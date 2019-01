De Amerikaanse president heeft gedreigd Turkije "economisch te verwoesten" als de Turkse president Recep Tayyip Erdogan besluit de Koerden in Syrië aan te vallen.

Trump besloot vorige maand, tegen het advies van veel van zijn experts in, om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. Koerdische groepen die delen van Noord-Syrië controleren, vrezen door dit besluit een aanval door Turkije.

Turkije ziet de Koerdische militie YPG als een verlengstuk van de Koerdische PKK en beschouwt de strijders als een bedreiging voor de veiligheid. YPG heeft de westerse alliantie geholpen om IS-strijders uit het noorden van Syrië te verdrijven.

Het is niet duidelijk wanneer de Amerikaanse troepen precies uit Syrië zullen vertrekken. Erdogan heeft duidelijk gemaakt dat hij YPG-strijders zal aanvallen als de Amerikaanse troepen uit Syrië zijn vertrokken. Ankara beschouwt de Koerdische strijders als terroristen.

'Niemand heeft baat bij dreigementen'

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu laat in een reactie weten dat niemand wat opschiet met de Amerikaanse dreigementen. "Bondgenoten dienen daarnaast niet te communiceren via sociale media."

Cavusoglu laat ook weten dat Turkije er juist alles aan doet om de vrede in Syrië te handhaven. "Het is de schuld van Syrië als Idlib een 'terroristennest' wordt." De deels Koerdische rebellen in Syrië hebben hun controle over die regio verstevigd.

Relatie tussen VS en Turkije al langere tijd onder druk

Het besluit en de dreiging van een Turkse aanval hebben de relatie tussen de VS en Turkije verder bekoeld. Eerder botsten de twee landen al toen de VS het land economische sancties en extra invoertarieven oplegde. De koers van de Turkse lira kelderde in augustus naar een recorddiepte als gevolg van deze acties.

Ankara waarschuwde maandag via Twitter dat Trump een fout maakt door de Koerden, de PKK en de YPG als hetzelfde te zien. "De PKK staat op de Amerikaanse terroristenlijst", aldus Erdogans woordvoerder Ibrahim Kalin. "Terroristen kunnen niet je bondgenoten zijn. We gaan ervan uit dat de VS ons strategische bondgenootschap respecteert en niet valt voor terroristenpropaganda."

Nog veel onduidelijk over terugtrekken Amerikanen uit Syrië

Trump stelde voor een zogenoemde de-escalatiezone in te stellen bij de Turks-Koerdische grens. Maar het is niet duidelijk wat Trump hier exact mee bedoelt en hoe hij dit gebied wil veiligstellen als de Amerikaanse troepen zijn verdwenen uit Syrië.

Er is sowieso nog veel onduidelijk over het terugtrekken van de Amerikaanse troepen. Trump stelt dat Islamitische Staat in Syrië is verslagen, een lezing die door zijn eigen experts wordt weersproken. Vrijdag stelde de VS dat het terugtrekken van de troepen was begonnen, maar dit bleek niet het geval te zijn.

