De 62-jarige Louisa Akavi, een Nieuw-Zeelandse verpleegkundige van het Rode Kruis die in oktober 2013 werd ontvoerd door Islamitische Staat (IS), is mogelijk nog in leven. Daarom heeft het Rode Kruis zondag haar identiteit bekendgemaakt.

De hulporganisatie hoopt dat mensen haar daardoor kunnen herkennen. Medewerkers van het Rode Kruis gaan ook al maanden bij Koerdische vluchtelingenkampen langs met een foto van de vrouw, schrijft The New York Times.

Akavi werkte in de Syrische stad Idlib als verpleegkundige en vroedvrouw toen ze eind 2013 werd ontvoerd. De 62-jarige verpleegkundige is de laatste overgebleven westerse gijzelaar van IS, van wie niet bekend is of ze nog leeft. De meeste gijzelaars zijn vrijgelaten na het betalen van losgeld. IS heeft video's van de executie van de rest van de gijzelaars verspreid.

Het Rode Kruis heeft besloten nu pas informatie over Akavi naar buiten te brengen, omdat de organisatie haar eerder zo min mogelijk in gevaar wilde brengen. "Elke beslissing die we hebben genomen, was gericht op het vrij krijgen van de gijzelaars", zegt algemeen directeur van het Rode Kruis Yves Daccord tegen de Amerikaanse krant.

"Nu IS bijna al het territorium kwijt is, leek het ons het juiste moment om meer bekend te maken", stelt het Rode Kruis.

Akavi gezien in ziekenhuis

Volgens het Rode Kruis en de regering van Nieuw-Zeeland zou Akavi in december nog gezien zijn in een ziekenhuis in de Syrische gemeente Sousa. Deze plaats viel toen nog in IS-gebied. Ze zou in 2017 ook zijn gezien in Raqqa, de voormalige 'hoofdstad' van het kalifaat.

Getuigen hebben verklaard dat ze voor IS in ziekenhuizen werkte en dat ze niet meer in een gevangenis zat.

Twee andere Rode Kruis-medewerkers zijn ook nog vermist. Van Nabil Bakdounes en Alaa Rajab ontbreekt nog ieder spoor.

Drie Rode Kruis-medewerkers die worden vermist in Syrië. Van links naar rechts: Alaa Rajab, Louisa Akavi en Nabil Bakdoune. (Foto: AFP)