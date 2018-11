In Irak zijn meer dan tweehonderd massagraven met daarin slachtoffers van Islamitische Staat (IS) gevonden, blijkt dinsdag uit een rapport van de Verenigde Naties. De graven zijn gevonden in gebieden die eerder onder het gezag van de terroristische groepering vielen.

De duizenden lichamen behoren volgens de VN toe aan onder anderen Iraakse militairen en agenten. In de 202 graven zijn ook de stoffelijke resten gevonden van kinderen, vrouwen en ouderen.

De graven zijn gevonden in de noordelijke en westelijke provincies Nineveh, Kirkuk, Salah Al Din en Anbar. "Er kunnen er nog veel meer zijn", aldus de VN. De autoriteiten in het land zijn nog bezig met het opgraven van de gevonden exemplaren en de identificatie van de lichamen.

Het is vooralsnog onbekend hoeveel mensen in de massagraven begraven zijn. Zowel het kleinste als grootste graf ligt in de stad Mosul. In een graf in het westen van de plaats liggen acht lichamen. In het zuiden van Mosul is een graf gevonden met daarin mogelijk duizenden slachtoffers.

33.000 burgers omgekomen tijdens bezetting IS

IS riep ruim vier jaar geleden in Mosul het kalifaat en de jihad uit. Van juni 2014 tot december 2017 waren grote gebieden van Irak bezet door de groepering. Volgens de VN kwamen in die periode bijna 33.000 burgers om het leven. Inmiddels zijn honderden IS-strijders door Irakese rechtbanken veroordeeld tot een dood- of celstraf.

IS had ook Syrische gebieden in handen, maar verloor deze eveneens in 2017. De strijders heroverden eind vorige maand gebieden in het oosten van dat land.

