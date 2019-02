Strijders van de door de Verenigde Staten gesteunde militaire coalitie Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), hebben op donderdag 17 IS-strijders aan Irak overhandigd. Dat melden twee militaire bronnen uit Irak zondag aan persbureau Reuters.

Het zou volgens de bronnen voornamelijk gaan om Franse burgers.

De groep van 20 personen, waarvan maximaal 14 met de Franse nationaliteit, werden donderdag al overgedragen aan het Iraakse leger.

Het is de eerste van een tweeluik van overdrachten van voornamelijk Irakese gevangenen. Volgens Reuters is er onder de groep IS-strijders een militaire commandant die legertroepen coördineert aan de Syrische grens.

Momenteel heeft IS alleen nog maar de macht over Baghuz, een stad in Oost-Syrië. Het gebied waar de strijders zijn gevestigd is ongeveer een halve vierkante kilometer groot.

Verschillende groepen zorgden er in de jaren hiervoor al voor dat IS steeds meer terrein verloor. Zo werd de Iraakse stad Mosoel in 2017 terugveroverd, net als de Syrische stad Raqqa.