

In het Verenigd Koninkrijk arresteert de politie ook een toeschouwer van een voetbalwedstrijd die in de waterfles van een van de twee keepers heeft geürineerd. De 'fan' loopt tegen de lamp door een video waarin zijn wandaad te zien was. Dit filmpje wordt veelvuldig gedeeld op sociale media.

Trump wilde Van Gogh, maar kreeg gouden toiletpot

Het Guggenheim Museum in New York schenkt op zijn beurt een gouden toiletpot aan de Amerikaanse president Donald Trump. Het museum doet dit nadat het Witte Huis een verzoek heeft ingediend om een Van Gogh te mogen lenen voor een kamer van Trumps echtgenote Melania.

In ruil daarvoor stelt de curator voor een gouden toiletpot in het Witte Huis te installeren. Een Italiaanse kunstenaar maakt het werk als symbool voor de buitensporige welvaart van de rijkste Amerikanen.

Dove Russische kat voorspelt WK-uitslagen

Er is uiteraard ook onschuldiger nieuws. Dieren zijn - traditiegetrouw - een zeer dankbaar onderwerp. De dove Russische kat Achilles haalt de kranten op alle continenten als officiële voorspeller van de wedstrijdenuitslagen van het WK Voetbal in Rusland. Achilles, die leeft in museum De Hermitage in Sint-Petersburg, bewijst zichzelf in 2018 als orakel door de juiste uitslag van de Confederations Cup te raden.

Aan de andere kant van de wereld blijken soortgenoten van Achilles doodsbang te zijn voor de ratten die in New York leven. De knaagdieren, die in groten getale rondlopen in de kelders en riolen van Manhattan, zijn inmiddels zo groot geworden dat de Amerikaanse katten ze niet meer durven aan te vallen.

Verder ontzegt United Airlines een vrouw de toegang tot een vliegtuig, omdat zij erop staat haar pauw Dexter mee aan boord te nemen voor emotionele steun. Het is niet de eerste keer dat een therapeutisch huisdier aan boord van een toestel wordt geweigerd: in 2014 staat US Airways niet toe dat een vrouw samen met haar 'geluksvarken' Hobie reist.

Tientallen miljoenen YouTube-views voor Bento de 'keyboardkat'

Er zijn ook viervoeters te betreuren in 2018. De (digitale) wereld neemt in maart afscheid van Bento de 'keyboardkat'. Het negenjarige diertje zet tientallen miljoenen views op YouTube op zijn naam.

Die behaalt Bento met door zijn baasje gemaakte video's, waarin het lijkt alsof hij piano speelt.

In Den Haag roostert een dakloze man een zeldzame blauwe reiger. De man claimt echter dat hij de reiger dood heeft gevonden en niet zelf heeft vermoord. Aangezien de politie het tegendeel niet aan kan tonen, wordt de zwerver niet vervolgd.

Verder is een onvoorzichtige duif er eind februari verantwoordelijk voor dat vrijwel alle straten in Friesland 's avonds een paar uur zonder verlichting zitten. De vogel overleeft de aanvaring met het installatiehuisje in het plaatsje Oudehaske niet.

Politie rukt uit voor ontsnapte olifanten en zwembroekdieven

De politie heeft het dit jaar heel druk met allerlei zinnige en minder zinnige klussen. In het Overijsselse Ommen rukken agenten uit omdat een inwoner laat weten dat er een olifant in zijn tuin staat. Het blijkt te gaan om een circusdier, dat op eigen initiatief een wandelingetje is gaan maken.

In Purmerend komen er verborgen camera's aan te pas om een zwembroekendiefstal op te lossen, in het Brabantse Dongen is een snuivende poepluierdief actief, en in de Amerikaanse staat New York moeten agenten een dertigjarige man dwingen zijn ouderlijk huis te verlaten. De ouders staan erop dat hun zoon eindelijk eens op zichzelf ging wonen.

Ondertussen weet een gevangene in Peru uit de cel te ontsnappen door zich voor te doen als zijn eigen tweelingbroer.

China rolt bende op die zes miljoen namaakcondooms maakt

Een grote zaak in China draait om het oprollen van een landelijke bende die zich heeft gespecialiseerd in het produceren van namaakcondooms. De politie neemt in november bij invallen in werkplaatsen in meerdere steden een half miljoen dozen met ruim zes miljoen exemplaren in beslag. Condooms worden in China op grote schaal illegaal gemaakt en verkocht.

In Florida wordt een reiziger aangehouden, omdat hij in het vliegtuig een hem onbekende vrouw meerdere malen heeft betast. De 49-jarige man verdedigt zich met het argument dat president Trump heeft gezegd dat het goed is om dit te doen. Trump stelt jaren geleden in een omstreden gesprek dat mannen vrouwen moeten versieren door ze 'by the pussy' (bij hun geslachtsdeel) te grijpen.

Vrouw loopt over de A10 naar de HEMA

Een bovengemiddeld vaak terugkerend thema is het verkeer. Een achttienjarige Duitser raakt na 49 minuten zijn rijbewijs kwijt, omdat hij bijna 50 kilometer per uur harder rijdt dan is toegestaan.

En op de A10 bij Amsterdam wordt een vrouw van de snelweg geplukt die op weg is naar de HEMA. Nadat zij ruzie met haar navigatiesysteem heeft gekregen, besluit ze haar auto op de snelweg te parkeren en te voet verder te gaan.

In Australië en India rijden volle treinen vele kilometers zonder bestuurder. De Schotse avonturier Jenny Graham fietst met alleen haar bagage in 125 dagen de wereld rond. En in Haaksbergen wordt na een 'tsunami' aan commotie het kortste fietspad van Nederland (nog geen 3 meter) opgeheven.

​Wél Marco Bakkerstraat, geen Anne Frank-trein

Ook het geven van namen aan straten en treinen leidt tot veel commotie in de afgelopen twaalf maanden. In Beverwijk leidt het vernoemen van een straat naar operazanger Marco Bakker tot veel woede bij verkeersslachtoffers. Bakker heeft in 1997 namelijk dronken achter het stuur gezeten en een vrouw doodgereden.

Zaanstad besluit na drie jaar alsnog de straatnaam Piccolo in de muziekwijk om te dopen tot Hobo. In 2016 is deze naam afgeschoten, omdat sommige buurtbewoners vinden dat de naam van hun straat te veel op het woord 'homo' lijkt. Dit tot grote ontsteltenis van homobelangenorganisaties en de linkse oppositie in de raad.

De Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn ziet dit voorjaar af van het vernoemen van een nieuwe trein naar het Joodse meisje Anne Frank. Het initiatief om de Nederlandse onderduikster te eren, is goedbedoeld. Maar veel critici vinden het een smakeloze geste, omdat de Duitse spoorwegen Anne en haar familie in 1944 naar het concentratiekamp vervoerden waar zij - op vader Otto na - stierven.

Amerikaan eet 480 oesters binnen acht minuten

Er wordt in 2018 weer een groot aantal bizarre records gebroken. Een Amerikaan haalt het Guinness Book of Records door binnen acht minuten maar liefst 480 oesters naar binnen te werken.

Een man die zich waagt aan de allerheetste peper ter wereld belandt op de spoedeisende hulp, in Edinburgh wordt voor een recordbedrag van 1 miljoen euro een fles whisky uit 1926 verkocht en een kaart van het menu aan boord van het gedoemde schip Titanic levert een recordbedrag van 114.000 euro op.

Chinees zonder benen haalt top van Mount Everest

Een Australiër vestigt een nieuw wereldrecord 'Rubiks kubus oplossen' (4,22 seconden) en in de Zwarte Zee wordt het oudste intacte scheepswrak ter wereld gevonden (zo'n 2.500 jaar).

Een Australisch koppel ontdekt de oudste flessenpost ter wereld (132 jaar) en in de Amerikaanse staat Ohio slaat een 93-jarige golfer na bijna zeventig jaar op de 'green' te hebben rondgelopen zijn eerste hole-in-one.

Nog een sportieve topprestatie: in mei bereikt een 69-jarige Chinees zonder benen de top van de Mount Everest.

En de antieke 'troeteleik' in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout wordt met een overweldigende meerderheid van stemmen uitgeroepen tot Nederlandse Boom van het Jaar.

Bebloede tand en zombies na stroomstoring

Berichten die het in 2018 verder opvallend goed doen in de categorie 'wat verder ter tafel komt': een Amerikaanse vrouw vindt een bebloede tand in een zak met cashewnoten en de gemeente Lake Worth in de Amerikaanse staat Florida waarschuwt de inwoners na een stroomstoring serieus voor zombies.

Sommige Amerikanen roepen op Facebook op tot het 'wegschieten' van de vernietigende orkaan Florence. En een initiatief om op de N357 tussen Leeuwarden en Stiens doorlopend het Friese volkslied te laten horen, wordt snel getorpedeerd na klachten van omwonenden over de geluidsoverlast.

Bert en Ernie komen eindelijk 'uit de kast'

Gelukkig is er zelfs in dit cynische jaar ook nog wel ruimte voor echte liefde en warmte - zelfs al roept een Noorse politicus scholieren met klem op géén seks meer op de openbare weg te hebben.

Bert en Ernie komen na bijna een halve eeuw éindelijk uit de kast (al wordt deze coming-out twee dagen later weer betwist door de producent van Sesamstraat), de paus verbindt twee katholieke geliefden in de echt op een vlucht naar Santiago en in een ziekenhuis in Arizona zijn in totaal zestien verpleegkundigen tegelijkertijd zwanger.

Een van de meest gedeelde video's van 2018 is een Amerikaans koppel dat elkaar tegelijkertijd ten huwelijk vraagt. De twee vrouwen uit Memphis blijken allebei het plan te hebben elkaar in de dierentuin een aanzoek te doen.

Het toppunt van romantiek is fotograaf Matthew Dippel, die begin oktober in Yosemite National Park stomtoevallig het aanzoek van een hem onbekend koppel vastlegt. Zijn oproep om het verliefde tweetal te vinden, wordt binnen een paar dagen 165.000 keer gedeeld op sociale media.

Het blijkt te gaan om Charlie en Melissa Bear uit Malibu, Californië. De fotograaf schenkt het toekomstige echtpaar als huwelijkscadeau een grote afdruk van de bijzondere afbeelding.